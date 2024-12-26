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娛樂
2024-12-26 19:04:20

將軍澳中心︱YT 大哥周殷廷boxing day開派對 連環福利贈予每位樂迷

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台上活動完成後，YT大哥更與樂迷個近距離互動，逐一selfie拍照留念。

台上活動完成後，YT大哥更與樂迷個近距離互動，逐一selfie拍照留念。

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人氣男歌手周殷廷(YT大哥)，今年工作不斷，不但舉行首個個人演唱會，最近更打入「咤叱我最喜愛男歌手」及「我最喜愛組合」最後 5 強，成績十分亮麗。適逢今日boxing day，寵粉的 YT 大哥特別到將軍澳中心舉行《將軍澳中心 x 周殷廷聖誕派對》，與fans大玩遊戲及連環派福利，他的樂迷均說能與偶像近距離接觸，大表開心。

 

YT 大哥在現場一片歡呼聲中帥氣登場，並先以歌曲《遲了悔改》炒熱現場氣氛。他表示：「十分感謝將軍澳中心邀請，讓他可以在boxing dayfans見面及近距離互動。」臨近年尾回顧過去一年成績，他說：「十分感恩，今年實現咗多個夢想，像舉行個人演唱會、推出首張個人專輯，以及入選『咤叱我最喜愛男歌手』及『我最喜愛組合最後5強』，都是我意想不到的。新一年會繼續努力，報答大家支持。」

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席上YT大哥唱出金曲《三生有幸》。 YT大哥的樂迷，都撐他會今年「咤叱我最喜愛男歌手」。 活動中，YT 大哥盡展親和本色，與fans大玩遊戲，又連環送上多項福利。

合照唱歌兼送禮物

YT 大哥之後邀請fans上台大玩遊戲，適逢是日boxing dayfans們需分組並為偶像設計一張夢幻聖誕卡及布置聖誕樹，作為禮物。過程中，fans們均盡展創意及想像力，並將包含YT大哥的元素加入到聖誕卡及聖誕樹當中。期間 YT大哥大讚fans們的創意十足，更說：「要將呢份聖誕心意帶番屋企。」遊戲完畢後YT 大哥即場演唱出多首作品，當中包括大熱歌曲《三生有幸》，送給現場一眾YT 大哥作為聖誕禮物。

活動結束後，YT大哥又走到台下與一眾樂迷影大合照，並隨即進行單獨合照環節，逐一與fans拍照 selfie 作紀念。偶像大派福利，一眾fans紛紛表示十分興奮，能跟偶像進行近距離交流，並表示：「過了一個難忘且甜蜜歡樂聖誕。」

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