專訪｜林嘉欣從不帶獎座回家 嘆新生代拍香港電影好艱難

林嘉欣擔任第四十八屆香港國際電影節 (HKIFF)大使。(羅錦鴻攝)

訪問林嘉欣那天，湊巧是三八婦女節，談到從連任5年的郭富城手中接棒擔任香港國際電影節(HKIFF)大使，她以近乎𦧲飯應的心態接任，「這十幾年都冇一個女演員做大使，然後我就說 性別平等在哪裡？所以仍未知要做甚麼工作，我就答應了。」原來最近年擔任大使的女演員，已是15年前的莫文蔚，以及其後的楊千嬅。從演23年來，從金馬金像最佳新演員和女配角到獲封金馬影后，林嘉欣卻說，「我從來冇帶個獎座返屋企。」演員教曉她的最寶貴一課是謙卑。她又透露拍了由林書宇執導的全英語對白Netflix電影，預計於年尾上架。

難靠拍電影維生 同時，林嘉欣與陳果導演和張獻文教授擔任「火鳥大獎」新秀電影競賽評審，發掘有潛質的影壇生力軍，她認為每個世代的新晉電影人，仍要面對劇本創作與現實的落差與平衡，無論是找投資者或心儀演員，仍要面對大同小異的兩難，她說得直白，「大家的價值觀可能不同，作為一個新導演，你怎樣可以堅守堅持，但同樣又要有適當的妥協。」她不忘補充，隨著串流平台普及化，最大考驗是如何吸引觀眾入戲院，不管甚麼年代，貼近時代的作品才能引發共鳴，林嘉欣強調，「我覺得要著重當代的故事，反映導演關心的事情、文化身份或地方文化。」 林嘉欣憑2001年的《男人四十》一鳴驚人，23年來演過不同角色，公認是演技派，在她眼中，現今的新演員有何獨特的世代特質？「我覺得現在的新演員，很難只專注做電影。」回想出道的千禧年代，仍是以菲林拍電影為主，港產片的產量仍高，單單專注拍電影仍可維生，「我很幸運仍可捉到電影的尾巴，我覺得拍電影始終要專注投入，事前要做很多功課，但現在的新演員比較難，除了電影又要做KOL或司儀等不同工作等。」

嘆創作自由受規限 拍過不少台灣與香港的華語電影，談到兩地差異，林嘉欣形容台灣已漸建立自己的電影工業，反觀近年的香港本土電影，不少作品都要自資或靠基金資作，例如楊曜愷執導、李琳琳和區嘉雯合演的《從今以後》，雖獲選為今屆HKIFF開幕電影，但楊曜愷要自掏100萬才能拍成前作《叔·叔》，嘉欣不諱言，「是否要這樣才可拍自己想要的題材，香港拍電影好貴，好難找投資者，唔係主流電影，根本搵唔到錢回來，每次都要考慮能否賣座，或是否主流，創作自由已經冇了，所以我覺得香港比較慘。」不過，正因時勢艱難，嘉欣認為能繼續留下來的電影人，都是最有熱誠的發燒友，反而更為用盡千方百計拍攝自己想講的故事。