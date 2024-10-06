將軍澳中心X周吉佩「第三人生演唱會」 預告半裸彈結他狂操體型

《中年好聲音》總冠軍周吉佩(吉吉)愈來愈紅歌視兩棲，成為首位華語歌手獲英國馬場邀請擔任表演嘉賓之外，其主持的綜藝節目更獲新加坡「2024亞洲影藝創意大獎」選為香港區「最佳生活消閒節目」。吉吉在下月將於將軍澳中心舉行首場個人演唱會「周吉佩第三人生演唱會」，昨日在將軍澳中心舉行發布會，吸引數百吉S粉(粉絲暱稱)到場支持。

第三人生 多一次追夢

活動前已有大批吉S粉帶同手牌霸位，吉吉甫出場即與粉絲們互動，大談開騷感受。他表示參加《中年好聲音》給自己多一次追夢機會，所以演唱會主題為「第三人生」。吉吉透露正努力籌備演唱會，對於早前說過在演唱會赤裸上身彈結他，他笑言有鍛練體型，一定會博到盡。吉吉又說將邀請重要的人擔任嘉賓，但暫時賣下關子。