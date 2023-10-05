專訪｜唱作女團Beanies各有各「獨」 Jaime張天穎與Kay李凱翹訴心事落淚(附訪問片)

近兩年女團熱潮再興起，除了COLLAR、Lolly Talk、Strayz和乙女新夢等，今年還有來自「陳輝陽 x 女聲合唱」的新晉女團Beanies，5位成員包括曾參加《全民造星》系列的陳樂頤(Georgina, 阿左)、潘釗彤(Chiutung)和李凱翹(Kay)，以及張天穎(Jaime)和黃健怡(Winky)。繼首支單曲《公主抱》後，她們於暑假推出第二單曲《最佳女團友》，更齊齊往台灣拍MV，有別於去年出道的「師姐們」，Geor表示，「我們各自唱歌都有獨特的聲線，但合唱就有和聲的效果，這是神奇之處。」BEANIES秉持陳輝陽女聲的特點，以唱作女團作定位，主力賣「靚聲合唱」。
既易又難的女團路
五女在準備受訪時，望著枱上5杯水，突然敲杯的研究高低音色，忽爾又將話題扯到各人的指甲，玩得投入開心，Winky笑這，「我們都有一種傻氣，大家聚在一起，會很無聊地玩杯玩指甲 ，自然產生化學作用。」她們同是第五代「陳輝陽女聲」的成員，在逾20名的成員，惟她們組成女團，Kay解釋，真正契機是去年有團體邀請女聲busking，湊巧由她們演出，發現大家很有默契，「我們都覺得個人和合唱發展沒有衝突，5個人一起做音樂的力量很大。」Jaime補充說，「我們都是坐言起行的人，所以就組成女團。」近年不少女團冒起，是可喜現象，但要突圍而出，Kay直言，「係易咗又難咗！」釗彤認為，現時樂迷聽音樂的渠道多了，聽得更有深度，對主力賣創作及女聲和唱的Beanies來說，接觸樂迷的機會多了，層面亦拉闊了。
不設隊長 投票作決
5位女生各有自己的音樂工作，剛與Phoebus(吳啟洋)分手的Jaime、有「新版方皓玟」之稱的釗彤和阿左先後以獨立歌手身份闖樂壇，如今加上Winky和Kay組女團，Beanies卻沒有隊長，若遇上爭拗如何決策？她們異口同聲表示，甚少爭拗，一切透過討論和投票作決定，加上各有所長，反能互補不足。Jaime被推舉為「Queen of 點子」，總能啟發大家發揮創意；阿左則被爆是「Queen of飢餓和噪音」；而釗彤與Winky則被封為Queen of冷靜和更冷靜」，雙劍合璧，就能釐清事情真貌；Kay就是「Queen of 媽媽」，不單是冬天備有防寒羽絨，連夏天也會細心地為團友帶多件衫。大家七嘴八舌，鬧笑間滿有默契。
難忘促膝夜談
早前，Beanies往台灣演出兼為《最佳女團友》拍MV，5位女團友朝夕共對，有笑有淚，感情大躍進。談到有何趣事，當然笑料百出，阿左就自爆，清早起床首要是修眉而非刷牙，電動牙刷發出的噪音，被團友誤以為樓下裝修。她們形容MV如實紀錄拍攝點滴，包括深夜餓著肚子衝入便利店掃貨，在溪澗的青苔石上滑倒等。鏡頭背後亦不乏窩心難忘事，原來5人齊齊病倒，彼此照顧，阿左表示，「我病到連走路都感辛苦，她們會扶住我，又幫我買食物。」Jaime續說，「我在外國讀書，甚麼事也是自已搞掂，但我一起床，有4個人發訊息問我要買甚麼早餐。」Kay最難忘是5人促膝夜談，「因為我們從成立至今，沒機會停下來，分享自己的掙扎，今次拍MV讓我們有機會透露自己的心底話。」其間，她與Jaime更感觸落淚，兩人笑言是「冷靜地流淚」，而「冷靜派」釗彤、阿左和Winky則自言是眼淚在心裡流。
文：Grace 攝：李睿哲
化妝：Annie G. Chan @Annie G. Chan Makeup Centre
髮型：Prudence Wong @ Artify Lab(Jaime), 健髮HealthyPro (釗彤 & Winky), Micheal @Beijing Hair Culture(Kay & 阿左)
服裝：Tout a coup & mini cream @ i.t (釗彤 & Winky,Kay & 阿左),
造型：Fameglory(Jaime)