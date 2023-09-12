專訪｜得獎韓片《孔雀皇后》反映同志受歧視現況 導演卞聖彬最愛張曼玉

導演卞聖彬曾於2021年香港同志影展贏得「短片評審團大獎」，其2020年短片《God’s Daughter Dances》同樣由Haejun主演，兩人不僅建立出良好關係，合作上亦頗有火花，《孔雀皇后》作為他執導的首部長片，故找來有舞蹈底子的崔海晙再把Waacking元素加入影片是相當適合。《孔雀皇后》有不錯成績，導演透露一直有寫新劇本，目前正籌備新作，還計劃跟其他製作團隊合作商業電影。

韓國電影《孔雀皇后》（Peafowl）榮獲2022年釜山國際電影節Watcha獎，今年獲選為第34屆香港同志影展（HKLGFF）之開幕電影，導演卞聖彬聯同主角崔海晙（Haejun）來港出席開幕典禮，並接受《am730》訪問。《孔雀皇后》把Waacking舞蹈和韓國傳統舞蹈結合，交代主角「明」是一名跨性別人士，因為自己的身份與家人及家鄉斷絕聯繫，還受到親人及村民歧視，本打算參加Waacking舞蹈比賽賺取性別重置手術的費用，卻發現父親的遺願是要她回到家鄉表演鼓舞，並繼承遺產。

到港九打卡

同性戀以前是韓國文族的禁忌，對於全球捲起BL熱潮，Haejun認為沒有影響韓國人對同志的看法，他認為BL只是影視題材，問到韓國同志出櫃是否仍會遭歧視？導演卞聖彬表示：「每個人對同性戀的看法各有不同，好難一概而論，南韓曾推過禁止歧視同性戀的法例，可惜一直沒有通過，性小眾就算受到職場欺凌，在法律上仍無受到任何保護。」話雖如此，卞聖彬認為新世代的思想較開放，他相信性小眾未來在南韓可取更多權益及保障。

在芸芸香港藝人當中，卞聖彬最愛張曼玉，尤其最鍾情《甜蜜蜜》，還十分欣賞王家衞的作品。卞導猶記得20歲左右來港時吃過點心令他十分回味，今次希望可以再歎點心，至於首次來港的Haejun則說：「我第一次到香港，最想去中環的行人電梯，還有想食蛋撻。」雖然來港期間天氣欠佳，但Haejun仍有到港九各地打卡。

Haejun定位是個「非二元性別人士」，在《孔雀皇后》中的跨性別主角「明」性格倔強，他自言本身性格跟角色完全相反，但拍攝後開始發現與角色也有共通點。Haejun從16歲開始學跳舞，展望將來可以在不同層面有新嘗試，亦想朝着演員之路發展，但談到擇偶條件、喜愛藝人，Haejun均一概拒答，好有性格！

特別鳴謝場地提供：Music Room @ Eaton HK