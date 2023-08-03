寵愛Pet Pet｜真．獸醫梁菁琳上陣 為醫貓狗食抗敏藥

無綫新劇《寵愛Pet Pet》播出後，飾演獸醫顏采兒的梁菁琳引起關注，身為《東張西望》外景主持的菁琳，入行前是一名獸醫，監製Andy看準菁琳的獸醫背景，邀請她演出獸醫一角，成為菁琳處女劇集作，菁琳亦有運用本身的專業知識或相關網絡協助劇組。

雖然身為獸醫，但菁琳原來對不少動物毛屑過敏，她受訪時透露：「我對有啲動物有啲敏感，好似貓、狗、兔仔嘅皮屑，所以我主要係睇珍禽異獸多啲，好似雀鳥、鼠類、爬行動物、魚類咁。敏感對於做獸醫嚟講，話冇影響係冇可能，如果貓狗比較多時會用多少少敏感藥，所以都Handle到。」