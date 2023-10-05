專訪｜唱作女團Beanies各有各「獨」 Jaime張天穎與Kay李凱翹訴心事落淚(附訪問片)

近兩年女團熱潮再興起，除了COLLAR、Lolly Talk、Strayz和乙女新夢等，今年還有來自「陳輝陽 x 女聲合唱」的新晉女團Beanies，5位成員包括曾參加《全民造星》系列的陳樂頤(Georgina, 阿左)、潘釗彤(Chiutung)和李凱翹(Kay)，以及張天穎(Jaime)和黃健怡(Winky)。繼首支單曲《公主抱》後，她們於暑假推出第二單曲《最佳女團友》，更齊齊往台灣拍MV，有別於去年出道的「師姐們」，Geor表示，「我們各自唱歌都有獨特的聲線，但合唱就有和聲的效果，這是神奇之處。」BEANIES秉持陳輝陽女聲的特點，以唱作女團作定位，主力賣「靚聲合唱」。

不設隊長 投票作決 5位女生各有自己的音樂工作，剛與Phoebus(吳啟洋)分手的Jaime、有「新版方皓玟」之稱的釗彤和阿左先後以獨立歌手身份闖樂壇，如今加上Winky和Kay組女團，Beanies卻沒有隊長，若遇上爭拗如何決策？她們異口同聲表示，甚少爭拗，一切透過討論和投票作決定，加上各有所長，反能互補不足。Jaime被推舉為「Queen of 點子」，總能啟發大家發揮創意；阿左則被爆是「Queen of飢餓和噪音」；而釗彤與Winky則被封為Queen of冷靜和更冷靜」，雙劍合璧，就能釐清事情真貌；Kay就是「Queen of 媽媽」，不單是冬天備有防寒羽絨，連夏天也會細心地為團友帶多件衫。大家七嘴八舌，鬧笑間滿有默契。