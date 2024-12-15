將軍澳中心 X 古淖文I’M HOME演唱會發布會 預告有驚喜歌單

《中年好聲音2》冠軍古淖文今年8月舉行首個個唱「古淖文I'M HOME演唱會」，肥媽(Maria Cordero)、「拉姑」狄波拉、「黑妹」李麗霞及一班《中2》也出席力撐。他最近宣布於明年1月舉行香港站，門票公售當日火速售罄，昨日他現身將軍澳中心舉行「古淖文I'M HOME演唱會香港站」發布會，吸引數百古粉（(粉絲暱稱)到場祝賀。

送粉絲禮物 古淖文在粉絲歡呼聲下登場，他即時宣佈演唱會反應熱烈，將加開一場。問到香港騷與澳門站有甚麼不同，他表示：「核心概念會保留，但曲目上會調整，係一份送俾古粉嘅新年禮物。」他又提到榮幸獲肥媽及黑妹為她們的演唱會擔任嘉賓，總結2024是非常忙碌充實的一年，寄望明年製作更好的音樂回報大家。

pose 王玩遊戲 活動期間古淖文演唱了兩首歌曲，獲《中2》戰友黃劍文、陳俞霏、王玥、陳譽文、陳芊芸、林思彤、安雅希、顏米羔、劉威煌和梁浩賢撐場，令淖文超感動。之後，他亦與3位現場觀眾玩遊戲。遊戲開始，淖文隨著不同風格的音樂擺出最有感覺且最吸引目光的pose，然後3位觀眾模仿跟做，素有「pose王」之稱的淖文輕易擺出各種型格pose，惹來台下觀眾不停尖叫。

粉絲大合照 昨日的演唱會發布會上，特別邀請新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司租務部副總經理吳小偉先生及一眾主辦嘉賓與古淖文合照留念。活動尾聲，淖文再次感謝古粉的友持，並與他們拍攝全場大合照，淖文離場前約定粉絲們新一年舞台見。