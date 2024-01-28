專訪︱匯聚老中青band壇精英 劉以達唱盡40年香港情

劉以達加入樂壇40年，憑藉音樂才華和對原創音樂的堅持，對香港樂壇、影壇產生多重影響，他不但是達明一派的主要作曲人，亦是電影配樂師，曾為多齣電影配樂，《誘僧》更為他帶來金像、金馬兩大獎項。2月23、24日他將舉行首個《劉以達「尋根」作品展音樂會》，除了圓夢亦希望提攜後輩音樂人，因此找來4位靚聲女歌手唱歌，她們包括接受訪問的鄭嘉嘉(Wendyz)，以及包仲恩(Lydia Bao Bao)。

曾為兩代「歌神」許冠傑、張學友創作歌曲的劉以達，還有為「四大天后」林憶蓮、王菲、關淑怡等所作的歌曲，都會從中挑選，放在今次演唱會上。本是東亞唱片歌手的嘉嘉，劉以達構思演唱會初期就想到她幫唱，「嘉嘉把聲十分之靚，好輕好甜又有技術，在考慮甚麼人唱我的作品時，第一個就想到好，因為我哋10年前曾合作一曲《時間鎖》。」近年主力作曲及為不少電影、電視劇配樂的嘉嘉，明白一首金曲能超越時代，能為樂迷帶來共情，「達哥作啲歌旋律好靚，哪怕10、20年後再搵其他人唱，都一樣新穎、一樣感動人。」

聲線極具騷靈味道的Bao Bao，是一位二胡好手，於英國修讀聲樂與數碼錄音學位，劉以達去年7月1日成立新樂隊「愛樂樂團PHILHARMONIKER」，舉行mini concert，她就是其中一位主音。Bao Bao稱劉是一位甚具啟發性的前輩，「達哥是一位很直接的人，不會轉彎末角，但創作上有非常天馬行空，對自己的作品非常高要求，亦非常願意指導後輩，幫助我們尋找個人風格。」劉以達則愛Bao Bao演繹快歌時爆炸力驚人，「佢巨肺嚟，處理快歌非常有風格又有型，又識唱法文歌、韓文歌，慢歌就偏向R&B、soul類型，如果可以加重個人特色就更好。」

策劃完騷後合作新作

劉以達這次投資過百萬，舉行兩場音樂會，直言：「連退休基金啲錢都攞埋出嚟。」除了圓夢、提攜新人，亦為延伸個人音樂事業，他找來九十年代樂隊Virus的靈魂人物李嘉強(Seasons Lee)，擔任音樂會總監，香港重金屬同學會會長張以式擔任鼓手，還有新人劉君冬(Dorothy)，新晉bass手、鍵琴手，以及一位神秘女嘉賓，老、中、青三代音樂會人，來演繹他過去40年的創作。

劉以達除了希望將這個show帶到外地，如澳門及台灣外，亦想為樂壇揀一些有潛質的新人，「有諗過再出碟，繼續玩新音樂，唔想樂壇淨係得來來去去K歌、rap歌同跳舞歌幾類歌。」嘉嘉則說：「其實我同Bao Bao之前已經認識有過合作，如果3個人合作一張碟，應該幾樂玩。」Bao Bao稱：「可以你寫我唱、或者達哥彈我寫。」劉以達則指：「其實入行咁耐寫歌都係我自己一個人，我都好想搵人一齊夾下寫歌……」