專訪｜吳肇軒試過討厭演戲甚至想放棄 蘇皓兒自認性格被動藉角色助成長(附訪問片)

由談善言(阿談)、柯煒林(Will)、吳肇軒、蘇皓兒(Chloe)、衛詩雅和唐浩然合演的ViuTV劇集《Food Buddies》，上周五(6日)已播畢，大團圓結果有讚有彈，但6位主要演員的化學作用獲一致讚賞。吳肇軒演的鋼鐵直男阿德，享受左擁Ahsa(蘇皓兒飾)和右抱Jan(談善言飾)的齊人之福，表面看艷福無邊的他卻表示，要盡情釋放喊濕因子而不惹人討厭，甚有難度。蘇皓兒則挑戰演主動大膽的角色，更初嘗與女生拍感情戲的滋味，突破自我界限。

吳肇軒唱 《 Candy Ball 》有原因 吳肇軒與蘇皓兒初次合作拍劇，性格被動寡言是蘇皓兒，經常被滔滔不絕的吳肇軒弄至哭笑不得，在吳肇軒的帶動下，片場經常傳來跳唱《Candy Ball》歌聲，作為此曲原唱女團As One的前成員，Chloe由起初勁尷尬到欲拒還迎，到最後更豁出去一齊跳。吳肇軒興奮地即場示範，「我們有個roll機之前唱《Candy Ball》的習慣，醒一醒吧！」Chloe解釋，「點解他們會唱，因可能我們拍了很多次，覺得已經有點『滑牙』，想醒神點，尤其拍感情或很著重節奏的對手戲，連Will、阿談也會齊齊參與。

狗狗 口水橫發 劇情大玩3人行多元關係，吳肇軒在戲中左右逢源，他卻笑言，最多親熱戲的對手是阿德養的狗狗，「牠口水橫發，拍完一場手都濕晒，甚至全身都濕，好得意，牠是口水排放公司。」兩人表示狗狗更會鬧情緒，攤在地上扭計罷拍。吳肇軒認真表示，表面看艷福無邊，其實角色不易拿捏，「身為男演員，大部分親熱戲均會加位這個角色怎樣可以鍾意一個人，同時挑逗別人，發生感情又坦誠，好得意，點可令阿德夾在兩個女人中間，不討厭又不會好鹹濕？」蘇皓兒形容角色跟本身有很大反差，今次更首度與女生拍感情戲，「可能是女生之間的默契，跟阿談是很甜蜜，很順暢，編劇在慶功宴跟我們說，看我倆真的很甜蜜。」

表錯情勁尷尬 劇集講述都市男女玩交友App的故事，兩人卻無意效法，蘇皓兒坦言，「雖然我不抗拒，但自己就唔會，我有尷尬癌，重度三期，對方出來要不斷找話題，我又要盡量配合，會好攰。我寧願正正常常，大家有緣分認識，這會較浪漫。」吳肇軒曾是衝動表白型男生，他自爆中學時期表錯情食檸檬的慘痛經驗，「那時年紀仍很小，有個女生跟我傾咗一晚心事，當時還有另一位男生在場，她說自己分手，那時覺得大家好近，我鍾意咗這個女生，青春期男生……第二日就向她表白！」Chloe大表驚訝，「咁快？人家剛失戀！」吳肇軒回想不禁慨嘆，「人生的錯亂，極度尷尬！」

自認悶蛋欠自我 吳肇軒自言小時候較遲鈍，經過社會打磨及學習演戲，每次演繹角色都猶如一堂成長課，讓他逐漸明白別人的想法，他笑言，「我經常講爛gag，其實誰想聽或不想聽，我都看得很清楚，她是欲拒還迎。」面對不停找話題的吳肇軒，Chloe自問不夠主動，「起初圍讀劇本時，監製都說我太安靜太斯文，叫我睇幾套戲，參考一些佻脫自我的角色，其實我缺少了自我，這套劇也令我有點改變，我自己比較悶，唔夠funny，Asha比較隨心、大膽和勇於嘗試，其實這樣跟人相處是很舒服，不會太沉寂，以這種性格生存都幾好。」 坦誠的領悟 吳肇軒亦從阿德身上有所領會，「阿德最大的兩個特點是坦誠和鹹濕，坦誠唔係一件好容易的事，不純粹是你有冇講大話，而是坦誠面對自己的感受，這是每一個人的課題，尤其是一些你越愛的東西，無論是工作或親人，你那種坦誠就越難拿捏，有時你會怕對方傷心。」他認為，要徹底坦誠去面對問題，往往帶來溫暖和傷害，「大家有社交距離和空間，人長大了就不用對每個人坦誠。」Chloe和應說，「對親密的人坦誠，能找到一個坦誠的人就很舒服。」