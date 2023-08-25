寵愛Pet Pet｜林夏薇15億豪宅曝光　擁無敵維港景兼有健身室同泳池

正在熱播中嘅TVB劇集《寵愛Pet Pet》由上位小生周嘉洛及視后林夏薇主演，男女主角配搭新鮮，再加上劇集輕鬆搞笑，成功吸引一班觀眾支持。林夏薇喺劇中飾演知性冷靜又有愛心，但做事吹毛求疵又唔鍾意交際嘅獸醫金惠婷Paula，與周嘉洛飾演嘅寵物讀心師汪聲仁（Golden）展開一段鬥氣冤家嘅姐弟戀。

劇集係以寵物作背景，所以演員與寵物都有對手戲，本身係愛狗之人嘅薇薇亦養有三隻愛犬，仲不時喺社交社交網站上載與狗狗互動嘅照片及相片，曝光咗佢位於太平山市價約15億嘅豪宅。