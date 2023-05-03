專訪｜同志片《海鷗來過的房間》衝出澳門 導演孔慶輝讚主角拍情慾戲夠真實

澳門導演孔慶輝憑同志電影《海鷗來過的房間》成功進軍海外，繼殺入台灣金馬獎獲三項提名，以及在鹿特丹國際電影節參展後，電影上月亦在第47屆香港國際電影節上獲頒新秀電影競賽「火鳥大獎」的最佳導演獎。
孔慶輝日前偕同《海鷗來過的房間》兩位主角黃栢豪和林上接受《am730》專訪，對於早前人偕林上攜該片出戰台灣金馬獎，孔慶輝認為能夠提名金馬獎是個肯定，亦為自己打下一支強心針，林上則形容此行實在太夢幻！
曾構思拍成公路片
《海鷗來過的房間》由構思到完成花上八年時間，在2018年正式開拍，孔慶輝表示原本打算將作品拍成一套公路片，他透露：「劇本初時處於不斷變幻嘅狀態，疫情前仲諗住去銀川拍攝，銀川係個好多荒漠、沙塵滾滾地方，想拍一齣公路、有些追逐嘅類型電影，但後來因疫情、成本，加上審美嘅改變，之然變成呢個故事。」雖然故事多次變化，但孔導演早已認定黃栢豪是片中的作家角色。孔慶輝為電影事前已進行大量資料搜集，包括向同志朋友了解同性戀的內心世界。
林上在片中應付不少內心戲，他認為香港人對LGBTQ的看法比澳門較開放，他說：「上幾個月有個LGBT嘅影展，我喺After Party先至見到咁多我呢個年紀嘅同志出現，平時在酒吧係見唔到。」三人異口同聲指澳門地方太細，孔慶輝認為澳門人也不敢剝開面具，就算是異性戀同樣是不容易偷食，這種氛圍令到大家都好保守，故這部電影留在澳門拍攝，地方氣質亦是個關鍵。孔慶輝正開始構思下一部作品，除了藝術元素外，還透露想嘗試音樂題材。
難忘演男男情慾戲
黃栢豪從事演藝事業多年，在澳門有一定的地位及知名度，入行前他曾考入香港演藝學院，可惜當年因生活費及各種原因，惟有留在澳門升學，之後再到台灣進修兩年。黃栢豪在圈中擔任過不同崗位，但始終對演戲工作最具自信亦最為享受，對於被導演封為「澳門梁朝偉」，黃栢豪表示當初聽到這個封號時即說：「嬲囉！我哋成日都會互寸。」也隨即叫孔導演做「尖沙咀王家衛」，旁邊「食花生」的林上笑過不停。談到《海鷗來過的房間》最難忘一幕，黃栢豪直言是與林上的激情場面，導演在拍攝前向兩位演員形容該戲份的尺度頗大，但到演出時才決定無需太裸露，黃栢豪說：「去到最尾，佢有啲嘢清晰咗之後，覺得其實冇一定需要，相對到真係去做嘅時候都暢順、舒服。」該場戲分兩日拍攝，導演指兩人一埋牙已相當到位，更爆當時呈現出好真實的慾望，更演到「啜啜聲」。
林上全裸拍港產片
至於林上亦稱該情慾戲由接拍已開始準備，不過卻對第一日跟黃栢豪的租屋對手戲最為深刻，事關拍攝當天令他差點崩潰，只因黃栢豪是全部澳門男演員的大前輩，更是其胞妹的演藝老師，令他帶來一定壓力，故在緊張氣氛下無法投入，林上稱：「呢場戲，死我都唔會忘記嗰個感覺，就係全場人都默不作聲，問我OK嘛？」林上近年踏足香港影壇，除亮相張繼聰夥拍周秀娜的電影《馬達．蓮娜》外，更為羅守耀執導及編劇的《人妖阿發：痴人三部曲1/3》擔任主角，為片中的偽娘角色有全裸演出，他自言對裸露毫無底線：「都破晒啦，第一條片已經除晒，今次算除得最少，已經係尺度最細。」挑戰完Drag Queen及同志角色，林上希望可以參演港產犯罪電影，亦坦言多了試鏡機會，包括香港電影及同志題材的作品。
談到看過最喜愛的同志電影，黃栢豪首推《春光乍洩》，還在《海鷗來過的房間》開拍前欣賞過《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name），算是近年較深刻一套。《海鷗來過的房間》將在第18屆InDPanda熊貓國際電影節上映，於5月11日至14日在銅鑼灣時代廣場英皇戲院作獨家限量放映，屆時導演與男主角亦會出席，與現場觀眾見面交流。