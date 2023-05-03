專訪｜同志片《海鷗來過的房間》衝出澳門 導演孔慶輝讚主角拍情慾戲夠真實

澳門導演孔慶輝憑同志電影《海鷗來過的房間》成功進軍海外，繼殺入台灣金馬獎獲三項提名，以及在鹿特丹國際電影節參展後，電影上月亦在第47屆香港國際電影節上獲頒新秀電影競賽「火鳥大獎」的最佳導演獎。 孔慶輝日前偕同《海鷗來過的房間》兩位主角黃栢豪和林上接受《am730》專訪，對於早前人偕林上攜該片出戰台灣金馬獎，孔慶輝認為能夠提名金馬獎是個肯定，亦為自己打下一支強心針，林上則形容此行實在太夢幻！

曾構思拍成公路片 《海鷗來過的房間》由構思到完成花上八年時間，在2018年正式開拍，孔慶輝表示原本打算將作品拍成一套公路片，他透露：「劇本初時處於不斷變幻嘅狀態，疫情前仲諗住去銀川拍攝，銀川係個好多荒漠、沙塵滾滾地方，想拍一齣公路、有些追逐嘅類型電影，但後來因疫情、成本，加上審美嘅改變，之然變成呢個故事。」雖然故事多次變化，但孔導演早已認定黃栢豪是片中的作家角色。孔慶輝為電影事前已進行大量資料搜集，包括向同志朋友了解同性戀的內心世界。 林上在片中應付不少內心戲，他認為香港人對LGBTQ的看法比澳門較開放，他說：「上幾個月有個LGBT嘅影展，我喺After Party先至見到咁多我呢個年紀嘅同志出現，平時在酒吧係見唔到。」三人異口同聲指澳門地方太細，孔慶輝認為澳門人也不敢剝開面具，就算是異性戀同樣是不容易偷食，這種氛圍令到大家都好保守，故這部電影留在澳門拍攝，地方氣質亦是個關鍵。孔慶輝正開始構思下一部作品，除了藝術元素外，還透露想嘗試音樂題材。

難忘演男男情慾戲 黃栢豪從事演藝事業多年，在澳門有一定的地位及知名度，入行前他曾考入香港演藝學院，可惜當年因生活費及各種原因，惟有留在澳門升學，之後再到台灣進修兩年。黃栢豪在圈中擔任過不同崗位，但始終對演戲工作最具自信亦最為享受，對於被導演封為「澳門梁朝偉」，黃栢豪表示當初聽到這個封號時即說：「嬲囉！我哋成日都會互寸。」也隨即叫孔導演做「尖沙咀王家衛」，旁邊「食花生」的林上笑過不停。談到《海鷗來過的房間》最難忘一幕，黃栢豪直言是與林上的激情場面，導演在拍攝前向兩位演員形容該戲份的尺度頗大，但到演出時才決定無需太裸露，黃栢豪說：「去到最尾，佢有啲嘢清晰咗之後，覺得其實冇一定需要，相對到真係去做嘅時候都暢順、舒服。」該場戲分兩日拍攝，導演指兩人一埋牙已相當到位，更爆當時呈現出好真實的慾望，更演到「啜啜聲」。