專訪｜朱鑑然新劇兩台同時對撼 接拍《冰上火花》《叠影狙擊》深感幸運

朱鑑然參演ViuTV熱血新劇《冰上火花》，飾「火花隊」隊長夏竣然，跟廖子妤扮演夫妻，其演技獲得稱讚；同時，朱鑑然有份演出的大堆頭劇集《叠影狙擊》本周起亦在無綫開播，更屬台慶劇於同時段對撼《冰上火花》，形成自己打自己的局面。 朱鑑然在《叠影狙擊》中夥拍周秀娜，兩人同屬古天樂公司旗下藝人，雖然經常有機會碰面，但合作倒是第一次，然而製作團隊已經合作多次，他直言做好自己演活角色是首要任務。隨着工作與曝光率增加，其演技最近還獲得認同，《叠影狙擊》的角色沈飛飛，與導演溝通多次後，製造出來的角色效果，希望與以往的角色演繹有所不同，自言能夠接拍兩劇也十分幸運。

對於自己兩部新劇打對台，朱鑑然受訪時直認十分緊張，並稱：「緊張呀！我都有諗過趁廣告時段轉台望一望，但又好難，因為最近都忙緊拍新劇，有時候趕唔切返屋企睇，我都要上網睇番。」朱仔正為騰訊平台警匪劇《太陽星辰》開工，今次拍檔有陳偉霆及影后劉雅瑟，其角色是一位高級督察，他有感而發：「呢個角色給我感受都幾有趣，因為我終於可以演到高級督察，以前拍過的警匪戲，都係演散仔階級，感覺今次升咗職，有成長咗嘅感覺。」朱鑑然與劉雅瑟十分有緣，不僅在《太陽星辰》中有對手戲，兩人日前也一同出席廈門舉行的金雞百花獎盛會，為劉德華監製及主演的新片《潛行》宣傳。