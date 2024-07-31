專訪｜古淖文苦盡甘來學謙卑 曾鑽牛角尖陷情緒低谷(有片)

「有種苦盡甘來，但又不是很苦，但應該係終於到我喇，有種興奮的心情！」36歲古淖文(German)談到首開個唱的心情。來自澳門的German，09年來港參加亞視舉辦的《亞洲星光大道》，15年後轉戰無綫的《中年好聲音2》勇奪冠軍，俘虜一眾「古粉」(古淖文粉絲)，8月2及3日衣錦還鄉，於澳門威尼斯人劇場舉行兩場《古淖文 I’m Home 演唱會》。古淖文接受am730訪問，細訴從少年得志，到謙卑學習的改變，他形容香港是他的福地，完成澳門個唱下，希望下一站能在香港開演唱會。

受梅艷芳啟發 立志做歌手 在追夢路上，曾經年少氣盛，埋怨懷才不遇，陷於抑鬱情緒，走出低谷再參加選秀比賽，古淖文堅持不放棄的歌手夢，始於對梅艷芳的一見鍾情，「大概兩三歲時，在電視機看到一位姐姐，好享受跳舞，我覺得好有趣，長大後才知她叫梅艷芳小姐，我覺得舞台上的她好有型，她唱歌、做人，表演的專業，好值得我們學習，令我立志要成為歌手。」除了暑期工做過兩個月文職，古淖文未讀完大學已來港參加《亞洲星光大道》。問到家人有何反應，他直言，父母起初反對，認為娛樂圈收入不穩定，「我是獨仔，爸媽都覺得找份政府工，每個月有基本薪金，起碼不用捱餓，但我是個比較固執的小朋友，硬要做歌手，媽媽就話總之要拿到畢業證書才可唱歌，其實我讀翻譯是要塞住媽媽的嘴巴。」 從自以為是到學懂尊重 古淖文在《亞洲星光大道》三甲不入，但奪得第五名及「最佳台風獎」，已足以向雙親交代。當年節目成功掀起熱話，隨著知名度增加，古淖文被名氣沖昏頭腦，「我好誠實答你，就是覺得自己好勁，可能係年少氣盛，覺得自己是天王。」自以為年少得志，人就變得囂張自滿，他坦言，「以前不太聽別人說話，我才是王道。」問到受過甚麼慘烈教訓時，他笑言是善忘的人，也不習慣緬懷過去，但曾經跟著肥媽四處登台，除了累積演出經驗，最重要是學習尊重，畢生受用「尊重觀眾，尊重身邊每一個人，尊重自己，否則別人唔會尊重你，這世界很公平。」受過教訓，捲土重來參加《中年好聲音2》，古淖文常提醒自己做好本分，虛心學習，「比賽導師看到你的才華或潛能，俾意見也是想你越來越好，如果我嘗試學習，就多一種新技能。」

鑽牛角尖 觸發情緒病 現實與理想總有落差，經歷15年的高低起跌，古淖文終於擁有自己的舞台，苦盡甘來，最苦是甚麼？他沉思一會答道，「苦是……好像一直沒甚麼平台，讓大家認出我是誰，有種懷才不遇的感覺。覺得做咗咁耐，半紅不黑，高就沒可能，最慘係夾心層，如果低到銷聲匿跡，可以轉行，但當時還有些工作，當時就諗，一係就繼續，否則放棄，但我性格比較好勝，所以決定繼續。」最難熬是2019年觸發情緒病，他自言沒甚麼重大事件，日積月累想不開，很細微的東西已可觸動爆發點，「鑽牛角尖，就像一隻杯不停注入水，注滿就會溢出，幸好我很快就想通求助，遇到位天使姐姐給予很多正能量去開解，慢慢地治療自己的情緒。」當然還有母親作強大後盾，「媽媽曾跟我說不要擔心，萬大事還有這個家。」 想辦法 別要慌 雨過天晴，終見彩虹，古淖文上了寶貴一課，「凡事不要立刻向壞那邊想，例如走路遇到沙石或一塊大石，先別要慌，站著那裏不停搲頭，其實你可以跨過去或轉個彎行，總之想方法去解決。」正如參加《中年好聲音2》初期，被指江湖味重，令他摸不著頭腦，那就想辦法克服，「比賽有很多人教你，無論評審或3位導師，我還有谷婭溦，就去了解別人的觀點，從中你會吸收新事物，原來試試也OK。」排除萬難，比賽奪冠，迎來期待已久的個人演唱會，古淖文自言最大改變是心態，「以前經常問為甚麼人有我冇，現在心態是繼續做好自己，總有一天別人會看來，現在很感恩，機會終降落我身上。」