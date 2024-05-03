專訪｜林夏薇首挑戰拍綠幕 盼拍電影往外闖睇緣份

林夏薇在《逆天奇案2》的戲份終於愈來愈多，由劇集開播至今，不少觀眾都疑惑為何薇薇變成過場角色，令人非常失望，她笑言因為《逆天2》是男性主導的劇集，所以女角色的戲份比例上會比較少，但她著觀眾不用擔心，她的戲份會陸續有來。 劇中她與陳展鵬及方力申的關係引來討論，有觀眾希望阿Wing與森Sir復合，亦有人希望她跟方力申發展，當然因為方力申是奸角的關係，阿Wing這個角色自然不會跟對方走在一起。薇薇坦言阿Wing跟方力申演的教授只是普通朋友，或許阿Wing一角仍在療傷階段，因此暫未有意諗任何感情事。

薇薇坦言現實中的她是人妻一名，沒想到觀眾會忘記了她太太的身份，封她為「國民女友」。她提到跟「情敵」馮盈盈面對面攤牌的場口，直言非常難演，「換轉係我會走開囉，因為真係唔想面對呢啲衝突呀！」問到她可有療情傷的經驗，她笑謂是宅女一名，可以在家3日不眠不憂的把一套80多集長劇看完，令自己可以不用面對任何事。

期待《黑色月光》角色被觀眾鬧爆 薇薇是幸福的，老公支持她的演藝工作，在演藝路上發展也比較順利，而且她亦迎來一個充滿挑戰的角色！在《黑色月光》，挑戰有別她個往的角色類型，完全暗黑風格，她表示這個角色太過陰沉，難以抽離，幸好遇到《逆天2》要宣傳，才令她可以逐步走出來。她坦言最期待是劇集播出後，聽到觀眾會鬧她。 她稱從影以來，每一個角色都是自己很愛，因為她都會把要演的角色，好好做功課，將角色的前傳、後傳寫出來，令她可以完全投入角色內。 盼拍電影作多方面嘗試 堂兄林峯轉戰電影，在《九龍城寨之圍城》的表現大獲好評，薇薇坦言自己亦很想嘗試拍電影。談到話劇、電影、電視的演技各有不同方式表達，薇薇相信三者都有共通地方。她指話劇因為有現場觀眾即時比反應，有些情況要即場調節，很考執生能力；拍電視劇又很考驗跟對手的默契，但很多事都有共通的地方，自己亦很期待這個機會來臨。