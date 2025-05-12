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娛樂
2025-05-12 21:17:33

將軍澳中心 X 《中年好聲音3》王者謝票會 黃博 張與辰 劉洋現身獻唱逼爆商場

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《中聲3》三甲得主與新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮小姐開心合照。

《中聲3》三甲得主與新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮小姐開心合照。

王者終於誕生，TVB歌唱選秀節目《中年好聲音3》前晚於啟德體藝館舉行總決賽，結果由黃博、張與辰和劉洋勇奪冠、亞、季軍。3人翌日出席將軍澳中心舉行的謝票會，觀眾蜂擁而至逼爆商場。
 

《中聲3》謝票會場面哄動。

《中聲3》謝票會場面哄動。

兩小時多總決賽的激戰下，黃博奪冠兼贏得「觀眾最愛好聲音」大獎，張與辰和劉洋憑出色歌藝獲亞、季軍。3人超有心，現身謝票會答謝樂迷支持。《中聲》得獎者人氣高企擁有勁多支持者，引來數百粉絲逼爆商場。謝票會先由《中聲》師兄師妹羅啟豪、顏志恒和陳芊芸以歌聲揭開序幕。
 

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冠軍黃博歌藝出眾。

冠軍黃博歌藝出眾。

亞軍張與辰超多粉絲。

亞軍張與辰超多粉絲。

肥媽祝賀得獎者

除了《中聲3》得獎者，評審肥媽(Maria Cordero)、周國豐、海兒，《中聲》出身的羅啟豪、顏志恒及陳芊芸也出席為得獎者送上祝福。肥媽早前患病，見她聲音還有些沙啞，幸好精神十足，在台上分享心得和祝賀得獎者。接着劉洋、張與辰和黃博輪流登場，觀眾、粉絲即時進入興奮狀態，埸面哄動。

肥媽親身出席為得獎者打氣。

肥媽親身出席為得獎者打氣。

劉洋唱必殺歌曲引來大量歡呼聲。

劉洋唱必殺歌曲引來大量歡呼聲。

粉絲手牌支持

《中聲3》冠亞季歌手陸續登場，唱出必殺歌曲大騷歌藝，大批粉絲高舉手牌為黃博、張與辰、劉洋打氣，3人在演出期間親民與一眾粉絲揮手答謝，有粉絲感動得眼泛淚光，場面感人。最後，一眾表演者、新鴻基地產高層、TVB高層拍攝大合照，圓滿地結束今次的《中聲3》謝票會。
 

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《中聲》歌手與粉絲大合照，圓滿結束謝票會。

《中聲》歌手與粉絲大合照，圓滿結束謝票會。

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