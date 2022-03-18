專訪｜梁詠琪教女做功課試過勞氣到喊 每滴眼淚都不會白費

為人父母甚艱難，在香港要贏在起跑線的競爭氣氛下，不少家庭都被迫得難以喘息。結婚11年的梁詠琪(Gigi)與西班牙籍丈夫育有女兒Sofia，不時在社交平台分享與囡囡溫馨的生活點滴。不過，家人相處總是有笑有淚，Gigi在下周一(21日)開播的ViuTV劇集《反起跑線聯盟》與強尼合演夫妻，對劇中教女兒做功課情緒爆發的情節，感受尤深，她坦言，「我試過勞氣到大家都喊！」在留家抗疫的生活日常，Gigi分享陪伴女兒的心得，更大爆7歲的Sofia在家高唱姜濤的《蒙著嘴說愛你》！

相隔 15 年再拍劇 一向以唱歌和拍電影為主的Gigi，去年宣布暫別樂壇，接拍由劉偉恒執導的《反起跑線聯盟》。兩人是認識十多年的老友，曾於電影《王家欣》合作，劉偉恒在籌備新劇時，已邀她一起構思劇本，「這故事是關於幼稚園家長，當時我女兒仍讀幼稚園，他就叫我一齊傾，順理成章就找我來演。」這是繼TVB的《老馮日記》後，相隔15年再次拍劇，Gigi曾擔心難適應，但發現跟電影製作分別不大，「惟一要習慣跳拍，有時一日20場戲要橫跨全套劇，可能要花點工夫準備。」

獲劇中囡囡送手繪禮物 Gigi與劇中女兒有不少對手戲，問到是否駕輕就熟？Gigi秒速答道，「我家裡只有囡囡，但拍戲有7個小朋友，但他們很聰明又有天份，比我想像中順利，也跟劇中囡囡建立了特殊的親切感，拍完都好唔捨得，她畫了一幅畫，貼了一些花絮相片，作為小禮物送給我！」可擔心Sofia呷醋？作為演員，Gigi笑言做足心理準備，「她看到我與戲裡女兒互動會感疑惑，我會解釋這不是我個女，戲裡的老公也不是她Daddy，隨著長大她已漸明白。」 父母的抉擇 Gigi在《反起跑線聯盟》演為照顧女兒放棄高薪厚職的全職媽媽Nora，「她本身是記者，當面對社會大眾的問題，她會一針見血，尋根究底，以前是office的話事人，大家都要配合她，但家裡小朋友的邏輯思考，跟職場背道而馳，一切要由零開始。」她形容新劇是探討做父母要面臨的抉擇，相信Nora所面對的矛盾，很多全職或雙職媽媽都深有共鳴，尤其是夫妻在教育子女上的分歧，是感情的考驗與挑戰，「其實沒有絕對的錯與對，最緊要大家取得共識。」

學習換位思考 Gigi表示，最深刻是教女兒做功課，最終吵鬧收場的一場戲，「對千千萬萬的媽媽來講，這是最勞氣的事，那場戲的氣氛很繃緊，其實即使如何勞氣也能捱過，但這時當爸爸返屋企，叫你不要迫得囡囡太辛苦，囡囡就找到出口，知唔知媽媽那刻的感覺是甚麼？即是前功盡廢，有種被否定的感覺！」似曾相識的情節，相信是不少家長的共同經驗，Gigi坦言，「我試過跟女兒做功課很勞氣，勞氣到大家都喊。我們家庭習慣是每次爭吵過後，待心平氣和便要道歉，所以我會講對唔住。」隨著經驗累積，Gigi學會換位思考，「當你是一個六、七歲的小朋友，一條加減數真人係好難，所以要按她的步伐和能力，每滴眼淚都不會白費。」