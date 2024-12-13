專訪｜何超蓮初拍電影苦練剪牛雜 難為了何媽媽 邀兒時偶像黃宗澤客串演「鄒潤發」(有片)

何超蓮，人所共知是已故澳門賭王何鴻燊的千金，在鎂光燈下長大。自言不是追星族的她，認識不少名人及娛樂圈明星，去年與拍拖4年的內地演員竇驍結婚。曾現身內地綜藝節目的超蓮，今年首登大銀幕主演電影《多想和你見一面》(12月14日上映)，除了跟曾志偉上演感人父女情，更邀請兒時偶像黃宗澤爆笑客串演「鄒潤發」。為了演貼地「牛雜妹」，她更特地在家中苦練剪牛雜，難為了媽媽要餐餐食牛雜。超蓮坦言不奢望洗脫「賭王千金」的身份，「只希望大家睇戲時，唔好突然跳出戲話：『賭王千金』。」

「賭王千金」化身牛雜妹 何超蓮自出娘胎已是傳媒焦點，她自言從沒想過做演員，強調不是發明星夢的「追星族」，今次答應擔正演《多想和你見一面》，主因是家姐何超雲邀請，參演澳門回歸25年電影。超蓮自言跟女主角Sandy一樣活潑樂觀，但首次擔正就演橫跨20年的角色，更要跟內地演員此沙演對手戲，她絕不敢怠慢，早於開鏡前兩個月分別往北京和香港跟老師學演戲，研究劇本對白。為了演貼地牛雜妹，親自向名師學藝，她不諱言，「賭王千金這名字太揚，觀眾可能較難接受，所以一定要下苦功，起碼剪牛雜要剪得好才合理。」 日日留家剪牛雜 超蓮誠意十足，本來想跟香港名店師傅學藝，卻慘食檸檬，「那店舖生意太好，唔肯收我做徒弟，因為冇一年半載都學唔到剪牛雜。」於是她索性留在澳門學，每日搬大堆牛雜返屋企，日剪夜剪，問她可會剪到厭惡牛雜時，她笑言，「其實對牛雜最大反應係媽媽，因為我每天剪完牛雜，她都負責食，真係食到怕。」談到剪牛雜心得， 她笑言，「最難係牛筋，因為牛筋熱啲，有點黏、脆脆地又滑滑地。」

喊完又笑 辛苦到似喪屍 初次拍戲，超蓮已做好心理準備，要捱更抵夜，但估不到比想像中更辛苦。由於要在澳門景點拍攝，為免影響遊客觀光，必須在超濃縮的時間拍攝，加上找來曾志偉、黃宗澤等大忙人參演，非常緊湊，「有一場醫院戲，因前半段有好多喊戲，起碼我拍了幾十場喊戲，每一場都係真眼淚，唔係滴眼藥水。我記得是去到凌晨1點幾，就要開始拍開心戲，而且馬上變返年輕階段，一直拍到清晨5點幾，我記得到最後一個鏡頭，監製同剪接師都話我好似喪屍咁。」 真眼淚 學表情控制 超蓮與曾志偉、黃宗澤等前輩合作，她直言是按監製和導演建議，親自邀請，問到可感到壓力時，她回應道：「本身都認識他，反而會有安全感，而且他會綜觀大局，很懂得鏡頭擺位，安心地跟著他走就可以。」談到難忘的對手戲，她憶述說，「有場戲講我好唔開心，但我好倔強，不想爸爸睇到我哭，於是死忍難忍，但只要作講一句話，我就即刻忍唔住喊了出來，情緒轉折，他教我點樣由無變有。」被問到如何流出真眼淚，超蓮直言，「因為喊的都是親情戲，親情好容易打動我，特別是對爸爸，我本身自身好容易因這件事喊。反而志偉會叫我唔好喊得太用力，要表情管理，否則喊到好醜樣。」問到可會勾起與父親相處的片段時，超蓮坦言調動個人情緒與經歷，但就不欲多談家事。

最愛《我的野蠻奶奶》 至於跟黃宗澤的對手戲，超蓮起初欲言又止，但最後仍忍不住劇透，「他演鄒潤發，叫做發哥，跟我有點感情戲，其實係喜劇部分，沒怎麼跟對白講，都是爆肚，好好笑。」她直言小時候只看TVB，更興奮自爆，「我細個好鍾意佢，當大家都鍾意林峯時，我就鍾意黃宗澤，被人笑咗好耐。」問到與偶像合作的感受時，她立即認真起來，再三強調，「我冇追星，唔好逼我做追星族。我都有同跟他講《我的野蠻奶奶》好好笑，佢聽完只係笑咗一笑。」

最想與佘詩曼合作 身為澳門賭王的女兒，自幼已認識不少娛樂圈人士，丈夫是內地演員竇驍，超蓮大有條件進軍娛樂圈，她卻明言，「以前完全沒想過，甚至是很抗拒，」不過，經過今次拍戲，何超蓮坦言對演戲的興趣大增，「現在會覺得如果有適合的劇本，都會想試試。」問到想演甚麼角色時，自嘲正處於尷尬年齡，「演偶像劇要20歲出頭，但我已33歲了，但要演別人媽媽，又冇說服力。」至於想跟哪位藝人合作？她不假思索便答道，「佘詩曼，因為跟她是好朋友，現場睇過佢拍戲，覺得很厲害，所以想取經。」她強調自己只是演戲初哥，「我係一件垃圾，非常初哥的新人，請大家多多包涵，睇呢套戲時要寬容啲。 文：Grace 攝：羅錦鴻 化妝髮型：Sharon Xu 場地：Yes!Culture