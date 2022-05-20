專訪(上集)｜Win Win 、Alice以「用作品說話」回應負評 Sica：自己是最大hater

過去4屆的《全民造星》為演藝圈發掘不少有潛質的新力軍，育成了MIRROR、ERROR等不同風格的男團，而去年的《全民造星IV》更促成了COLLAR、Lolly Talk和STRAYZ共3支女團誕生，沒有加入女團的Sica(何洛瑤)、Win Win(楊安妮)、Alice(許寶恆)亦已簽約成為MakerVille旗下藝人。從參賽者到夢想成真加入演藝圈，過程有笑有淚。 《造星IV》人生轉捩點 回想從素人參賽到正式成為藝人，3人大表雀躍興奮，Sica鬧著玩高呼，「我係明星。」Alice和Win Win和應說，「明星生活好煩好困擾啊！」笑鬧完後，Alice才認真道，「其實不覺自己是明星，以前整天坐在辦公室，現在的工作模式較開心，很新奇有趣。」《造星IV》對她們而言，就如人生轉捩點。Sica雙眼發光的嚷著，「終於做到自己想做的工作，我以前返cafe要跟人互動，又係slasher(斜棟青年)，覺得自己沒專長，現在覺得過往累積的經驗，可以在這行發揮。」26歲Win Win直言，本以為人生只有跳舞教班排舞，沒想過可踏進全新領域，「我在12歲左右，夢想是做跳唱歌手，但到了16、17歲已甚少想甚麼追夢，更沒想過突然夢想成真。」

Win Win 自爆被出賣 3人自上月開始擔任綜藝節目主持，在《MM730-男女自然觀察學會》與岑珈其、組合P1X3L的George(歐鎮灝)、Marco(葉振弘)合作。問到從「前輩」身上有甚麼學習？Win Win大讚「珈其爺爺」是很全面的藝人，獲益良多，Sica搞笑表示，「他會分享很多保健知識，教懂我分辨腎和肝。」至於兩位師兄George和Marcro？Win Win就大爆被出賣的經驗，「有次叫炸雞外賣，個個都話食，點知只有珈其和Alice吃了一點，我像垃圾桶全部食晒。Marco 完全唔食嘢，George也會吃一點，Sica只吃幾口。」原來Marco擔心上鏡水腫不好看，加上與George早前要籌備拍新歌MV，故此乖乖忍口。 Sica 出聲語出驚人 問到3人的主持風格，Alice被推舉為「反差女神」，Sica率先表示，「Alice是女神系，比較文靜和少說話，可能會因此自卑，但其實她是資訊型，間中會癲起來，是反差BB，反差女神。」Alice半說笑指自己是「陪笑」擔當，「大家的對話很好笑，有個人笑得開心都好重要，起初我都擔心自己很悶，但間中引入新話題，令大家發笑都算有點效用。」然後她回敬說，「Sica 一定是語出驚人，她私底下較多說話，拍節目時出奇的安靜，但每次說話都會令全場爆笑。」至於Win Win則屬分享型，總有源源不絕的趣事分享，「唔知點解我生活總有很多騎呢古怪事，可以常跟她們分享，我應該是記憶型，即是有腦，智慧型擔當，總之是腦袋擔當。」

Win Win、Sica、Alice齊齊扮鬼臉，齊聲表示主持節目零偶包。(蘇文傑攝)

Alice 曾因負評感委屈 出身自真人騷選秀節目，除了過五關斬六將，還要面對四方八面的負評，Win Win自言已漸學會一笑置之，惟對執著於作品的尊重與欣賞，「最令我感受傷害是欣賞藝術的角度，例如我很努力排練的『全民皆估』表演(Pre round)，但大家批評我樣衰，點跳都唔會睇，作為一位舞者，希望從藝術角度欣賞，而不是以女團的標準去看。」Alice坦言仍未完全適應，比賽時被指欠實力卻仍可留低，遭標籤為「保送女團」，而後來傳出與Jer(柳應廷)的緋聞，更是百詞莫辯，她有感而發，「原來做這行並不簡單，一舉一動也受關注，很多時解釋都沒用，大家只會相信自己想相信和想看的事，我希望大家能睇到我另一面，而非關注舊聞，說實話係有點委屈，希望將來大家看我的綜藝或拍劇演出。」Win Win精靈地引用姜濤的金句作總結：「用作品說話！」