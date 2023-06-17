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娛樂
2023-06-17 16:15:53

專訪｜何佩曾花6位數字自資拍MV 試過望住單據喊住問點算好

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《全民造星V》選秀對決進行得如火如荼，節目為追夢者，提供展現才藝的表演舞台。無疑《造星》系列為香港演藝圈注入新血，包括MIRRORERRORMC張天賦和PX13L等，上屆《造星IV》除了官方女團COLLAR，還有獨立女團Lolly TalkStrayz，而何佩則選擇以獨立創作歌手身份出道，繼去年推出3首調子沉鬱的單曲後，今年首支單曲《如人不愚人》改走活潑可愛路線，首次在MV中跳唱，歌曲成為「小薯茄」年度愚人短劇的主題曲，成就解鎖將歌曲送上大銀幕。

何佩憑參加《全民造星IV》出道，現以獨立歌手身份發展。(林俊源攝) 何佩今年首次單曲《如人不愚人》以活潑可愛的形象示人。(林俊源攝) 何佩坦言，去年的3首歌曲較為個人及沉鬱。(林俊源攝) 何佩今年首支單曲《如人不愚人》以活潑可愛的形象示人。 何佩今年首支單曲《如人不愚人》以活潑可愛的形象示人。 《如人不愚人》成為「小薯茄」年度愚人短劇的主題曲，成就解鎖將歌曲送上大銀幕。

生命不能沒有音樂

何佩坦言懷著沒退路的心參加《造星IV》，60強止步後，大感迷惘，「淘汰之後那一個月就在懷疑人生。」但發現有很多真心支持自己的歌迷，於是決定走上獨立歌手之路。從創作、錄音到拍MV一腳踢，可謂有血有淚絕不容易，何佩坦言，「其實無時無刻都在質疑自己無時無刻都想著放棄但回想為甚麼決心參賽，不顧一切去做獨立歌手因為我發現生命沒有了音樂不行。」

何佩今年首次單曲《如人不愚人》以活潑可愛的形象示人。(林俊源攝) 何佩今年首次單曲《如人不愚人》以活潑可愛的形象示人。(林俊源攝) 何佩今年首次單曲《如人不愚人》以活潑可愛的形象示人。(林俊源攝) 何佩今年首次單曲《如人不愚人》以活潑可愛的形象示人。(林俊源攝) 何佩今年首次單曲《如人不愚人》以活潑可愛的形象示人。(林俊源攝) 何佩今年首次單曲《如人不愚人》以活潑可愛的形象示人。(林俊源攝)

主動爭取 與小薯茄合作

娛樂圈催促成長，出道逾1年的何佩自言，自尊心強又欠主動，但走在獨立自資的路上，反讓她學會「求助」，「這一年的學習，就是點去搵適合自己的人去幫我，鍛鍊我和別人合作的能力。」例如《如人不愚人》由起初為節省資金，不打算拍MV到後來成為小薯茄愚人短劇主題曲，代表著何佩突破自我的一步，「我鼓起勇氣DM問高Ling(小薯茄老闆)，給他們聽這首歌，說出自己的想法，他們也很快OK了。」問到可有向《造星IV》導演Alfred(許廷鏗)，請教獨立發展的心得？她靦腆表示，「其實Alfred要搞自己公司已很忙，《造星》有很多組員，不只我一個，不想將自己放大。」不過兩人曾在一次商場演出同場，何佩很擔心令導師丟臉，事後Alfred轉發她的表演片段大讚「叻女」，才教她放下心頭大石。

何佩去年的單曲較為個人及沉鬱。 何佩投資6位數字拍《末日還想看日落》的MV，感激有好友阿冰出錢出力支持。 獨立歌手之路不容易，何佩坦言不時萌生放棄念頭。 獨立歌手之路不容易，何佩坦言不時萌生放棄念頭。(林俊源攝) 獨立歌手之路不容易，何佩坦言不時萌生放棄念頭。(林俊源攝) 何佩雖曾萌生放棄念頭，但始終發現自己生命不能沒有音樂。(林俊源攝)

入不敷支 堅持給家用

何佩透露後來也曾有唱片公司找她洽談，最終她仍選擇獨立發展，問到最大挑戰是甚麼？「我覺得是資金和自律，自資音樂人要有自知之明，知道資金未必很足夠。同時要不停提醒自己，每次表演都都要讓人看見何佩有進步，我究竟有冇好好自我鍛鍊，每天自律地練歌和彈結他。」她直言入不敷支是正常，尤甚拍完MV，試過被帳單數字嚇窒，但同時也推動自己加倍努力。獨立不等如孤軍作戰，她感恩遇上真心撐自己的好友，《末日還想看日落》的MV，小薯茄的阿冰親自參演，更出錢合力投資，「MV花了六位數字，很感謝有阿冰出心出力，記得那時望著單據：『我好想喊啊！』忍不住啜泣，點算？惟有俾心機接job去填補。」至於父母會否擔心？何佩直言沒辦法說服他們，「因為她對這行業本身就有憂慮，我覺得最令她安心是準時畀家用。」她慶幸暫時仍能達標做到

何佩憑參加《全民造星IV》出道，現以獨立歌手身份發展。(林俊源攝) 何佩憑參加《全民造星IV》出道，現以獨立歌手身份發展。(林俊源攝) 何佩憑參加《全民造星IV》出道，現以獨立歌手身份發展。(林俊源攝) 何佩憑參加《全民造星IV》出道，現以獨立歌手身份發展。(林俊源攝) 何佩參加《全民造星IV》時被指與Ian撞樣。

最大打擊是失準

作為歌手，何佩最關注是演出水準，去年曾在不少學校或商場獻唱，最大打擊是失準，試過埋怨音響、場地安排，漸漸明白外在環境無法控制，惟有訓練自己處變不驚，「作為一個專業的歌手，便要應付這些突擊情況，點可以發揮到最好，給我很大反思。」最深刻的教訓是今年3月西九音樂節的演出，事前花了一個月時間去跑步、練氣和練聲，但遇上與新歌錄音撞期，弄至狀態極差，「我一落台，就跟經理人說自己失敗了，上唔到高音。而且我又選了自己喜歡，但很高難度的歌，唱了偶像陳蕾的歌，還有AK(江江𤒹)Ian(陳卓賢)的歌，太貪心，看來好型，但原來自己的能力未足以演繹。」演出片段已在網上流傳，何佩也要鼓起勇氣重看和改善，以免重蹈覆徹。

女版Ian不介意？

談到唱Ian的歌，曾被冠以「女版Ian」的稱號，何佩自言已不太介意，「我沒辦法控制，Ian真的很紅，即使過了一年，我已出了幾首單曲，可能在街外，很多人仍會以此來打開話題，我也明白。對我來講，這是一個測試，究竟我作品影響力有幾大的線索。」

文：Grace 攝：林俊源

地點：Ying'nFlo 奕凨

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