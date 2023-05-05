專訪｜保錡@ERROR自嘲半紅不黑只求進步 盼多出騷累積經驗(有訪問片)

ERROR成員吳保錡的新歌《Echo My Heart》借跑步喻人生。(李睿哲攝)

關於跑步，對ERROR成員吳保錡來說，是改變人生的重要一環，甚至今年首支單曲《Echo My Heart》藉跑步喻人生，其中填詞人鍾說筆下一句「資質不夠少說話」，道出保錡從參加《全民造星》至今的深刻領悟。他坦言，追夢是很奢侈的事，努力不一定有回報，但沒有努力就甚麼也沒有；曾因失言招負評，保錡學習以作品說話，漸讓觀眾改觀，他自嘲道，「我不覺得自己名成利就，也不覺得自己特別差，半紅不黑，比上不足比下有餘，只能追求進步。」跑步教他只有累積，沒有奇蹟，保錡表明以音樂為重，欲多參與舞台演出累積經驗，望能在5年內開個人騷。

資質不夠少說話 《Echo My Heart》由Jason Kui監製，日本的Josef Melin 及 MiNE作曲，鍾說填詞，作品走J-Rock路線，曲詞滿載正能量，鼓勵大家即使自覺資質有限，出身不及他人，仍能迎難而上，「人生有很多困難，是否需要放棄，其實不需要，有些人出身較差，少說話多做事，努力堅持和突破困難是人生最重要的事，『資質不夠少說話』這句歌詞很重要，每個人一出世就是強人，《體能之巔》的參加者也是普通人，只是自我鍛練，把自己訓練得那麼強。」 鍛練不能一蹴即就，「跑步改變我人生，從生活習慣到對事物的看法。跑步不能一鳴驚人，真的要每日練習，肌肉才可堅持跑完全馬，令我深受啟發，其實人生也是日積月累，不會初試就有好成績。」保錡自言，過往很多事也想做，愈做愈迷失，跑步讓領會要做好一件事，必須專注，希望今年能專注音樂和跑步。

追夢很 奢侈 經歷娛樂圈的殘酷洗禮，眼前的保錡少了初出道的浮躁，增添幾分穩重。回想追夢歷程，從跑受批評到漸獲認同，他坦言曾經也自我質疑，「其實追夢是很奢侈的事，這是一場賭博，努力不一定有回報，但沒努力就沒努力……古語有話鐵杵磨成針，慢慢堅持和努力，總有一天可完成目標，只是不知道時間有幾長。」 為留下作品努力 很年輕已投身社會，侍應、地盤、貼街招、跟車等都做過，捱罵經驗豐富，鍛練強大的承受力，「常看到藝人訪問，講銀行存款只有個位數，對我來說這是必定的。以前讀書或『炒散』做茄喱啡，經常被嘲笑『咁樣衰都做明星』，但我覺得毋須理別人說甚麼，喜歡就去做，跟跑步一樣，想跑就落街跑，這是自己控制的。」他認為「食得鹹魚抵得渴」，最重要目標清晰，「如果你返工是為搵錢，就笑住來被人罵，因為有錢賺。做娛樂圈，能在這世界留下自己的作品，就會感到開心。」