專訪｜李幸倪Gin Lee轉會後自由度更大 笑談單戀表白的小秘密(有訪問片)

為了追尋音樂夢，生於馬來西亞的Gin Lee(李幸倪)隻身來港，輾轉12年，5年前完了紅館夢後，似乎未能再創事業高峰，她坦言略感失望，有些很花心思的作品，卻沒得到大家關注。去年9月她暫別樂壇返回大馬家鄉，今年初宣布加盟新唱片公司，以煥然一新的金髮look推出跳唱歌《Dum Dum》，予人脫胎換骨之感，她笑言現時可更放心去做自己，「感覺上多了很多空間，自由度再大一點。」過往予人拘謹印象的她，罕有地笑談單戀表白的小秘密。

拒重複成功模式 繼《Dum Dum》型爆登場後，Gin Lee以節奏輕快的R&B新歌《單戀這件小事》接力，奉上繽紛夢幻的MV，化身從未見過的Gin Lee，細訴單戀的甜蜜與忐忑。她雀躍分享，「希望今年每首歌都有不同風格，每次都做到估你唔到。」去年完約舊唱片公司，站在十字路口的Gin Lee，不知道何去何從，趁放假返大馬家鄉，安靜想清楚未來方向，很想探索自己的不同可能性，決定毅然離開舒適區轉投新唱片公司。Gin Lee坦言不想重複成功模式，「頭10年用了同一思維模式去做歌，希望第二個10年有所不同的，最有可能有突破是換環境和工作夥伴。」 離巢自覺受祝福 結束10賓主關係，Gin Lee跟舊公司算是和平分手嗎？「不可說是開心，舊公司或我自己都會覺得有點不捨得，但我覺得是受到祝福的。」2018年首踏紅館開兩場個場，Gin Lee的聲勢卻沒有更上一層樓，接著是3年的疫情，問她可感失望？「其實後來有些歌，花了很多心思和資源。我記得有一年，我用了好多心機去做國語碟，但未能令大家關注，老實講，會有一點失望。但我又會想推出了的作品，永遠都存在，可能過了好多年會有很多人鍾意，像《First Love》也重新hit起來，我仍抱一線希望，只要用心去做，總會被人感受到，歌有歌命。」回想從儍乎乎的樂壇新人走到今天，仍是精彩的成長歷程。

攞脫「很堅強」 23歲隻身來港發展，一切只能靠自己，Gin Lee坦言，以前不想讓人看到軟弱、不知所措或無助的自己，加上事事追求完美的性格，不容自己行差踏錯，無形壓力下顯得拘謹，「經常聽到有comment話跟我有距離感，我不是刻意營造，但有時太緊張，令人覺得很cool。很多人提起Gin Lee就覺得很堅強，覺得我都是唱慢歌或抒情歌，其實在自己的專輯裡，有很多不同元素的歌，但每次派台歌，都偏向慢歌。」歷過人生高低起跌，現年35歲的Gin Lee自言，「人愈大愈覺得沒所謂，現在會更願意讓大家知道，我都會有擺烏龍、有傷心、軟弱和很傻瓜的時候，讓大家感受可以和我做朋友。」 單戀男生 獻第一次 向來少談感情事的Gin Lee，借填詞人Oscar筆下的《單戀這件小事》，分享喜歡別人的心花怒放感覺，「一定不會用灑狗血、很慘的方式去唱，差不多全程笑著唱，有一種喜悅甜蜜的感覺。」她自爆讀書時期也曾為單戀的男生，親手製作心意卡或小禮物，過程中發現一個新的自己，「我從不覺得自己懂做蛋糕、曲奇餅，覺得好複雜。但試過喜歡一個男生，知道他鍾意吃某種曲奇餅，我就上網學親手製作，成功做了給他吃，他吃得很開心。直到現在我都有烘焙習慣，每次喜歡不同的人，都會從他身上得到啟發，就算那段關係沒有開花，過程也會有得著。」問她會否向男生表白？她立即耍手擰頭，「我不會表明，因為要保持女性的矜持，但會婉轉一點，例如唱歌給他聽，會刻意望著他來唱。」