專訪｜李芯駖@COLLAR初次演戲緊張過上台表演 大讚岑珈其有安全(附訪問片)

COLLAR成員李芯駖在ViuTV劇集《法與情》首次擔重戲份，與岑珈其合演一對歡喜冤家。兩人接受本報訪問，芯駖談到演戲初體驗的感受時，出身自《全民造星V》的她自言心情戰兢，緊張過站台表演，「演戲好深層次，因為有多做法，唱歌跳舞有個標準，頗明顯。」她慶幸遇上珈其這位富有安全感的好拍檔，更興奮自爆，「細個已在銀幕睇珈其，長大了竟可一起合作，簡直是自肥計劃。」

喜與珈其合作：係自肥計劃 芯駖在《法與情》演謝安琪(Kay)的得力助手，充滿正義感，說話直白又有點尖酸刻薄，單身又不太接受愛情，她自言跟角色也有點相似，「都是很直率和直接，我說話沒甚麼尾音。」珈其隨即問到，「你想告訴大家，現在正等待愛情，很渴望愛情？」芯駖笑著尷尬回應，「隨緣吧！」戲裡，兩人關係曖昧；戲外，兩人互笠高帽，偶爾互窒，非常合拍。查實兩人早於劇集《地產仔》初結緣，其後合作主持綜藝節目《深宵更》，今次終於同場演對手戲，芯駖雀躍表示，「細個已在銀幕睇珈其，長大了竟可一起合作，簡直是自肥計劃。」珈其一臉腼腆，「別要吹得太大了！」芯駖續說，「他拍第一套戲《烈日當空》，我已經有看，是我其中一部最喜歡的香港電影。」

芯駖獲讚表現自然 今次真正合作拍劇，芯駖感覺又如何？她答道，「跟珈其對戲好有安全感，有咩事他都能保住，例如我忘記了甚麼，他會馬上繞去另一條路，然後我就可跟住，他一定會照顧整個團隊，就像一個大哥哥。」作為前輩，珈其指芯駖的表現絕不似初次演戲的新人，「我相信她事前有練習和熟讀劇本，每次我們練習對戲，很好已找到默契和節奏，拍攝暢順。」不過，始終是首次擔重戲，尤其要跟余安安、謝安琪等演藝界前輩合作，芯駖自言只是扮淡定，實質內心好緊張。珈其好奇問，「舞台表演的壓力更力，你上台表演更緊張吧。要對著咁多人唱歌跳舞都唔驚，演戲有咩好驚？」芯駖解釋，「對我來講，最難是演戲，因為很深層次，有太多做法，唱歌跳舞都有較明顯的標準。」