專訪(上)｜193郭嘉駿親自回應謝票風波 壓力大承認說話衝動：若可重新出po會修飾字眼(有片)

ERROR成員193(郭嘉駿)近日推出新歌《以為只是沒送花》，同時ERROR全團主演的電影《陰目偵信》正在上映，將於下月與ERROR隊友往外地拍攝節目，10月底將會首次演出舞台劇《Laugh Vacation》，他早前因工作忙碌缺席謝票，在IG Story出po表示受DM騷擾，一句「謝票並唔係義務」惹起風波，其後他又突然現身戲院驚喜謝票，不過其言論仍引起不少迴響，日前193接受本報訪問，除了解構新歌，亦親自回應謝票風波。

早前病倒了，身體如何？

答：大約兩三個星期前, 拍攝途中突然發燒, 很疲倦, 不斷流汗, 發燒了兩日, 其後很多痰和鼻水，然後咳啖有血, 我以為很嚴重,但醫生說不是COVID, 但現在的流感更嚴重, 但我真的很倦很辛苦, 聲沙沙, 連拍攝也難應付，拍戀講嘢都很辛苦，一日拍三集, 拍第二集已無法說話, 第三集更是變聲, 我食了10日抗生素, 而且是兩種混合服用，因為要錄音, 所以食類固醇開聲，感謝醫生特地為我送藥。

近來壓力很大？

答：我很少感到壓力, 但近來真的有壓力, 因為時間很趕迫, 9月我要跟ERROR出trip飛去台灣拍節目, 出Trip前綵排舞台劇, 然後演出舞台劇，要11月中才有時間, 如果在9月飛之前做不到這首歌，一定趕不及出第3首歌, 所以我病都一定要錄, 有時錄好多個鐘節都只能用到幾句，又上唔到高音，但錄得幾多得幾多，所以好失望都唔開心。

因為不開心，所以不去謝票？

答：不是唔想謝票而是趕住錄歌，公司又有甚他工作, 如果可以去謝票當然會去，但去唔到也沒辦法，一定要完成手頭工作，因為這齣電影，我真的很認真去拍，我仍未share跟演技教練討論時寫的厚厚筆記，當很認真去拍攝，當然想這套戲好，除了基本宣傳也想去謝票，如果工作忙也無計，只能盡量，我不敢承諾大家，因為之前令大家失望，因為答應出席後來又缺席, 所以我會突擊謝票，這樣就不會令大家失望，可能有驚喜，如果早收工就去，因為拍攝進度難預料，無法答應大家，亦不想大家再次失望。希望仲有機會謝票，希望大家支持讓這部電影繼續上映，戲院基於商業考慮，就會越來越少場次，我都知道謝票很有用，假設原本某場次沒太多觀眾，若有謝票起碼令多些觀眾入場，正如古生(古天樂)所說，可與觀眾溝通。

我本身角色叫Patrick，我起初覺得角色不夠立體，只是寸咀友，因為這故事主線是小太郎，所以我加了一些設定，例如吃珍寶珠、外星的小朋友、很想追地球女生(婆婆小姐)，這些都是小說沒有的，觀眾可能會覺得反感，或認為跟原著設定不同，但經過謝票，每次都會問他們有甚麼關於電影的問題想發問，他們就會明白，所以我也希望有機會，在謝票時與觀眾互動。」

擔心觀眾誤會嗎？

答：絕對不能擔心，我向來有話直說，直腸直肚，大時都知道自己說話有時太衝動，應該多加修飾，因為不喜歡我的人，無論我說甚麼都不喜歡，喜歡我的人，即使我犯錯了，也願意原諒，反應很兩極，很少喜歡193的人會說自己中立，其實也不能擔心，支持我的人會了解我是甚麼性格，如果不支持我，如何抺黑我也沒所謂。」

若有機會再出 po ，會否修改字眼？

如果再出多次說話，我當然會修飾，其實每次講完任何說話，我都想修飾，減低炒作，我也知自己的說話，經常被放大，每次都覺得有進步空間，每次都有檢討，但很容易又會衝動。這件事已經發生，別人都紀錄咗，delete都無用，因為已cap圖，惟有每次也從錯誤中吸收，下次如何修飾講好啲，今次絕對要跟當天有買場，但見不到我謝票的觀眾道歉，好對唔住，但起碼見到Dee哥(何啟華)、郭思和導演，希望有機會突擊謝票，或觀眾可DM我，解說角色設定，或在網上分享角色經歷。

採：Grace 攝：李睿哲

Makeup: Cori Wong @ Annie G Chan Makeup Centre

Hair: Harris Lai @CHIC Private I Salon

Stylist: Lok Fong

Outfit: JW ANDERSON, VETEMENTS @ I.T, Salomon

場地：wetime