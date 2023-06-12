專訪｜劉江談攞獎：講呢啲？出咗好多力，好似冇感覺我哋存在

現年75歲的劉江自從2020年離開TVB後，先後參演ViuTV劇集和接電影，早前與黃文慧在新晉導演何爵天執導的黑色喜劇《死屍死時四十四》演老夫老妻，兩人如同一對活寶貝，令觀眾看得又笑又喊，「劉老師」之名果然名不虛傳。兩人在六、七十年代入行，問到可想過獲提名或奪得電影獎項？劉江幽默回應，「能演好角色已不簡單，還想甚麼提名，講呢啲？我演戲多年，有獲過獎嗎？」黃文慧半說笑答道，「我們從來也沒想甚麼獎項，只知有戲拍有飯食有薪金……其實獲前輩讚賞已經好開心。」

每天與太太跑步 要多謝周潤發 兩人在戲裡演恩愛夫妻，劉江笑言，角色雖有點反斗，但骨子裡很愛太太，「現實生活裡，我太太是第一位，甚麼也say yes、我們結婚幾十年，一起走到今天不容易，年紀愈大，覺得身邊人愈重要。」劉江與太太已年逾七十，最重要是活得健康快樂，原來兩夫妻天天結伴跑步，非常sweet。原來一切源於劉老師某天在大霧山拍廣告時，巧遇周潤發，更被發哥「抄牌」相約跑步，他憶述說，「他突然叫我跑步，但我跟他說明天攝氏9度，他反問：『9度你吃飯嗎？』於是我就跟他去跑，他又問為何不帶太太來，我答太太的膝頭不好，他叫我帶她來，讓他看看如何改善，最重要一句是：『你倆己經七字頭！』那是兩年幾前的事，我75歲，老婆71歲，萬一其中一位坐輪椅，由邊個推邊個？我想想也是，於是跟太太一起鍛練，兩個一齊跑步。」

默默去做 直至Bye Bye 兩人指《死屍死時四十四》以群戲居多，每位演員各有發揮，特別感激何爵天導演的信任，給予很大自由度讓他倆發揮，擦出驚喜火花。演戲約半世紀，見證影視圈興衰，旁觀著一代新人換舊人，兩位實力派資深演員，可曾覺得不被重視？劉老師稍作沉思，「又不是不被重視，但真係好難講，點講呢？其實我們出咗好多力，但我覺得好似佢哋冇感覺我哋存在，亦冇人多謝你，我哋默默去做，直至有一日唔做，就Bye Bye唔做！做人也要睇開啲。」曾參演逾200部電影及電視劇，公認是好戲之人，11年前憑TVB劇《拳王》一句被惡搞的台詞「講呢啲」在網上竄紅，翌年獲萬千星輝頒獎典禮2013 的傑出演員大獎，劉江坦言，演員很被動，往往不由得自己作主，回想在TVB拍劇的日子，讓他養活一家，卻沒太多自主接拍電影或作其他嘗試，「機會可遇不可求，只能盡力做好每份工作，至少做到自己的最好，反應如何，不由你控制。」

黃文慧慶幸遇上志同道合 黃文慧換過角度看，感恩能從事自己喜歡的演藝工作，「就算我今時今日未得到認可，或未達水準，仍然努力堅持演下去，終有一日會被認可，或者能認識志同道合的同業，這些已是非常難得，有共同話題，因為有時認識幾十年的同學，同枱食飯都會牛頭不對馬嘴，很難傾談。」她慶幸遇上《射雕英雄傳》(1983年)梅超風一角，當年雖與同劇演完顏洪烈的劉江沒有對手戲，估不到40年後合演夫妻，大過戲癮。談到與新演員合作，黃文慧大讚Edan聰明，「之前看他演儍小子角色，很陽光又唱又跳的孩子，但這戲的角色很惡，一開門就罵我死八婆，我覺得不得了，這樣年輕但戲路很廣闊，拍完戲我立即叫Edan跟我影相，以後埋唔到佢身啦。」