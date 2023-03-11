專訪｜柳應廷Jer做開荒牛創先河成功感大於獎項 「Band仔柳」想踩入啟德開騷(有片+多相)

柳應廷(Jer)完成3年的暗黑系列後，2023年首支派台歌《從零開始的新世界》為樂迷送上大驚喜，融入魔幻世界的「開心柳」，繼續靈魂相接充滿愛，以廣東歌少有的慶典曲風翻開全新篇章。Jer興奮分享新歌的4個第一次，繼今次與樂隊The Hertz主音Herman(黃瑋中)聯合作曲後，亦會推出自家作曲的作品，並預告下首新歌將會化身「Rocker 柳」玩真Band Sound。 從出道時的「乜水」到「金Jer」，再憑《狂人日記》大放異彩，Jer去年在樂壇頒獎禮的聲勢稍遜，他坦言略感失落，因獎項是對製作團隊的鼓勵，不過他堅持保持初心，希望將外國的主流音樂融入廣東歌，拒會獎項去迎合大眾，「你做開荒牛作新嘗試，未必人人會接受，若然能讓人接受，創造潮流，當中的成功感，大過獎項。」他坦言渴望能在今年推出實體碟，熱愛足球的「柳3歲」希望將來有機會啟德體育園的大球場(興建中)開個人演唱會，仲話想與觀眾互動同樂，控著球開騷。

「舞王柳」獲讚好沾沾 「從零開始」代表Jer音樂路上的新篇章，「我第一次作曲，今次創造的音樂類型，在廣東歌較少見，也算第一次，第一次跳舞，與Oscar第一次合作，之前3年的做了幾個系列，我將這些系列放低，開展全新的一頁，告訴大家我也可以這樣。」這一頁靈感自電影《阿凡達：水之道》，Jer覺得影片建構的世界很得意，想將這世界帶進音樂世界，Jer更是首次在個人MV中大展舞姿，「沒特別緊張，在MIRROR經歷3年幾的跳舞訓練，輕鬆啦。跳舞擔當！」從起初擔心「零舞技」拖累隊友，今日的「舞王柳」已見明顯進步，最沾沾是獲專業讚許，「其實排舞師睇我跟女拍檔單對單跳舞後，說我有很大進步，好有力度和很firm。」

誤打誤撞 造就第一次 其實Jer在正式出道前已經自組樂隊，並有自己作曲的歌，為何要第3年才首次參與作曲？「因為我之前想專注於唱歌，希望練好唱功，才作新嘗試，我覺得3年也是很好的時間，讓大家看到其實Jer也可作曲。」他強調不是預定3年後要做「唱作柳」，過程有點誤打誤撞，「因為定了這歌主題，一直找不到適合歌曲的demo，倒不如嘗試自己寫，但我又有點擔心，所以找Herman(樂隊The Hertz主音)幫我，令這歌曲的世界更貼近腦海裡的構圖，作曲過程很順利，大概花了兩小時已寫好這歌的旋律。」他半說笑自封是「天才」，隨之奉上柳式笑聲，然後才認真表示，「其實以前都有寫歌，我覺得寫歌很有趣，將你平日聽的音樂種類，在寫歌時便會哼出來，不算特別難。」

送大表哥一對翼 笑問姜濤好cute嗎？ 新歌的填詞人是初次合作的Oscar，Jer自言一直有留意他的作品，如《特倫斯夢遊仙境》和陳健安一系列歌曲，「他筆下的世界很魔幻，很適合廣東歌，也很適合這首很原始人的歌，一個不屬於地球的精靈世界。」MV將歌詞裡瘋兔、女王、天馬等元素呈現，Jer大讚服裝造型有趣，原來他連舞者的選角都有參與，自言眼光獨到。若找MIRROR兄弟角色扮演，如何分配？Jer不假思索答道「大表哥做天馬，可讓他露手臂，送他一對翼！」繼而陷於苦思，「MV裡的兔仔很cute，如果扮瘋兔我會選自己；但MIRROR沒有人cute，全部都很有型……」問到姜濤如何？Jer反問：「姜濤cute嗎？」繼而鬼馬地扮姜的「招財手」。 望Anson Lo放鬆心情 經過3年的黑暗系列，Jer開展全新一頁，「我很想製作一首歌，讓大家每朝早起床，也可得到能量，香港人工作壓力很大，欠一個happy vibe，為自己慶祝的一首歌，所以我創作這歌，很希望大家聽完，可以放低負能量和煩惱。」至於Jer自己如何減壓？熱愛音樂的他當然是聽歌，還會親親大自然，釋放負能量，「我的歌都與mind set同步，在現代都市化的環境，大家工作壓力很大，如何放鬆，就是回到大自然，我製作歌曲和開Cafe，正是想大家放鬆，開心一點，笑多一點，生命很短促，仍給自己如此大壓力，會很不好受。」Jer常想將開心歡樂帶給身邊人，他認為哪位MIRROR成員最需要減壓？「阿Lo(盧瀚霆)，他經常給自己很大壓力，對自己要求很高，希望他聽完我的新歌真的可放鬆。」

視獎項如浮雲？ 柳應廷的3個系列作品，每首歌曲環環緊扣，仿如精緻藝術品，《狂人日記》的Progessive Rock風格更是開創廣東歌的先河，在紅館舞台演唱《人類群星閃耀時》、《MM7》仍能揮灑自如，感染力十足。不過在樂壇頒獎禮的成績卻有落差，不少網民都替他不值，Jer笑言視獎項如浮雲，然後才認真道：「當然係有點失落，不過我咁樂觀，失落感大概維持幾天，即使今年沒獎，我也會照樣做自己想做的音樂。」獲獎當然開心，因為每首歌都不只是他個人作品，「對製作歌曲的幕後團隊，是很大的鼓勵，如果獲獎，可令更多人接觸你製作的音樂。」 拒為迎合 自設框架 Jer強調不會為追求獎項去迎合大眾口味，最重要是透過音樂傳遞背後訊息，「不能滿足所有人的要求，每個人對大眾化的定義不同，既然無法滿足所有人，不如先滿足自己，我做音樂是為了開心，香港不是大眾化，不代表外國不大眾化，某程度上，我也是將外國很主流的音樂帶來香港，只是香港較少這類作品，大家要開發這方面的腦袋。」回想兩年前的《狂人日記》也被視為不夠大眾化，但廣為接受，某程度上亦刺激類似的音樂作品出現，「樂壇需要百花齊放，你做開荒牛作新嘗試，未必人人會接受，若然能讓人接受，創造潮流，當中的成功感，大於獎項。」

自爆做Gym有原因 本來不太熱衷做Gym的Jer，近月頻頻在社交媒體上載做Gym相，他強調健身並非為騷肌，「點解我開始做Gym，因為想找寄託，發生演唱會事件後，發現原來做運動可以令自己專注，也是件不錯的事情，所以就開始每星期做3日Gym，直至現在也有做。」作為表演者，操練身體也是重要的自我裝備。 演戲冇尺度 今年Jer首登大銀幕即獲提名香港金像獎最佳新演員，他直言是一支強心針，「柳3歲」自言貪玩愛新鮮，很享受跳入不同角色的世界，「我是很喜歡玩的人，最重要是角色好玩，無論演甚麼角色也沒所謂，即使造型很醜陋也可，我好想演日本的《爆粗Band友》，很享受演這類戲，大家看MV就知我好鍾意變妝。」他揚言演戲「冇尺度」，裸露除衫又如何？「如果角色需要，我沒所謂，(《色戒》？) 如果劇本真的像《色戒》，我不介意。」不過，他重申仍會以音樂發展為首。