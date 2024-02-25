專訪｜佘詩曼拍《新聞女王》激發創作魂 表明無意轉型做歌手

佘詩曼(阿佘)憑TVB劇集《新聞女王》演「Man姐」一角成為三料視后，並打破三封視后紀錄，人氣飆升。踏入龍年，向來孝順的阿佘留港陪媽媽過年，並到圈中吳君如等好友火家中拜年，其間更與MIRROR成員呂爵安(Edan)和柳應廷(Jer)打牌，獲後輩大讚隨和友善。阿佘早前接受本報訪問，透露拍《新聞女王》開發了創作小宇宙，打算多參與幕後範疇工作。雖然在內地節目大展歌喉獲激讚，她就表明暫時仍專注戲劇方面發展。

難忘兒時猜燈謎 過去一年大豐收，阿佘的母親當然大感欣慰，「媽咪好開心，見到女兒努力冇白費，亦替接到一個咁好嘅角色感高興。」今年阿佘亦特地留港過年，陪母親食飯和整賀年糕點。阿佘自言是個儀式感很重的人，農曆新年必會買紅色的花、貼揮春和賀年裝飾，令屋企充滿賀年氣氛，「我一定會買新睡衣，會跟媽咪整蘿蔔糕！在家玩下大細魚蝦蟹，好喜歡好熱熱鬧鬧、好喜慶感覺。」昨日是元宵佳節，阿佘在內地的元宵特別節目亮相，並與鄧萃雯合唱，節目經常在工作中度過的她，最難忘是童年回憶，「記得細個住美孚，每到元宵佳節附近果度有個公園，都會掛好多好多燈籠，又有猜燈謎，好靚好靚，不過我太細個，永遠都猜唔中燈謎。」

開心吸納不同層面fans 「Man姐」一角讓阿佘事業再推至另一高峰，她坦言有不少難忘事，「頒獎禮當日一浪接一浪的驚喜，有好成績之外，又見番好多老朋友、舊拍檔，仲有當日大家坐埋一圍圍好似去宴會咁，氣氛好好。」另外，就是劇集讓她吸納不同層面性別、年齡的Fans，「由播出到依家，喺街都上都不斷有人叫我Man姐，估唔到有甘多人好鍾意，呢個令我非常開心。過往我嘅Fans多數係女生、細路女，好記得早排喺機場落機，竟然有兩個年紀比較成熟嘅男士要求同我合照。」她表示，在拍攝《新聞女王》期間，經常跟監製鍾澍佳討論如何令劇本更完美，過程開心、充實、刺激又難忘，「經過今次拍攝，有份參與創作同修改，令到我產生對創作嘅興趣，嚟緊會花多啲時間學習創作上嘅嘢，無論剪接、編劇都可能會學下，認識多啲演員以外範疇嘅嘢。」