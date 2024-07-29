將軍澳中心︱Beanies《滑板歡樂派對》展示滑板技術 詹仕偉跳唱《三分甜》

活動上，顧嘉洹偕其隊員率先登場，於舞台上盡展冠軍級滑板技術，引得全場歡呼及鼓掌。Beanies難得與滑板運動員同場，特意向兩位運動員取經，請教滑板技術，其中成員釗彤(Chiutung)及張天穎(Jaime)更即場展示學習成果，贏得全場掌聲。Beanies表示：「好高興可以同兩位滑板運動員同場，而且能夠同大家一齊以不同方式迎接今屆體育盛會。」之後Beanies即席獻唱《最佳女團友》、《小氣簿》及《十二變》，為活動添上不少青春氣息。

由台灣遠道而來的Snoopy，在一片歡呼聲中帥氣登場，問他再次回到將軍澳中心舞台表演，Snoopy說：「十分感謝場地邀請，讓我可重回這裡與fans們見面。」一向寵粉的Snoopy，即場與fans大玩遊戲，並為勝出觀眾送上即影即有照片，讓其他fans十分羨慕。為答謝現場觀眾一直支持及鼓勵，Snoopy 更大騷舞技，帶來《Rise up》及以廣東話唱出《三分甜》，令全場氣氛升溫。

活動後，運動員們更聯同Beanies及 Snoopy，一同走向觀眾席中大合照，與一眾fans歡度一個充滿活力又難忘的晚上！