將軍澳中心︱YT 大哥周殷廷boxing day開派對 連環福利贈予每位樂迷

人氣男歌手周殷廷(YT大哥)，今年工作不斷，不但舉行首個個人演唱會，最近更打入「咤叱我最喜愛男歌手」及「我最喜愛組合」最後 5 強，成績十分亮麗。適逢今日boxing day，寵粉的 YT 大哥特別到將軍澳中心舉行《將軍澳中心 x 周殷廷聖誕派對》，與fans大玩遊戲及連環派福利，他的樂迷均說能與偶像近距離接觸，大表開心。

YT 大哥在現場一片歡呼聲中帥氣登場，並先以歌曲《遲了悔改》炒熱現場氣氛。他表示：「十分感謝將軍澳中心邀請，讓他可以在boxing day與fans見面及近距離互動。」臨近年尾回顧過去一年成績，他說：「十分感恩，今年實現咗多個夢想，像舉行個人演唱會、推出首張個人專輯，以及入選『咤叱我最喜愛男歌手』及『我最喜愛組合最後5強』，都是我意想不到的。新一年會繼續努力，報答大家支持。」