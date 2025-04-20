專訪｜安藤櫻偏愛周星馳《美人魚》有原因 想化身蜘蛛俠飛越Sexy香港

日本影后安藤櫻(Ando Sakura)上星期來港出席《第49屆香港國際電影節》(HKIFF)開幕禮及映後分享會，她曾公開表示最喜歡的導演王家衛、杜琪峯和周星馳，曾笑言「想進入周星馳電影宇宙」。她接受本報訪問時更高呼「我愛周星馳」，更視星爺的《美人魚》為親子電影。對於三度訪港的她來說，「Hong Kong is very sexy！」她強調是「情色」絕非「色情」，香港電影與港人都是 「好強，好抑鬱，但又不是好悲傷。」





Hong Kong is very sexy 2014年憑《0.5mm》和《100円的愛》贏得多個影后獎項，曾入「日本電影史上100位女演員榜」的安藤櫻，訪問開始前率先以廣東話打招呼，「大家好，我係安藤櫻。」非常親切，她透露第三次來港，「過去兩次幾乎沒有離開過同一棟大廈，因此這次特別期待可以走出去。」真正踏足香港後，令她更喜歡香港電影，「香港電影似乎有種情色的味道，不是色情……是一種氛圍。」她認為香港人與香港電影的特質相似，「好強，是香港人的那種強；好抑鬱，卻又不是好悲傷。」不是出於理性分析，純是情緒感受，「這是一種日本電影沒有的，人類本能的情緒。Hong Kong is very sexy！」

不能只懂迪士尼人魚公主 王家衛、杜琪峯和周星馳的風格截然不同，安藤櫻笑言，「在日本有種說法，如果說自己喜歡王家衛、喜歡杜琪峯，會顯得自己『好識嘢』、很文青。但『我鍾意周星馳』，可以光明正大講出來。」談起星爺，安藤櫻表現雀躍，高呼：「I love Stephen Chow！」問到最喜歡的周星馳作品，她認為實難選出至愛，但今次特別想推薦《西遊．降魔篇》與《美人魚》，「在我女兒小時候我已覺得，不止要給她看迪士尼的人魚公主，我不想女兒覺得人魚公主就是迪士尼那個紅色頭髮的，我想她知道的人魚公主是周星馳的人魚公主。」她一邊說一邊手舞足蹈，雙眼發光。 自言跟香港幾夾 親身感受過香港這城市的氣息，安藤櫻坦言，「期待能踏入香港電影的畫面，我覺自己應該跟香港影幾夾。」自言不善辭令的她，說話時表情多多，她更忽發奇想，「香港有好多高樓大廈，有時山上很大霧，如果我可以像蜘蛛俠，在高樓大廈和山上飛來飛去，就好好玩。不過香港好潮濕，如果要在霧中飛來飛去，我應該會辛苦到面容扭曲。」盡顯率性一面。

4齣舊作 照映人生 安藤櫻帶同《0.5毫米》、《100円的愛》、《小偷家族》與《惡之地》4部舊作包括，在HKIFF放映，她指出4齣電影都反映當時的人生階段，全都是當時身體狀況才會演的作品。以香港觀眾開始認識她的《100円的愛》為例，其實是《愛之剝脫》演反派小偷後，再次演拳手，安藤櫻需要親身體驗拳擊和改造自己的身體去演「一子」，「或許這就是拍運動電影的樂趣，無論如何去想像都做不到，一定要親身改造，才能感受到。」 安藤櫻自言很多時身體主導去演繹角色，例如《惡之地》演失去左耳聽力身世坎坷的詐騙集團成員，是她完全不認識的世界，是花最長時間鑽研的角色，「對白很長，但當我讀台詞，反而身體就開始有帶動我去演這角色。」 安藤櫻出身演藝世家的她，父親是知名導演兼演員，母親是作家，姊姊安藤桃子亦是導演，為安藤櫻帶來多個最佳女主角獎的《0.5毫米》，正是由安藤桃子為妹妹度身訂造之作，安藤櫻不諱言，「只有由小看我到大的姊姊才知道我有這些特質可發揮，甚至我本人都不知道，觀眾也不知道。」

湊女與演戲互通 由是枝裕和自編自導、獲康城影展金棕櫚獎的《小偷家族》，安藤櫻演沒血緣關係的特殊家庭中的「母親」信代，這是她生女兒後首部作品，「無論是價值觀上還是生理上，都發生了巨大的轉變。比起鑽研角色怎麼演，反而更多思考現在這個時間點上，我的人生可以表達些什麼出來。」 作為身兼母親的女演員，安藤櫻坦言，日本職場並不是適合媽媽工作的地方，的確有感到辛苦的時候，「面對角色、拿揑與角色的距離，和與女兒的相處有著相似之處。在角色上學到的經驗可應用在教育女兒身上，與女兒相處的經驗又可帶到角色演繹上。」戲裡戲外的角色身分，相輔相成，在她眼中，人與大自然和每一個生活的瞬間，都互相聯繫，「我十分珍惜日常生活中感受到的每一件事。」就正如她演的《重啟人生》，「日常生活中不起眼的小事，當你記錄下來，或許便會成為重要的感受」。