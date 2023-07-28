專訪｜古天樂拒拍年輕版《掃毒》？ 劉青雲難忘漂泊拍攝：真係人在天涯(有訪問片)

古天樂與劉青雲在邱禮濤執導的《掃毒3：人在天涯》第17次合作，今次還加上郭富城，3大影帝以全新故事角色大鬥演技。在古天樂和劉青雲眼中，《掃毒》系列別具意義，因為首集導演陳木勝和美術指導余家安均已不在人世。而來到第三集，料不到遇上世紀疫情，拍攝過程一波三折，青雲坦言最大挑戰是面對疫情，經歷拍戲生涯最漂泊的一次，「如戲名一樣，人在天涯。」當問到可會延續《掃毒》系列或拍年輕版，古天樂笑言，「要睇觀眾反應，拍年輕版？不如開拍另一部吧！」兩人又大談對香港電影前景的想法，青雲直言感樂觀，看到不同部門都有不少新丁，創作力豐富，身為老闆的古仔就分享揀選劇本投資的條件。

隔離最辛苦 古天樂與劉青雲談到在《掃毒3》再合作，兩人談不約而同認為，今次最難忘是疫情的漂泊與隔離。電影原於2021年3月在泰國拍攝，但當地新冠疫情嚴峻，6月改往雲南西雙版納開拍，及後再轉赴汕尾拍攝；惟考慮各方因素後，最終決定返香港流浮山一個50萬呎用地，搭建泰國村寨大型製毒工場，兩人對搭景的真實程度表示驚訝。而最後一場戲，更動用武裝直升機和戰鬥機炸毀整個場景，古仔笑言：「今次盡情地炸毀成個景，若拍實景就不能毀壞。」香港演員早習慣往外地拍攝，古仔續說，「今次最辛苦是隔離，首先返內地要隔離，雖然我向來甚少逛街，但要留在房間兩個星期，雖然感覺頗新鮮，但其實這種隔離頗浪費時間。」香港人向來效率高，21日已足夠拍攝一套低成本作品。

感慨陳木勝 余家安離世 青雲演的大毒梟，留一頭鬈髮和滿臉鬍鬚，造型破格突出。他解釋，「其實不是主動留鬚，因那段時間是疫情，沒剪頭髮和剃鬚，很多男人也是這樣，「余家安在造型方面，也給我一些小看法，於是我就試試留鬚，若導演唔鍾意，也很容易剃掉，但要留鬍子就麻煩。」反觀古天樂則是西裝骨骨的型格look，他解釋角色是警察，形象不能太前衛突出。問到可介意留鬚，他就透露，「其實我剛拍完另一齣戲，角色要潛水，黐鬚會甩掉，所以留了滿面鬍子，但有3個月不能露面，其他工作如廣告代言或電影宣傳，全部都要延後。其實疫情期間懶得整理，留鬚也好，給自己新感覺。」古仔是唯一參演3套《掃毒》系列的主角，他感慨表示，這幾年有不少身邊好友離世，「首集由陳木勝執導，現在他已逝世，所以《掃毒》對我和青雲，意義重大，另外青雲剛提過的余家安亦已逝世，即使拍攝過程如何辛苦，有些人的回憶永遠存在。」

累積作品推市場 好奇問他可想延續《掃毒》系列？古仔直言要視乎票房，至於可有心水演員演年輕版自己，他直白表示，「別要拍年輕版《掃毒》了，開拍另一部吧！」他補充說，一定有合適的新演員，「我也希望多起用新人，但他們演出經驗不多，這類戲有很多動作場面，要預先花時間跟他們排練和上課訓練。」近期有不少港產片陸續上映，影圈似有復甦跡象，古仔指出，在疫情寒冬期，戲院只有半年開放，限制入座率，疫後一定有好轉，但在疫情3年堆積了不少低成本作品，目前最大問題是如何排期推出市場。