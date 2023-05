專訪｜同志片《海鷗來過的房間》衝出澳門 導演孔慶輝讚主角拍情慾戲夠真實

林上全裸拍港產片

至於林上亦稱該情慾戲由接拍已開始準備,不過卻對第一日跟黃栢豪的租屋對手戲最為深刻,事關拍攝當天令他差點崩潰,只因黃栢豪是全部澳門男演員的大前輩,更是其胞妹的演藝老師,令他帶來一定壓力,故在緊張氣氛下無法投入,林上稱:「呢場戲,死我都唔會忘記嗰個感覺,就係全場人都默不作聲,問我OK嘛?」林上近年踏足香港影壇,除亮相張繼聰夥拍周秀娜的電影《馬達.蓮娜》外,更為羅守耀執導及編劇的《人妖阿發:痴人三部曲1/3》擔任主角,為片中的偽娘角色有全裸演出,他自言對裸露毫無底線:「都破晒啦,第一條片已經除晒,今次算除得最少,已經係尺度最細。」挑戰完Drag Queen及同志角色,林上希望可以參演港產犯罪電影,亦坦言多了試鏡機會,包括香港電影及同志題材的作品。

談到看過最喜愛的同志電影,黃栢豪首推《春光乍洩》,還在《海鷗來過的房間》開拍前欣賞過《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name),算是近年較深刻一套。《海鷗來過的房間》將在第18屆InDPanda熊貓國際電影節上映,於5月11日至14日在銅鑼灣時代廣場英皇戲院作獨家限量放映,屆時導演與男主角亦會出席,與現場觀眾見面交流。