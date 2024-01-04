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娛樂
2024-01-04 20:04:19

專訪｜劉德華喊足兩個鐘導演才肯收貨 點名選中談善言朱鑑然有原因(有片)

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劉德華與談善言和朱鑑然在新戲《潛行》合作。(陳奕釗攝)

劉德華點名談善言和朱鑑然參演新戲《潛行》。(陳奕釗攝)

劉德華在主演兼任監製的新戲《潛行》，挑戰演心狠手辣的大毒梟角色，與相隔10年再合作的林家棟大鬥演技。不過，最考起他的場口，是一場與初生嬰兒的對手戲，喊足兩個鐘導演才收貨，即使是監製都無情講。向來熱心提攜新人的華仔，找來朱鑑然和談善言參演，演卧底的朱鑑然在戲中被膠袋笠頭浸水，更慘遭毒打到口腫面腫，靠一隻眼演戲。談善言則演林家棟太太，有場發洩情緒打沙包的戲份，打到雙手損傷，非常搏命。

劉德華笑言做監製只是聽起來較叻，說話有力一點。(陳奕釗攝) 劉德華在《潛行》演心狠手辣的大毒梟。 劉德華在《潛行》與林家棟亦敵亦友，有不少對手戲。 劉德華向來要求高，估不到導演關智耀要求更高，一場喊戲拍足兩個鐘。(陳奕釗攝) 劉德華在《潛行》演深藏不露的大毒梟。

與家棟對戲 有壓力

談到再次擔任監製，劉德華笑言，只是聽起來較厲害，「今次有多一個身份，就講得有力一點。」以劉德華的號召力，《潛行》的演員陣容鼎盛，包括林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟、劉俊謙、鄭則仕、朱鑑然、談善言等。繼《風暴》後相隔10年再與林家棟合作，華仔演深藏不露的毒梟，家棟則是出生入死的拍檔，兩人亦敵亦友，兩位影帝有不少對手戲。華仔坦言，「他有壓力我也有壓力今次他演出的幅度幾強，而且要兼顧好多細節，不過我也有進步。」華仔向來對己對人都要求高，商業片既要動作場面精彩，文戲亦要細緻精準，身兼監製的他坦言：「要控制拍攝時間，有好多場口，必須要大家3秒鐘就做到效果，一直拍到達到效果，我就會停手。」

監製都無情講

不過，當以演員身份演戲時，劉德華仍是要聽命於導演關智耀(Jason)，他笑言，「原來Jason狠過我，我見差不多就會放手，但他連我都不放過，我是監製，認為已達到效果，他都未接受。」他憶述，有一場抱著BB的喊戲，「講我個BB在彌留之間，我真係喊咗兩個鐘，佢都未收貨，有一個鏡頭是我望住BB，眼淚都跌落在眼鏡上面，佢話換鏡頭再試一次，我話唔知再演唔演到。」幸好，他手抱的初生嬰兒由特技化妝製作，非常神似，助他容易入戲，「佢真係有眼神！後來負責CG 的創作者，問導演可否多給BB兩秒戲份，因為BB臨終前望到爸爸，想給BB一個微笑，讓爸爸知道終於等到你來見我。」

劉德華向來熱心提攜新人，點名朱鑑然和談善言參演新戲《潛行》。 劉德華監製新戲《潛行》製作費有剩。自言用錢有方。(陳奕釗攝) 朱鑑然近年有不少演出機會，更獲劉德華點名讚賞。(陳奕釗攝) 朱鑑然獲劉德華讚演戲專注投入。(陳奕釗攝)

選用新人有準則

劉德華在新戲中，點名起用了多位新生代演員，他自言也是由新演員做起，面對如發哥(周潤發)等前輩，都曾因驚到震而影響表現，所以不怯場是他選用新人的條件之一，「有好幾次在頒獎典禮或以前一些作品，曾跟阿談(談善言)合作，知道她可以好穩定，表達我們所需要的。」至於朱鑑然則憑著在《拆彈專家》和《金手指》表現，取得華仔的信任，「記得拍《金手指》時，見到有個人試著撞向一個未安裝玻璃的空框架，練習撞玻璃的反應，因那些武術指導跟他說不能錯，要拍大特寫。我們需要這種演員，對工作投入和專注。」他半說笑續說，「而且這次要浸水，特意找個懂游水的演員。」

識閉氣 都好驚

朱鑑然有一場戲被打到口腫臉腫，單是特技化妝都要兩個多小時，更要被膠水袋笠著頭，跟影帝林家棟演對手戲，他直言跟前輩合作固然有壓力，但最大壓力是大場面不容有失，否則要重新設置場景，本身是游泳健將的他坦言，「雖然我識游水，畢竟是一個人在水裡呼吸會有點困難，其實演那場戲比想像中驚，我本來打算閉氣但原來你入咗戲，被水袋笠頭，真係會驚，現場指導都很謹慎，我哋以暗號示意，有乜事即刻停機。」他形容這是人生難忘的演戲體驗，「因為眼、嘴、鼻都受傷，只剩一隻眼，點可以精準表達想要的訊息，其實我好緊張，但跟家棟哥合作，只要看著他，不用想太多就可直接反應。」

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談善言獲劉德華讚表現淡定。(陳奕釗攝) 談善言被劉德華以為好打得，為一場打沙包戲，打到雙手破損。(陳奕釗攝) 朱鑑然在《潛行》慘被膠水袋笠頭毒打。 朱鑑然在《潛行》慘被打到口腫面腫，靠一隻眼演戲。

打沙包 搞到雙手破損

問到劉德華可有親自監督，他笑言，「其實導演和錢嘉樂(動作指導)都勸我別要到場，所以我會用電腦遙距睇住。」談善言大感驚訝，「我一直不知道！」阿談《打天下》予人好打得的印象，華仔特地為她安排一場打沙包發洩情緒的戲，「我以為佢好打得，但見佢打到雙手都磨損受傷，好心痛。」對於獲華仔讚淡定，阿談笑言，「若說唔緊張或冇壓力，一定係呃人。」不過，難得有機會與演戲經驗豐富前輩合作，就像看高手現場示範，當然要把握機會偷師，她跟林家棟有不少對手戲，更是獲益良多，「家棟哥好照顧對手，俾好多意見，提議可以點演，或建議不同的諗法。有場在羈留病房的感情戲，佢幫我照顧所有嘢，待我OK先好演，給我一個安心的環境去拍攝。」

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