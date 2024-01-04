專訪｜劉德華喊足兩個鐘導演才肯收貨 點名選中談善言朱鑑然有原因(有片)

劉德華在主演兼任監製的新戲《潛行》，挑戰演心狠手辣的大毒梟角色，與相隔10年再合作的林家棟大鬥演技。不過，最考起他的場口，是一場與初生嬰兒的對手戲，喊足兩個鐘導演才收貨，即使是監製都無情講。向來熱心提攜新人的華仔，找來朱鑑然和談善言參演，演卧底的朱鑑然在戲中被膠袋笠頭浸水，更慘遭毒打到口腫面腫，靠一隻眼演戲。談善言則演林家棟太太，有場發洩情緒打沙包的戲份，打到雙手損傷，非常搏命。

與家棟對戲 有壓力 談到再次擔任監製，劉德華笑言，只是聽起來較厲害，「今次有多一個身份，就講得有力一點。」以劉德華的號召力，《潛行》的演員陣容鼎盛，包括林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟、劉俊謙、鄭則仕、朱鑑然、談善言等。繼《風暴》後相隔10年再與林家棟合作，華仔演深藏不露的毒梟，家棟則是出生入死的拍檔，兩人亦敵亦友，兩位影帝有不少對手戲。華仔坦言，「他有壓力，我也有壓力，今次他演出的幅度幾強，而且要兼顧好多細節，不過我也有進步。」華仔向來對己對人都要求高，商業片既要動作場面精彩，文戲亦要細緻精準，身兼監製的他坦言：「要控制拍攝時間，有好多場口，必須要大家3秒鐘就做到效果，一直拍到達到效果，我就會停手。」 監製都無情講 不過，當以演員身份演戲時，劉德華仍是要聽命於導演關智耀(Jason)，他笑言，「原來Jason狠過我，我見差不多就會放手，但他連我都不放過，我是監製，認為已達到效果，他都未接受。」他憶述，有一場抱著BB的喊戲，「講我個BB在彌留之間，我真係喊咗兩個鐘，佢都未收貨，有一個鏡頭是我望住BB，眼淚都跌落在眼鏡上面，佢話換鏡頭再試一次，我話唔知再演唔演到。」幸好，他手抱的初生嬰兒由特技化妝製作，非常神似，助他容易入戲，「佢真係有眼神！後來負責CG 的創作者，問導演可否多給BB兩秒戲份，因為BB臨終前望到爸爸，想給BB一個微笑，讓爸爸知道終於等到你來見我。」

選用新人有準則 劉德華在新戲中，點名起用了多位新生代演員，他自言也是由新演員做起，面對如發哥(周潤發)等前輩，都曾因驚到震而影響表現，所以不怯場是他選用新人的條件之一，「有好幾次在頒獎典禮或以前一些作品，曾跟阿談(談善言)合作，知道她可以好穩定，表達我們所需要的。」至於朱鑑然則憑著在《拆彈專家》和《金手指》表現，取得華仔的信任，「記得拍《金手指》時，見到有個人試著撞向一個未安裝玻璃的空框架，練習撞玻璃的反應，因那些武術指導跟他說不能錯，要拍大特寫。我們需要這種演員，對工作投入和專注。」他半說笑續說，「而且這次要浸水，特意找個懂游水的演員。」

識閉氣 都好驚 朱鑑然有一場戲被打到口腫臉腫，單是特技化妝都要兩個多小時，更要被膠水袋笠著頭，跟影帝林家棟演對手戲，他直言跟前輩合作固然有壓力，但最大壓力是大場面不容有失，否則要重新設置場景，本身是游泳健將的他坦言，「雖然我識游水，畢竟是一個人，在水裡呼吸會有點困難，其實演那場戲比想像中驚，我本來打算閉氣，但原來你入咗戲，被水袋笠頭，真係會驚，現場指導都很謹慎，我哋以暗號示意，有乜事即刻停機。」他形容這是人生難忘的演戲體驗，「因為眼、嘴、鼻都受傷，只剩一隻眼，點可以精準表達想要的訊息，其實我好緊張，但跟家棟哥合作，只要看著他，不用想太多就可直接反應。」