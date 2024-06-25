專訪｜方皓玟周國賢相識20載首開騷 爆「踢拖」師生關係(有片)

方皓玟(小明)與周國賢(周仔) 兩位同代的創作歌手，原來相識20載，兩人各自走在風格獨特的音樂路上，卻從沒試過合作開show，甚至連同台演出的機會也沒有，明日(25日)兩條平行線終於再相遇，於灣仔會展迎來首個聯乘音樂會《The Parallel Live》，小明笑言仍充滿好奇心，抱開放態度跟不同歌手合作，包括TVB的冼靖峰和ViuTV的吳保錡，「我想將自己的音樂帶去不同的平台，不會想得太複雜，每個歌手都有值得欣賞的優點，大家點諗都唔會太影響我的工作取態，用行動去表達自己的belief。」 兩位創作歌手的初遇，始於錄音室，那年周國賢正籌備推出首張專輯，在台灣出道再回港發展的方皓玟，則以「國語老師」身份現身，憶述，「那時我剛從台灣回來，他的前經理人叫我幫他糾正發音，我覺得可幫忙就走了去，記得我住在錄音室對面，好像是踢拖過去。」兩人笑言當年仍是胖嘟嘟的樣子，周仔對小明的「拖鞋look」沒印象，「當時好緊張，好像考琴試一樣，幸好她沒有我想像中的惡。」

腹肌合體 晃眼20年，兩人竟從沒合作過，方皓玟大感奇妙，「我們從沒試過同台，也沒一起唱歌或在電影相遇，可說是零交流。」今年終於合作開騷，有何期望？小明率先點唱，「我覺得男生唱《分手》會有另一番風味，我想聽周仔演繹我這首較悲情的歌。」不過周仔反建議唱小明的《弄哭男孩子》，「我有時會幻想若由男生角度唱會怎樣？」小明不忘補充，「期待他除衫，大家都想見到吧，我幫大家謀求福利！」周仔卻自嘲道，「腹肌來講，早已由8塊合作一體。」 積極增肥 曾經在《一秒拳王》練到fit爆身形，要腹肌再現也不難吧？「但我呢個年紀，需要多點時間……」他直言沒想過騷肌，「你睇吓張繼聰、Tyson Yoshi，我練唔到咁樣，我反而跑步令自己瘦啲。」小明則被指太瘦，她笑言為滿足大家訴求，會積極增磅，目標是由96磅增至100磅：「我每星期大概做3天做運動，兩日跳舞一日健身，消耗量好大，一日食5餐，完全冇戒口，炒飯、韓燒、部隊鍋都照食。」

爆笑失「童貞」 談到彼此的改變，方皓玟形容周國賢至今仍是勤力又好有火的歌手，「好厲害，依然保留那內心的小孩，一直都好堅持自己的信念。」周仔自言生活充滿童真，家裡掛著大海洋、小天使的畫，有別於暗黑的音樂風格，或探索人生、宇宙的作品，「我覺得小明越來越全面，她早期唱較多甜蜜或慘情歌，但這幾年越來越敢接觸真實的自己，探討自己的陰暗面。」作為創作歌手，既要面對市場考慮，又要保持創作的童真，如何平衡？不料周國賢搞笑地聽錯是「童貞」，方皓玟即時搶白：「真的不知道幾時，很難答……總之今日未失去！」 收放自如 兩人鬧笑一番後，小明自言一直也保持著童真，「心態比外在因素重要，只要純粹做自己喜歡的事，過到自己的關口，真心做好作品就沒遺憾，反正外界反應都控制不了。」周仔則透露，入行初期看到朋友都腳踏實地工作，有時覺得自己追夢很幼稚，後來逐漸想通，覺得創作是一份可善用的禮物，「人生就像在浮游在童真和成熟之間，收吓放吓，沒一個準則。」收放自如，是人生智慧和學問，方皓玟形容，「收放自如就是跟內在兩把聲音有很好的溝通，兩者並存才能做到最豐富的音樂，或最有層次感的創作。」