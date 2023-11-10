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娛樂
2023-11-10 19:00:58

專訪｜朱鑑然新劇兩台同時對撼 接拍《冰上火花》《叠影狙擊》深感幸運

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專訪｜朱鑑然兩套新劇兩台同時對撼 接拍《叠影狙擊》感幸運

朱鑑然兩套新劇於ViuTV及TVB同時段對撼，令他自言相當緊張。

朱鑑然參演ViuTV熱血新劇《冰上火花》，飾「火花隊」隊長夏竣然，跟廖子妤扮演夫妻，其演技獲得稱讚；同時，朱鑑然有份演出的大堆頭劇集《叠影狙擊》本周起亦在無綫開播，更屬台慶劇於同時段對撼《冰上火花》，形成自己打自己的局面。

朱鑑然在《叠影狙擊》中夥拍周秀娜，兩人同屬古天樂公司旗下藝人，雖然經常有機會碰面，但合作倒是第一次，然而製作團隊已經合作多次，他直言做好自己演活角色是首要任務。隨着工作與曝光率增加，其演技最近還獲得認同，《叠影狙擊》的角色沈飛飛，與導演溝通多次後，製造出來的角色效果，希望與以往的角色演繹有所不同，自言能夠接拍兩劇也十分幸運。

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朱鑑然機會不斷，最近還趕拍警匪劇《太陽星辰》跟陳偉霆及影后劉雅瑟合作。 朱鑑然透露《叠影狙擊》的角色設定獲導演為他調整及作改動，令他更易發揮。

對於自己兩部新劇打對台，朱鑑然受訪時直認十分緊張，並稱：「緊張呀！我都有諗過趁廣告時段轉台望一望，但又好難，因為最近都忙緊拍新劇，有時候趕唔切返屋企睇，我都要上網睇番。」朱仔正為騰訊平台警匪劇《太陽星辰》開工，今次拍檔有陳偉霆及影后劉雅瑟，其角色是一位高級督察，他有感而發：「呢個角色給我感受都幾有趣，因為我終於可以演到高級督察，以前拍過的警匪戲，都係演散仔階級，感覺今次升咗職，有成長咗嘅感覺。」朱鑑然與劉雅瑟十分有緣，不僅在《太陽星辰》中有對手戲，兩人日前也一同出席廈門舉行的金雞百花獎盛會，為劉德華監製及主演的新片《潛行》宣傳。

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孖彭于晏分享經歷

劉德華率領眾星殺入金雞百花獎，電影陣容鼎盛，計有林家棟、彭于晏、任達華、姜皓文、劉俊謙、朱鑑然、劉雅瑟、談善言、林雪等，朱鑑然表示此行相當難忘，還大讚劉德華對後輩毫無架子：「呢次行程，我最感受劉生好照顧大家，佢好提攜新人，然後在發布會時，每個人上台，佢都會畀大家機會去表達自己想表達嘅嘢。」同時，朱仔與彭于晏再度合作，兩人感情亦大躍進；朱鑑然跟彭于晏從2015年電影《破風》開始結緣，可惜當年朱仔仍是個新人，跟對方未有太多私底下的交流，不過今次再度拍住上合作，兩人卻有談不完的話題，朱鑑然道：「由《破風》認識，到每一次見面，好似佢慢慢見證住我成長，以前冇乜機會坐下來慢慢咁傾，到今次開完工作之後，大家可以喺酒店房慢慢傾偈，有時我會跟他討論我嘅想法，佢都會跟我分享一下佢嘅經歷。」彭于晏以前輩身份分享演藝路心得：「佢都會同我講，其實有時候，不妨多啲跟同輩及前輩研究演戲上嘅方法，因為前輩可以分享好多寶貴經驗，透過呢啲機會都一定會有得着，從中令自己解開唔少演技上嘅疑難。」

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朱鑑然在ViuTV熱血劇《冰上火花》中演出亮眼。 在《冰上火花》中，朱鑑然跟廖子妤扮演夫妻。 朱鑑然夥周秀娜為《叠影狙擊》首次合作，兩人在劇中扮演好朋友。 朱仔與彭于晏再度合作，兩人感情大躍進。
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