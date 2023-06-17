專訪｜何佩曾花6位數字自資拍MV 試過望住單據喊住問點算好

《全民造星V》選秀對決進行得如火如荼，節目為追夢者，提供展現才藝的表演舞台。無疑《造星》系列為香港演藝圈注入新血，包括MIRROR、ERROR、MC張天賦和PX13L等，上屆《造星IV》除了官方女團COLLAR，還有獨立女團Lolly Talk和Strayz，而何佩則選擇以獨立創作歌手身份出道，繼去年推出3首調子沉鬱的單曲後，今年首支單曲《如人不愚人》改走活潑可愛路線，首次在MV中跳唱，歌曲成為「小薯茄」年度愚人短劇的主題曲，成就解鎖將歌曲送上大銀幕。

生命不能沒有音樂 何佩坦言懷著沒退路的心參加《造星IV》，60強止步後，大感迷惘，「淘汰之後那一個月，就在懷疑人生。」但發現有很多真心支持自己的歌迷，於是決定走上獨立歌手之路。從創作、錄音到拍MV一腳踢，可謂有血有淚，絕不容易，何佩坦言，「其實無時無刻都在質疑自己，無時無刻都想著放棄，但回想為甚麼決心參賽，不顧一切去做獨立歌手，因為我發現生命沒有了音樂不行。」

主動爭取 與小薯茄合作 娛樂圈催促成長，出道逾1年的何佩自言，自尊心強又欠主動，但走在獨立自資的路上，反讓她學會「求助」，「這一年的學習，就是點去搵適合自己的人去幫我，鍛鍊我和別人合作的能力。」例如《如人不愚人》由起初為節省資金，不打算拍MV到後來成為小薯茄愚人短劇主題曲，代表著何佩突破自我的一步，「我鼓起勇氣DM問高Ling(小薯茄老闆)，給他們聽這首歌，說出自己的想法，他們也很快OK了。」問到可有向《造星IV》導演Alfred(許廷鏗)，請教獨立發展的心得？她靦腆表示，「其實Alfred要搞自己公司已很忙，《造星》有很多組員，不只我一個，不想將自己放大。」不過兩人曾在一次商場演出同場，何佩很擔心令導師丟臉，事後Alfred轉發她的表演片段大讚「叻女」，才教她放下心頭大石。

入不敷支 堅持給家用 何佩透露後來也曾有唱片公司找她洽談，最終她仍選擇獨立發展，問到最大挑戰是甚麼？「我覺得是資金和自律，自資音樂人要有自知之明，知道資金未必很足夠。同時要不停提醒自己，每次表演都都要讓人看見何佩有進步，我究竟有冇好好自我鍛鍊，每天自律地練歌和彈結他。」她直言入不敷支是正常，尤甚拍完MV，試過被帳單數字嚇窒，但同時也推動自己加倍努力。獨立不等如孤軍作戰，她感恩遇上真心撐自己的好友，《末日還想看日落》的MV，小薯茄的阿冰親自參演，更出錢合力投資，「MV花了六位數字，很感謝有阿冰出心出力，記得那時望著單據：『我好想喊啊！』忍不住啜泣，點算？惟有俾心機接job去填補。」至於父母會否擔心？何佩直言沒辦法說服他們，「因為她對這行業本身就有憂慮，我覺得最令她安心是準時畀家用。」她慶幸暫時仍能達標做到