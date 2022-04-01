專訪｜女神蘇皓兒《金宵大廈2》破格演爛面女 驚訝Anson Lo為演戲放下偶像光環

不經不覺，27歲的蘇皓兒(Chloe)已入行逾10年，從模特兒、女團As One成員到走上演員路，女神面孔與一雙長腿並沒有令Chloe的演藝路走得平坦。直至兩年前始憑TVB劇集《那些我愛過的人》成功入屋，去年與MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)合演電影《假冒女團》後，她在下周一(4日)開播的《金宵大廈2》擺脫甜美形象，破格演爛面毀容女。原來Chloe曾感意興闌珊想轉行，幸而在低潮期仍堅持自我增值學演戲，她更大談與同學仔Anson Lo上戲劇課時，對「教主」放下偶像光環投入演戲練習的表現，深刻難忘。

花 5 小時化特技妝 2019年的《金宵大廈》收視與口碑俱佳，更獲得「年度神劇」的美譽，3年後載譽歸來，新加入《金宵2》的Chloe在《雙魚》單元中演伍詠薇的女兒「渺渺」。曾憑復刻版檸檬茶廣告獲封為「翻版周慧敏」的Chloe坦言，一直渴望演突破形象的角色，「渺渺在小時候遭漒水毀容，無論外形性格或遭遇都很突出，打破別人對我的固有印象，跟以前常演的開朗活潑角色很不同。」先從外貌說起，每次Chloe都要花上至少3小時化特技妝，如果要穿背心短裙，更要用接近5小時整妝，雖然時間和精神上也會較疲累，但角色很有發揮機會，仍覺值得，「最大挑戰是角色情緒起伏很大，以前拍戲很少會被人虐待、發難爆喊和極力反抗，所以都花了很多時間去研究劇本，處理與母親的情感。」

被伍詠薇虐打 她分享最難忘的一場戲，「有一幕她要教訓我，趁我洗澡時，衝入浴室摑我，又用花灑照頭淋，正式roll機前排練了十幾次，幸好能一take過，精準順利。」此單元以「扭曲母愛」探討父愛的《娃娃》，Chloe亦深有體會，「我與母親心底都很愛對方，不懂得如何恰當地表達，媽媽的價值觀有點扭曲，不懂如何去愛和保護一個毀容受傷的女兒。這戲給我最大啟發是，要學懂如何去恰當地愛和保護身邊至愛親人。」

曾意興闌珊想轉行 14歲透過「YES! 」校花選舉入行做兼職模特兒，2015年21歲的Chloe加入跳唱女團As One往韓國受訓，既是事業的里程碑，同時也令她懷疑人生，「每天都在懷疑自己，因為跳舞很差，追進度追得很辛苦，有時連老師都教到倦，惟有苦練，幸好陳葦璇肯私下教我。」努力換來進步，由起初《Candy Ball》練足一個月，到《Hey Ya》每天都能跟上進度，汗水總算沒白流，「記得有次食飯，經理人跟我說，別以為公司看不到你的努力，那刻我真的哭了出來！」可惜，兩年後女團解散，Chloe經歷一段幾乎沒工開的低潮期，生活慳儉，「為了賺外快，試過學化妝考證書，其實都幾慘，用死慳來的錢去學演戲、唱歌。」其後，Chloe雖獲得一些拍戲機會，但始終沒遇上教人留下印象的角色，兩年前更毅然往尼泊爾行山，思考人生，「那時覺得再磨下去也沒意思，曾跟同伴說，如果下套劇集仍沒有甚麼迴響，那就算了吧，幸好套劇《那些我愛過的人》反應不錯，不用轉行。」演過爛面毀容女，問Chloe可有膽量作全裸演出，她笑言，「劇本有需要也會嘗試，但要公司批準，至於父母嘛，可能我拍完上映他們才知。」