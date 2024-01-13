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娛樂
2024-01-13 12:38:04

專訪｜李芯駖@COLLAR初次演戲緊張過上台表演 大讚岑珈其有安全(附訪問片)

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COLLAR成員李芯駖與岑珈其在ViuTV劇集《法與情》演歡喜冤家。(蘇文傑攝)

COLLAR成員李芯駖與岑珈其在ViuTV劇集《法與情》演歡喜冤家。(蘇文傑攝)

COLLAR成員李芯駖在ViuTV劇集《法與情》首次擔重戲份，與岑珈其合演一對歡喜冤家。兩人接受本報訪問，芯駖談到演戲初體驗的感受時，出身自《全民造星V》的她自言心情戰兢，緊張過站台表演，「演戲好深層次，因為有多做法，唱歌跳舞有個標準，頗明顯。」她慶幸遇上珈其這位富有安全感的好拍檔，更興奮自爆，「細個已在銀幕睇珈其，長大了竟可一起合作，簡直是自肥計劃。」

李芯駖和岑珈其首次合作拍劇。(蘇文傑攝) COLLAR成員李芯駖與岑珈其在ViuTV劇集《法與情》演歡喜冤家。(蘇文傑攝) COLLAR成員李芯駖與岑珈其在ViuTV劇集《法與情》演歡喜冤家。(蘇文傑攝) 李芯駖在《法與情》有3場喊戲，她坦言拍攝前後情緒也會受影響。(蘇文傑攝) 《法與情》是李芯駖首套擔重戲份的劇集。 李芯駖表示在《法與情》與不少前輩合作，大感壓力。

喜與珈其合作：係自肥計劃

芯駖在《法與情》演謝安琪(Kay)的得力助手，充滿正義感，說話直白又有點尖酸刻薄，單身又不太接受愛情，她自言跟角色也有點相似，「都是很直率和直接，我說話沒甚麼尾音。」珈其隨即問到，「你想告訴大家，現在正等待愛情，很渴望愛情？」芯駖笑著尷尬回應，「隨緣吧！」戲裡，兩人關係曖昧；戲外，兩人互笠高帽，偶爾互窒，非常合拍。查實兩人早於劇集《地產仔》初結緣，其後合作主持綜藝節目《深宵更》，今次終於同場演對手戲，芯駖雀躍表示，「細個已在銀幕睇珈其，長大了竟可一起合作，簡直是自肥計劃。」珈其一臉腼腆，「別要吹得太大了！」芯駖續說，「他拍第一套戲《烈日當空》，我已經有看，是我其中一部最喜歡的香港電影。」

李芯駖自言演戲緊張過上台表演。(蘇文傑攝) 岑珈初與芯駖合作拍戲，獲讚是好有安全感的對手。(蘇文傑攝) 李芯駖和岑珈其曾合作主持節目《深宵更》。(蘇文傑攝) 李芯駖出道兩年，已試過做主持和演戲。(蘇文傑攝) 岑珈其近年有不少演出機會。(蘇文傑攝)

芯駖獲讚表現自然

今次真正合作拍劇，芯駖感覺又如何？她答道，「跟珈其對戲好有安全感，有咩事他都能保住，例如我忘記了甚麼他會馬上繞去另一條路，然後我就可跟住，他一定會照顧整個團隊，就像一個大哥哥。」作為前輩，珈其指芯駖的表現絕不似初次演戲的新人，「我相信她事前有練習和熟讀劇本，每次我們練習對戲，很好已找到默契和節奏，拍攝暢順。」不過，始終是首次擔重戲，尤其要跟余安安、謝安琪等演藝界前輩合作，芯駖自言只是扮淡定，實質內心好緊張。珈其好奇問，「舞台表演的壓力更力，你上台表演更緊張吧。要對著咁多人唱歌跳舞都唔驚，演戲有咩好驚？」芯駖解釋，「對我來講，最難是演戲，因為很深層次，有太多做法，唱歌跳舞都有較明顯的標準。」

難忘被潑咖啡

談到難忘的場口，芯駖分享一場被人潑咖啡的戲，她笑言，「當時沒有人敢潑，然後導演話由他來潑，他試了幾次位，真的拍攝時，他一潑即中，剛好潑中我肩膊，但又不會潑中我的面，同時可看到效果，好厲害。我的反應亦好真實，真係有點嬲！」喊戲方面，她表示全套戲共有3場喊戲，事前都做足準備投入角色情緒，事後抽離亦需要時間廿，「即使當刻沒事，返到屋企真係會想起不開心的事，拍攝前後兩天都會有點唔開心。所以我覺得演員很厲害，很有分裂的感覺。」珈其分享經驗之談，「演員是一個瘋狂的狀態，上一場戲你還很開心，下一場就哭得厲害，要很快轉換情緒，腦袋很大消耗，要好清晰知道發生咩事，立刻想起每一集講咩，做到那刻角色。」

文：Grace 攝：蘇文傑

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