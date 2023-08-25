寵愛Pet Pet｜林夏薇15億豪宅曝光　擁無敵維港景兼有健身室同泳池

正在熱播中嘅TVB劇集《寵愛Pet Pet》由上位小生周嘉洛及視后林夏薇主演，男女主角配搭新鮮，再加上劇集輕鬆搞笑，成功吸引一班觀眾支持。林夏薇喺劇中飾演知性冷靜又有愛心，但做事吹毛求疵又唔鍾意交際嘅獸醫金惠婷Paula，與周嘉洛飾演嘅寵物讀心師汪聲仁（Golden）展開一段鬥氣冤家嘅姐弟戀。
劇集係以寵物作背景，所以演員與寵物都有對手戲，本身係愛狗之人嘅薇薇亦養有三隻愛犬，仲不時喺社交社交網站上載與狗狗互動嘅照片及相片，曝光咗佢位於太平山市價約15億嘅豪宅。
擺脫「林峰堂妹」嘅稱號
2009於北京中央戲劇學院戲劇學院表演系畢業嘅林夏薇，2011年加入TVB後曾參演《衝線》、《天眼》、《乘勝狙擊》、《十二傳說》等劇集，憑精湛演技大受好評，擺脫「林峰堂妹」嘅稱號。薇薇喺2015年與金融才俊莫贊生結婚，升呢成為闊太，婚後嘅生活相當富貴，同老公住喺位於山頂嘅獨立屋豪宅，估計市值約15億。佢不時喺社交網站分享近況及與三隻愛犬互動嘅照片及相片，令豪宅內部面貌曝光。
豪宅環境寬倘，豪華裝潢極具氣派；除咗可以觀賞到180度維港無敵海景，亦設有健身室及泳池；闊落嘅客廳放有一張大型沙發，上面仲放上Hermès咕𠱸及氈，感覺相當奢華。另外，佢仲試過喺家中巨型天台搭帳篷露營，及爬上5米高梯貼春聯到大門，呢啲體驗真係唔係人人有！
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈