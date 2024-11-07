將軍澳中心︱10CM權正烈獻唱多首冧歌 與fans難得親密接觸

韓國獨立藝人10CM的權正烈，將於明日在麥花臣場館舉行《2024 10CM Asia Tour「10CM Closer To You」in Hong Kong》演唱會。今晚演出前夕，他特別親身前往將軍澳中心舉行記者會，與一眾fans及傳媒見面，為演唱會造勢，更分享他的音樂旅程。

出道已經第14個年頭的10CM，擁有多首成名曲，其中最為人熟知的，當中被譽為「單身狗的春天之歌」的《What The Spring??》。他的溫柔而獨特的聲線，使他成為多部熱門韓劇的OST常客，包括《淚之女王》、《背著善宰跑》、《愛的迫降》和《鬼怪》等。此次演唱會是10CM在香港的首次演出，門票一經推出便迅速售罄，足見這位逆齡童顏情歌王子人氣之高。因此fans知道他將親臨將軍澳中心，無疑令樂迷充滿驚喜，更是他們心中一個期待已久的盛事，因此現場逼爆想與他見面的fans。