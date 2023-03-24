專訪｜呂爵安Edan自命是慈父？ 鄭中基自言是非傳統父親 強調家人要互相分擔

呂爵安(Edan)與鄭中基(Ronald)在電影《死屍死時四十四》再演父子，由上次《闔家辣》的老友鬼鬼父子情，變為水火不容的「世仇」。Edan自言跟角色的火爆性格大不同，記憶中與家人爭吵不多，「有次他們不准許我打機，但我不理，他們就關掉上網的連線，真的會打交！」Ronald笑言：「我不會熄機，任由他們打機……」不過前設是要先做好功課。戲裡父子因買樓而各持己見， Ronald自問不是傳統父親，表明不會為子女置業而籌備，一切由他們自決。

讚Edan懂掌握節奏 由《正義迴廊》導演何爵天執導的《死屍》走黑色喜劇路線，講述豪宅內發現屍體，為免變「凶宅」令樓價大跌，眾人合力運走死屍。與Ronald再演父子，Edan坦言不像初次合作般緊張驚青，大家已熟絡，一起研究劇本更見默契。電影圍繞同樓層的4個住戶，有不少群戲，事前要彩排，Ronald笑言跟劉江、毛舜筠等對手合作，猶如重回電視台拍劇的日子，Edan則表示角色是大挑戰，「最深刻是首次登場，我喝問『邊個話要報警』，那次真的是所有演員齊人……最難是情緒起伏好快，突然爆發，所以也擔心會否太爆。」Ronald就大讚阿仔有進步，「今次父子關係是很僵，對話也不互望，每次我問他甚麼，都會窒我，當我想鬧他，他就會走開。所以最緊要是timing和節奏，今次發現他的拍子和節奏都好好。」

沒想過要子女買樓 電影反映高樓價的荒謬，也展現兩代對置業的看法，父親捱更抵夜揸的士，為了買樓給兒子，兒子卻想減低父親生活負擔。不過，Ronald明言，完全沒想過為子女預備物業，「他們日後要買樓便自己買，以前家庭觀念，是怎都要有樓，像今次套戲覺得租樓等如幫人供樓，我就覺得不是。現在整個經濟體系已不同，不能將買樓的觀念放在小朋友身上，他們打份工，還要借錢才買到樓？好大壓力，故他們將來自己決定。」 Ronald更重視培養子女的理財觀念，不能胡亂花費，「要知道甚麼是錢，如何賺錢買想要的東西，例如幫手放狗有20元，隨地丟糖紙，罰款5元。」Edan自言有儲錢習慣，甚少少用錢，但也要開始學習理財他坦言沒買樓壓力，暫時沒計劃買，「我想過搬屋，讓家人住得更舒適，但買樓太貴，唔知要供幾多年，主要覺得不值，價錢不合理。如果全家要搬會選擇租，也會選擇租。」他強調各人處境不同，不會叫人不要買，租樓便算，最重要自由選擇。

自爆最躁一次 兩人在戲中有不少爭吵場面，現實中兩人甚少跟家人吵架。Ronald笑言兒時只有被母親鬧，而Edan最深刻一次爭吵是因打機被斷掉上網的連線，他補充說，「有時意見不合，吵起來也會很暴躁，但爭吵次數一隻手可數得晒，往往對著家人才會發洩最壞情緒，但即使發脾氣，家人依然會很愛你。」Ronald聞言表示，「我不會熄機，任由他們打機，但必須做完功課，每打半小時暫停。」好奇問Edan想像自己是怎樣的父親？他笑言難言估計，「我覺得自己是慈父，因為我鍾意小朋友。Ronald很有計劃教子女理財，我也擔心自己會溺愛子女。」

愛要說出口 Edan接連演的幾套電影都與家庭有關，他直言有所反思，以戲裡的父子為例，彼此很在乎對方，卻總是溝通不良，「這是香港很普遍的家庭狀況，我和家人都好少主動表達，雖然很難180度轉變，但努力嘗試主動分享狀況，一家人有甚麼不能說呢？別要吝嗇或覺得肉麻。」Ronald認為，傳統華人家庭，喜歡報喜不報憂，「行出第一步好重要，傳統父親想法是獨力孭起頭家，其實可慢慢商量，不是永遠由一個人承擔，甚麼是家人？家人就是要分擔！」在Ronald成長階段，父親經常因工作不在港，父子甚少交談，如今他已為人父，教導子女愛要說出口，「例如返學或出街，要跟爹哋媽咪講我愛你，我今日出門會先錫他們，跟他們說：『今晚見，Bye Bye I love you』，希望養成習慣，他們也多些跟我傾偈，長大一定有反叛期，希望可縮短。」