專訪｜梁詠琪教女做功課試過勞氣到喊 每滴眼淚都不會白費

為人父母甚艱難，在香港要贏在起跑線的競爭氣氛下，不少家庭都被迫得難以喘息。結婚11年的梁詠琪(Gigi)與西班牙籍丈夫育有女兒Sofia，不時在社交平台分享與囡囡溫馨的生活點滴。不過，家人相處總是有笑有淚，Gigi在下周一(21日)開播的ViuTV劇集《反起跑線聯盟》與強尼合演夫妻，對劇中教女兒做功課情緒爆發的情節，感受尤深，她坦言，「我試過勞氣到大家都喊！」在留家抗疫的生活日常，Gigi分享陪伴女兒的心得，更大爆7歲的Sofia在家高唱姜濤的《蒙著嘴說愛你》！
相隔15年再拍劇
一向以唱歌和拍電影為主的Gigi，去年宣布暫別樂壇，接拍由劉偉恒執導的《反起跑線聯盟》。兩人是認識十多年的老友，曾於電影《王家欣》合作，劉偉恒在籌備新劇時，已邀她一起構思劇本，「這故事是關於幼稚園家長，當時我女兒仍讀幼稚園，他就叫我一齊傾，順理成章就找我來演。」這是繼TVB的《老馮日記》後，相隔15年再次拍劇，Gigi曾擔心難適應，但發現跟電影製作分別不大，「惟一要習慣跳拍，有時一日20場戲要橫跨全套劇，可能要花點工夫準備。」
獲劇中囡囡送手繪禮物
Gigi與劇中女兒有不少對手戲，問到是否駕輕就熟？Gigi秒速答道，「我家裡只有囡囡，但拍戲有7個小朋友，但他們很聰明又有天份，比我想像中順利，也跟劇中囡囡建立了特殊的親切感，拍完都好唔捨得，她畫了一幅畫，貼了一些花絮相片，作為小禮物送給我！」可擔心Sofia呷醋？作為演員，Gigi笑言做足心理準備，「她看到我與戲裡女兒互動會感疑惑，我會解釋這不是我個女，戲裡的老公也不是她Daddy，隨著長大她已漸明白。」
父母的抉擇
Gigi在《反起跑線聯盟》演為照顧女兒放棄高薪厚職的全職媽媽Nora，「她本身是記者，當面對社會大眾的問題，她會一針見血，尋根究底，以前是office的話事人，大家都要配合她，但家裡小朋友的邏輯思考，跟職場背道而馳，一切要由零開始。」她形容新劇是探討做父母要面臨的抉擇，相信Nora所面對的矛盾，很多全職或雙職媽媽都深有共鳴，尤其是夫妻在教育子女上的分歧，是感情的考驗與挑戰，「其實沒有絕對的錯與對，最緊要大家取得共識。」
學習換位思考
Gigi表示，最深刻是教女兒做功課，最終吵鬧收場的一場戲，「對千千萬萬的媽媽來講，這是最勞氣的事，那場戲的氣氛很繃緊，其實即使如何勞氣也能捱過，但這時當爸爸返屋企，叫你不要迫得囡囡太辛苦，囡囡就找到出口，知唔知媽媽那刻的感覺是甚麼？即是前功盡廢，有種被否定的感覺！」似曾相識的情節，相信是不少家長的共同經驗，Gigi坦言，「我試過跟女兒做功課很勞氣，勞氣到大家都喊。我們家庭習慣是每次爭吵過後，待心平氣和便要道歉，所以我會講對唔住。」隨著經驗累積，Gigi學會換位思考，「當你是一個六、七歲的小朋友，一條加減數真人係好難，所以要按她的步伐和能力，每滴眼淚都不會白費。」
讚囡囡唱《蒙著嘴》好聽
疫情持續逾兩年，朝令夕改的政策，教人無所適從，各行業也受影響。Gigi主演的賀歲片《闔家辣》因戲院關閉，上映無期，夫妻檔經營的童裝店，生意大受影響，「難得一部大家期待的賀歲片，無法上映當然失望，童裝生意當然也受影響，我們現時仍守著不減薪裁員，希望跟員工一起渡過難關，惟有咬緊牙關捱過。」學童停課在家學習，令不少家長大感頭痛，Gigi直言最花心思是避免女兒終日對著手機或電腦，並搜羅適齡的桌上遊戲或活動，最關鍵是陪玩，「當她覺得很悶，不可純粹叫她自己玩玩具，而是要提議她玩甚麼，跟她一齊玩，直至她專注享受當中樂趣，才可走開，我最大領悟是陪伴小朋友，不只是一齊留在家，而是引導她做身心有益的活動。」當然還要經常留意她有甚麼新興趣或玩意，「有天她在我面前唱《蒙著嘴說愛你》，我問她點解識唱，她說同學仔教。」不過，Gigi信心十足表示，「當然她的偶像是我，有時會叫我拿演唱會的片段給她看！」能夠成為女兒的偶像，當然是值得自豪的事。
文：Grace