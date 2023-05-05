專訪｜保錡@ERROR自嘲半紅不黑只求進步 盼多出騷累積經驗(有訪問片)

關於跑步，對ERROR成員吳保錡來說，是改變人生的重要一環，甚至今年首支單曲《Echo My Heart》藉跑步喻人生，其中填詞人鍾說筆下一句「資質不夠少說話」，道出保錡從參加《全民造星》至今的深刻領悟。他坦言，追夢是很奢侈的事，努力不一定有回報，但沒有努力就甚麼也沒有；曾因失言招負評，保錡學習以作品說話，漸讓觀眾改觀，他自嘲道，「我不覺得自己名成利就，也不覺得自己特別差，半紅不黑，比上不足比下有餘，只能追求進步。」跑步教他只有累積，沒有奇蹟，保錡表明以音樂為重，欲多參與舞台演出累積經驗，望能在5年內開個人騷。
資質不夠少說話
《Echo My Heart》由Jason Kui監製，日本的Josef Melin 及 MiNE作曲，鍾說填詞，作品走J-Rock路線，曲詞滿載正能量，鼓勵大家即使自覺資質有限，出身不及他人，仍能迎難而上，「人生有很多困難，是否需要放棄，其實不需要，有些人出身較差，少說話多做事，努力堅持和突破困難是人生最重要的事，『資質不夠少說話』這句歌詞很重要，每個人一出世就是強人，《體能之巔》的參加者也是普通人，只是自我鍛練，把自己訓練得那麼強。」
鍛練不能一蹴即就，「跑步改變我人生，從生活習慣到對事物的看法。跑步不能一鳴驚人，真的要每日練習，肌肉才可堅持跑完全馬，令我深受啟發，其實人生也是日積月累，不會初試就有好成績。」保錡自言，過往很多事也想做，愈做愈迷失，跑步讓領會要做好一件事，必須專注，希望今年能專注音樂和跑步。
賽道上的領悟
保錡與跑步結緣，可說是源於去年為ERROR演唱會減肥，當時只用跑步機練習，忽發奇想參加渣打馬拉松10公里賽事，「最深刻是跑到5至6 km時有點疲累，但有位白髮叔叔跑得很快，超越了我，令我有所感悟，原來任何年紀的人都可以愈跑愈快。」這一幕啟發他認真了解跑步，訪問當天他說將會迎戰第二個10公里賽，言猶在耳，他在上周日(4月30日)的賽事中，以47分03秒完賽，比渣馬快8分鐘，完賽後他分享，「跑步到人生一樣，不斷搵方法令自己進步。」
教練當頭棒喝
成績大躍進，有賴日積月累的練習，保錡不時跟[email protected]練跑，又參加不同跑會的訓練，不禁好奇，在忙碌的藝人生活中如何堅持？保錡以教練的一句話作自我提醒，「阿Sir要我們每天練習，若你有藉口就只會做有藉口的一班人。試問香港有誰不疲累，人人都要返工，為甚麼別人放工很疲倦仍可練跑，為甚麼你不可以，可能你選擇將時間放在飲酒吸煙，跟人玩樂之上，但我現在選擇去練跑。」跑圈跟娛樂圈截然不同，大家不問職業背景，藝人沒有優待，「我們只談跑得快與不快，跑得快就隨相同的人一起跑，這樣是很純粹，全部人就是想『跑好個步』。」
追夢很奢侈
經歷娛樂圈的殘酷洗禮，眼前的保錡少了初出道的浮躁，增添幾分穩重。回想追夢歷程，從跑受批評到漸獲認同，他坦言曾經也自我質疑，「其實追夢是很奢侈的事，這是一場賭博，努力不一定有回報，但沒努力就沒努力……古語有話鐵杵磨成針，慢慢堅持和努力，總有一天可完成目標，只是不知道時間有幾長。」
為留下作品努力
很年輕已投身社會，侍應、地盤、貼街招、跟車等都做過，捱罵經驗豐富，鍛練強大的承受力，「常看到藝人訪問，講銀行存款只有個位數，對我來說這是必定的。以前讀書或『炒散』做茄喱啡，經常被嘲笑『咁樣衰都做明星』，但我覺得毋須理別人說甚麼，喜歡就去做，跟跑步一樣，想跑就落街跑，這是自己控制的。」他認為「食得鹹魚抵得渴」，最重要目標清晰，「如果你返工是為搵錢，就笑住來被人罵，因為有錢賺。做娛樂圈，能在這世界留下自己的作品，就會感到開心。」
出騷吸取實戰經驗
演藝方面，做好每首音樂作品，唱好每首歌是保錡的心願。他透露已準備本年度的第2首派台歌，繼續由Jason Kui監製，交陳詠謙填寫剖白內心世界的歌詞。隨著疫情後生活復常，保錡希望多在live騷表演唱，透過實體見面與觀眾分享音樂，他又強調絕非要開個人騷，「因為我現正學唱歌，很想改善自己的唱歌方法，想多實踐，吸取實戰經驗。不覺得自己的個人騷有吸引力，如果ERROR四子能開一個音樂性的演唱會，反而更吸引。」他自評演唱表現仍未合格，僅值3分，「我仍會怯場，不太享受，因為每次都是大型演唱會，我沒太多舞台經驗。」
人貴自知 無意開個唱
問到是否仍缺乏自信？保錡否認，「是人貴自知，知道自己末到家。我不想每次唱歌表演都是開大型演唱會，經歷這幾年，我覺得這件事很有問題，因為每次出騷就是開大型騷或擔任紅館表演嘉賓，這不是好事，一定要大中小型演唱會都試，來吸取真正的聽眾，而不是每首歌都放上網，歌詞迷聽完覺得我唱歌很勁，這不是件好事，我沒有現場演唱，大家怎知我唱得如何？錄歌只是雕琢出來的，可能錄了逾300次令首歌動聽。」他希望逐漸進步，能於5年內開真正屬於自己的演唱會。