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娛樂
2024-11-07 21:01:26

將軍澳中心︱10CM權正烈獻唱多首冧歌 與fans難得親密接觸

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新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮小姐，上台跟10CM合照， 恭喜他演唱會門票大賣。

新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮小姐，上台跟10CM合照， 恭喜他演唱會門票大賣。

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韓國獨立藝人10CM的權正烈，將於明日在麥花臣場館舉行《2024 10CM Asia Tour「10CM Closer To You」in Hong Kong》演唱會。今晚演出前夕，他特別親身前往將軍澳中心舉行記者會，與一眾fans及傳媒見面，為演唱會造勢，更分享他的音樂旅程。

 

出道已經第14個年頭的10CM，擁有多首成名曲，其中最為人熟知的，當中被譽為「單身狗的春天之歌」的《What The Spring??》。他的溫柔而獨特的聲線，使他成為多部熱門韓劇的OST常客，包括《淚之女王》、《背著善宰跑》、《愛的迫降》和《鬼怪》等。此次演唱會是10CM在香港的首次演出，門票一經推出便迅速售罄，足見這位逆齡童情歌王子人氣之高。因此fans知道他將親臨將軍澳中心，無疑令樂迷充滿驚喜，更是他們心中一個期待已久的盛事，因此現場逼爆想與他見面的fans。

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10CM的逆齡童顏與溫柔聲線，盡顯情歌王子魅力。 10CM席上低吟淺唱了數句《月亮代表我的心》。 10CM席上唱出韓劇《背著善宰跑》的配樂《春雪》，觀眾如痴如醉。

10CM一出場即以廣東話向樂迷打招呼，「大家好，我是10CM的權正烈，好高興與大家見面。」他又感激fans大力支持，個唱門票才得以全數售罄。此外，10CM 亦「吊癮」稍稍透露了明演唱會的內容，以及分享cover《月亮代表我的心》過程中的趣事和困難，他更即席獻唱了一小段《月亮代表我的心》！接著，新鴻基地(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮小姐上台跟10CM合照， 恭喜10CM演唱會門票大賣以及預祝演唱會成功。

 

另外，10CM了答謝fans到場支持，即席獻唱《背著善宰配樂《春雪》作回禮，場面蜜溫馨。最後10CM 更特地走到台下與現場粉絲大合照留念，盡顯親民一面，讓在場每位觀眾都感受到一份特別的幸福感，也讓每位參與活動的歌迷，感受到10CM對他們的重視與感謝。

10CM走到台下與fans合照留念，盡顯親民一面。 大批fans高舉各式各樣應援物，歡迎偶像10CM。 10CM席上唱出韓劇《背著善宰跑》的配樂《春雪》，觀眾如痴如醉。

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