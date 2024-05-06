專訪｜Jaime張天穎孖老竇聯手演出《低調》 即興創作歌曲有望集合成碟

張天穎(Jaime)早前推出歌曲《低調》，更邀請本是琵琶高手的父親一齊參與。今次父女檔作品，是Jaime入行以來最大製作的一次，除了把積蓄用作請製作團隊及拍攝MV外，更要用來學跳舞。雖然Jaime要傾盡自己的荷包，但換來是跟爸爸一個愉快的回憶。

低調做人哲學跟做藝人沒衝突 Jaime坦言歌曲來自爸爸平日教她的做人處事原則，「低調做人，高調做事」。她笑謂父親每次見到她在社交平台發布一些短片，便會勸她低調一點。然而，作為一個歌手、藝人，太過低調會令人很快忘記，Jaime就認為跟父親的哲學沒有太多衝突，始終平台不會發布私生活的照片及影片，而每次自己工作都會用盡全力，把握有機會發揮的時候。 媽媽比爸爸更低調 平日低調的爸爸，在今次拍攝發揮了「高調做事」的準則，除了埋位彈奏琵琶一take過，在演戲方面，他更參考了鄭少秋發火時，眼角位置會顫抖，連Jaime也沒想過父親如此用心，身邊的隊友及朋友看過MV之後，都被父親的魅力迷倒。提到早前她將媽媽哼出的幾粒音，製作成一首歌曲，問到媽媽會否成為下一個合作目標，她表示媽媽比爸爸做事更低調，應該未必，並自爆拍攝《低調》MV時，媽媽全程陪伴左右，默默地支持他們。

本故事不純屬虛構 除了有媽媽哼幾粒音便創作出一首歌曲，Jaime更邀請了不同人士哼出旋律或回答問題，好讓她再構思一段音樂及歌詞，亦即是她的「#本故事不純屬虛構」系列。不經不覺，該系列已經有近10首歌曲，雖然很多都不是完整的曲目，但單憑幾粒音便做了一小段歌曲，可見Jaime的音樂天份。 盼今年出一隻album Jaime坦言目標是出夠30首歌曲，然後再挑選8至10首去完成一隻album，希望可以在今年內完成。她認為這類型的創作在香港並不多，在外國則頗流行，因此當她回港後留意到很多網上媒體沒有這類型的創作，便做一些出來，也沒有想過頗受歡迎。