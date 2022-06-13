專訪(下集)｜Win Win拒入COLLAR有原因 綜藝拍戲Sica Alice點抉擇？(有片)

《我哋係COLLAR》於周五(10日)播畢，從《全民造星IV》誕生的女團不只COLLAR，還有獨立成軍的Lolly Talk和STRAYZ，足見不乏具潛質作女團成員的參賽者。其實，Win Win(楊安妮)亦曾獲邀加入COLLAR，當時她竟一口拒絕，事後遭家人和朋友質疑，她坦言，「曾以為人生完蛋，但沒有後悔。」至於獲網民推舉與YoYo(郭卓瑤)成立YOLICA的Sica(何洛瑤)和Alice(許寶恆)，笑謂不介意以「限定女團」形式合作。

一刻後悔 出於內疚 參加選秀比賽，總帶著演藝夢，或多或少都希望被選上，打入20強的Win Win和Alice自動成為女團的候選名單，Win Win通知被選上成為女團成員，考慮了一秒就拒絕，「我是比較決絕，當然也開心，當時估不到，因為自覺未夠資格，亦不附合心目中的女團形象，而且想自己試著去走。」她打算回到原本教跳舞的生活，閒來寫歌，打算30歲後移民外地繼續教舞跳舞，卻被周遭的家人和好友質疑，卻被友人一言驚醒，「有人跟我說：『你不可以一生人也是這樣，單單跳舞，人應該要向前行。』就是這句話令我突然想通，如果我想介紹更多人認識跳舞，就要繼續向前，上電視或其他舞台表演。」剛好就在這些日子，她再接到公司電話，獲邀簽約，「我竟然還有這機會，我以為之前拒絕了，甚麼也沒有，人生就完蛋。」如今COLLAR人氣爆燈，Win Win可感後悔？她坦言，「我有一刻後悔是因為想繼續唱歌跳舞，那後悔也是出於內疚，質疑自己做錯抉擇，因為連爸媽都問我點解咁揀。」

Sica 獲簽約 興奮大叫 那邊廂的Alice沒有被選上，她坦言感前路迷惘，「玩完比賽，發現自己真的很喜歡表演，但又不知自己還可怎樣。」幸而，數天後她獲公司邀請簽約，「既興奮但又有點擔心，不過既然上天給我機合，就趁自己年輕可以闖。」40強止步的Sica一直是網民心目中的「還我系列」，率先獲梁祖堯賞識參演舞台劇《通菜街街喪戰》加強版，不愁出路，不過22歲的她自言不懂爭取機會，性格跳脫又欠自律，她笑言，「如果沒有加入公司，可能會唔記得有訪問！」故此，當得悉有機會簽約，興奮得失控大叫，「當時我搭車搵阿祖，接到公司電話，開心到喺車站大叫：『阿祖，佢哋搵我傾偈！』其實沒說簽我，只是約我傾偈已經好開心。」Sica在去年接受本報訪問時，曾表態想入女團，如今獨立發展可有失望？她就表示已經好滿足，雖然女團的上舞台機會較大，但自己發展可較自由作不同嘗試，能做自己喜歡的工作已是幸運兒。兩人與YoYo(葛卓瑤)合作拍廣告，被網民推舉成立女團「YOLICA」，Alice笑言，「組成一個限定的特別女團也不錯，我們的意願是歡迎，但公司暫未有安排，不是說你想有就有。」