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娛樂
2024-05-06 18:25:56

專訪｜Jaime張天穎孖老竇聯手演出《低調》 即興創作歌曲有望集合成碟

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張天穎在《低調》加入彝族舞曲，效果不俗。（林靄怡攝）

張天穎在《低調》加入彝族舞曲，效果不俗。（林靄怡攝）

張天穎(Jaime)早前推出歌曲《低調》，更邀請本是琵琶高手的父親一齊參與。今次父女檔作品，是Jaime入行以來最大製作的一次，除了把積蓄用作請製作團隊及拍攝MV外，更要用來學跳舞。雖然Jaime要傾盡自己的荷包，但換來是跟爸爸一個愉快的回憶。

張天穎的爸爸是琵琶高手。

張天穎的爸爸是琵琶高手。

低調做人哲學跟做藝人沒衝突

Jaime坦言歌曲來自爸爸平日教她的做人處事原則，「低調做人，高調做事」。她笑謂父親每次見到她在社交平台發布一些短片，便會勸她低調一點。然而，作為一個歌手、藝人，太過低調會令人很快忘記，Jaime就認為跟父親的哲學沒有太多衝突，始終平台不會發布私生活的照片及影片，而每次自己工作都會用盡全力，把握有機會發揮的時候。

媽媽比爸爸更低調

平日低調的爸爸，在今次拍攝發揮了「高調做事」的準則，除了埋位彈奏琵琶一take過，在演戲方面，他更參考了鄭少秋發火時，眼角位置會顫抖，連Jaime也沒想過父親如此用心，身邊的隊友及朋友看過MV之後，都被父親的魅力迷倒。提到早前她將媽媽哼出的幾粒音，製作成一首歌曲，問到媽媽會否成為下一個合作目標，她表示媽媽比爸爸做事更低調，應該未必，並自爆拍攝《低調》MV時，媽媽全程陪伴左右，默默地支持他們。

張天穎認為香港的樂迷接受的曲風比以前更廣，不再局限在K歌。

張天穎認為香港的樂迷接受的曲風比以前更廣，不再局限在K歌。

本故事不純屬虛構

除了有媽媽哼幾粒音便創作出一首歌曲，Jaime更邀請了不同人士哼出旋律或回答問題，好讓她再構思一段音樂及歌詞，亦即是她的「#本故事不純屬虛構」系列。不經不覺，該系列已經有近10首歌曲，雖然很多都不是完整的曲目，但單憑幾粒音便做了一小段歌曲，可見Jaime的音樂天份。

盼今年出一隻album

Jaime坦言目標是出夠30首歌曲，然後再挑選810首去完成一隻album，希望可以在今年內完成。她認為這類型的創作在香港並不多，在外國則頗流行，因此當她回港後留意到很多網上媒體沒有這類型的創作，便做一些出來，也沒有想過頗受歡迎。

Jaime用媽媽哼的幾粒音製作了一少段歌曲。

Jaime用媽媽哼的幾粒音製作了一少段歌曲。

獨立與女團都很愛

不經不覺，Jaime入行快近2年，以團隊Beanies成員身份出道則有1年，她坦言像再入了一次大學，常做不同的project，嘗試了不同的東西，同時也與不同音樂人交流。她自覺香港的聽眾接收音樂的類別比起以前更廣，不再局限在K歌上。

不過，她笑言最令她想不到的是，當自己打算跟某人合作，但因為雙方的檔期，往往要等足一年。她又指無論是以獨立音樂人身份還是女團，兩者的性質不同，自然學習及面對的東西都不同，但兩方便都是自己喜愛。

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