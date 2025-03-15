將軍澳中心 X TMG新歌發布會 6位「中1」歌手攜新歌耀眼登場

活動開始前，大批fans已提前準備好手牌，熱情呼喚偶像，應援心儀歌手。6位「中1」歌手遂一同登場，向台下打樂迷招呼，並介紹自己的新歌和創作意念。對於新歌終於推出，他們表示既開心又緊張，形容作品花了很多心機的誠意之作。期待收到fans的意見反饋，並透露今年還有其他工作計劃，包括繼續製作音樂和舉辦fans交流活動。

雖然《中年好聲音1》離播出已有近兩年，但「中1」歌手們依然感情深厚，經常聚會和參加活動。今日6位「中1」歌手包括吳大強、林彥言、丁文俊、顏志恒、龍婷和羅啟豪等，再次聚首，各自攜帶新歌出《將軍澳中心 X TMG 新歌發佈會》，吸引過百名fans到場支持，場面熱鬧。

他們還宣布新歌將於4月12日「香港唱片店日2025」限量發售，樂迷興奮地歡呼。隨後6位歌手陸續為現場觀眾送上自己的新歌，先由顏志恒打頭陣獻唱《浴室歌王》，歌詞像訴說着自己的故事般，道出一家之主的責任與承擔；接著到丁文俊唱出《人有無數可能》，他以鏗鏘有力的歌聲鼓勵現場觀眾要相信自己；再到林彥言接棒演唱《做自己的光》，繼續透過歌曲散播希望和正能量。

吳大強將充滿青春氣息的經典劇集主題曲《Shinning Friends》，以bossa nova風格重新演繹，帶出成熟韻味，令歌曲耳目一新；龍婷則繼續用溫婉甜美的歌聲，表演拿手情歌《你是我最想愛的人》樂迷聽出耳油；壓軸有羅啟豪登場獻唱《還未分享的歌單》，透過深情的聲線尋找可以分享歌單的知音，台下無不聽得陶醉入迷。