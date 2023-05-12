專訪｜世態無常 互相陪伴好珍貴 田蕊妮：現覺得我唔可以冇咗杜汶澤

自從田蕊妮於2020年離開無綫後，相信不少觀眾都想再看這位視后展風采，由今晚(12日)起她將踩上演藝學院的舞台演獨腳戲《大離婚日-妻》，由「腦細」林日曦主創、夭心夭肺的喜劇，跟他以視像演出的《大離婚日-夫》遙距呼應。戲劇映照人生，田蕊妮回看與杜汶澤18年的婚姻，坦言有時會因太熟悉對方，欠缺了相處的幽默感，經歷過阿澤移居台灣，繼而兩夫妻在「喱騷」共事，發現丈夫處事成熟有智慧的一面，「我向來都有點崇拜他。以前覺得他不能沒有我，現在覺得自己也不能沒有他。」小別勝新婚，面對無常世情，田蕊妮在接受本報訪談時，多番由衷表示，要好好珍惜還能互相陪伴的日子。

一齣舞台劇 滿足兩個願望 田蕊妮與林日曦，風馬牛不相及的兩個名字，問到何以獲「腦細」選上？緣起於兩年前，林日曦看了田蕊妮參演的舞台劇《聖荷西謀殺案》。田蕊妮笑言，「他應該被我的演出震懾，原來我識演戲，然後他就話，想我們一齊演舞台劇。」後來因疫情嚴峻和限聚政策，林日曦改為獨腳演《大初戀日》，輾轉今年重啟合作計劃，田蕊妮笑言，也算是解鎖成功，一齣舞台劇滿足了兩個願望，包括演關於婚姻的獨腳戲和舞台喜劇。她解釋，多年前曾在英國看一齣獨腳戲，「一張椅子、一個小茶几、一個茶杯、一本書和一支企燈，背景有很多塊不同顏色的布，一個約50歲的女人淡定又優雅地，從頭到尾講一次，整段婚姻的過程，從相識、拍拖、結婚，直至老公離世的感受。」即使不是100%明白英語台詞，但非常震撼，甚至想要寫一齣婚姻主題的獨腳劇本。

展現奔放一面 田蕊妮坦言跟林日曦本不相熟，今次合作讓她展現鮮為人知的「儍更更」一面，在《難得有老公》宣傳片中，更是盡情展現癲狂一面，「真的沒有排練，他叫我隨意跳，點知我真的跳得很放。」田蕊妮特地為此劇往日本彩排6星期，逾兩小時的獨腳戲，最深刻是體能消耗，遠高於想像，「自己一個，不停轉換角色，又跳又唱，原來我的體能還可以。」她自爆排戲時可鯨吞兩個飯盒，並雀躍表示，「坦白講，入行多年還可不停有新嘗試，反而覺得好新鮮好享受。」畢竟演戲經驗豐富，情緒控制與角色轉換，沒有想像中困難，她半說笑道，「唱歌就更沒難度啦！」至於最大挑戰？是與「腦細」合作，「林日曦最厲害的是捉住觀眾笑位的直覺，他在創作上不停有追求。」換言之，一邊排一邊改，她笑言，已作好心理準備，即使開演後仍會按觀眾反應調節內容。

世事無常 珍惜互相陪伴 作為人妻，演一齣關於婚姻的舞台劇，田蕊妮自言亦有反思，深信觀眾必有共鳴，「若跟一個人共同生活多年，已很熟悉和了解對方，便會忘記那種幽默感，沒有了新鮮感，只看到他礙眼一面，其實幽默感是很重要，只要轉換角度看同一件事可以好搞笑。」從各有事業發展，你拍劇，他拍戲，到現在共同營運「喱騷」，儘管常聽說夫妻共事，情況會很糟糕，田蕊妮卻認為現時夫妻感情更牢固，「以前各有各忙，即使同住亦甚少見面，反而現在一起工作，看著他解決問題，原來深思熟慮，會企遠一點去看，不會很衝動，我都好欣賞他處理問題的智慧。」 談起杜汶澤，田蕊妮頓時心心眼，「我向來都有點崇拜他，盡量想多跟老公在一起，我就會好開心。現在的生活變化很大亦很快，無論在哪裡或發生甚麼事，可以互相陪伴，好珍貴。我以前覺得他不能沒有我，現在覺得自己也不能沒有他。」面對不再衝動的老公，田蕊妮也學會了從容，大家也成熟了，她淡然道，「大家最終逃不過死亡，都會離開這世界，既然如此，人生沒甚麼大不了，何不放鬆一點？都是遊戲一場。」