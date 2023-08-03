寵愛Pet Pet｜真．獸醫梁菁琳上陣 為醫貓狗食抗敏藥

無綫新劇《寵愛Pet Pet》播出後，飾演獸醫顏采兒的梁菁琳引起關注，身為《東張西望》外景主持的菁琳，入行前是一名獸醫，監製Andy看準菁琳的獸醫背景，邀請她演出獸醫一角，成為菁琳處女劇集作，菁琳亦有運用本身的專業知識或相關網絡協助劇組。
雖然身為獸醫，但菁琳原來對不少動物毛屑過敏，她受訪時透露：「我對有啲動物有啲敏感，好似貓、狗、兔仔嘅皮屑，所以我主要係睇珍禽異獸多啲，好似雀鳥、鼠類、爬行動物、魚類咁。敏感對於做獸醫嚟講，話冇影響係冇可能，如果貓狗比較多時會用多少少敏感藥，所以都Handle到。」
劇集透過畫外音表達動物內心世界，由於動物不會說話，聲音演繹變相對劇集十分重要。昨晚聲演陣容陸續曝光，除為主角冬甩配音的阮政峰、還有董敬文、吳綺珊、李芷晴、霍健邦及易智遠等。
昨日劇情講述狗狗皮蛋（董敬文聲演）遇車禍急需做手術，惟主人徐輝（鄒兆霆飾）一直玩失蹤。因一次意外獲得與冬甩（金毛尋回犬Romeo飾）「傳心」神技的汪聲仁（周嘉洛飾），藉著與冬甩「心交」得出重要線索並找到徐輝，原來徐輝潛逃是因失業和太太（吳紫韻飾）懷孕等問題不夠錢支付皮蛋手術費，但皮蛋沒有怪責主人。董敬文受訪時坦言配音時亦有被相關對白觸動：「始終為別人犧牲係需要好大嘅勇氣，同埋要好有愛。」敬文透露雖然自己不是飼主，但偶爾有幫忙照顧好友馬貫東飼養的貓咪，並笑言被融化：「佢養嘅貓咪生咗幾隻貓仔，佢有邀請我幫手照顧吓，佢哋好黐我好得意。」敬文續指養寵物要負很大責任：「唔會貪一時過癮養寵物。」