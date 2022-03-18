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娛樂
2022-03-18 12:21:51

專訪｜梁詠琪教女做功課試過勞氣到喊 每滴眼淚都不會白費

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梁詠琪相隔15年再拍劇，在ViuTV劇集《反起跑線聯盟》演全職媽媽。

梁詠琪在ViuTV劇集《反起跑線聯盟》演全職媽媽，深有共鳴。

為人父母甚艱難，在香港要贏在起跑線的競爭氣氛下，不少家庭都被迫得難以喘息。結婚11年的梁詠琪(Gigi)與西班牙籍丈夫育有女兒Sofia，不時在社交平台分享與囡囡溫馨的生活點滴。不過，家人相處總是有笑有淚，Gigi在下周一(21日)開播的ViuTV劇集《反起跑線聯盟》與強尼合演夫妻，對劇中教女兒做功課情緒爆發的情節，感受尤深，她坦言，「我試過勞氣到大家都喊！」在留家抗疫的生活日常，Gigi分享陪伴女兒的心得，更大爆7歲的Sofia在家高唱姜濤的《蒙著嘴說愛你》！

相隔15年再拍劇

一向以唱歌和拍電影為主的Gigi，去年宣布暫別樂壇，接拍由劉偉恒執導的《反起跑線聯盟》。兩人是認識十多年的老友，曾於電影《王家欣》合作，劉偉恒在籌備新劇時，已邀她一起構思劇本，「這故事是關於幼稚園家長，當時我女兒仍讀幼稚園，他就叫我一齊傾，順理成章就找我來演。」這是繼TVB的《老馮日記》後，相隔15年再次拍劇，Gigi曾擔心難適應，但發現跟電影製作分別不大，「惟一要習慣跳拍，有時一日20場戲要橫跨全套劇，可能要花點工夫準備。」

梁詠琪是女兒心目中的偶像，但她坦言試過教囡囡做功課，勞氣到母女雙雙哭成淚人。 梁詠琪經常為7歲女兒Sofia安排不同活動，擴闊女兒的生活體驗。 梁詠琪一家三口。 梁詠琪認為，父母的陪伴是要引導孩子做身心有益的活動。(梁詠琪IG)

獲劇中囡囡送手繪禮物

Gigi與劇中女兒有不少對手戲，問到是否駕輕就熟？Gigi秒速答道，「我家裡只有囡囡，但拍戲有7個小朋友，但他們很聰明又有天份，比我想像中順利，也跟劇中囡囡建立了特殊的親切感，拍完都好唔捨得，她畫了一幅畫，貼了一些花絮相片，作為小禮物送給我！」可擔心Sofia呷醋？作為演員，Gigi笑言做足心理準備，「她看到我與戲裡女兒互動會感疑惑，我會解釋這不是我個女，戲裡的老公也不是她Daddy，隨著長大她已漸明白。」

父母的抉擇

Gigi在《反起跑線聯盟》演為照顧女兒放棄高薪厚職的全職媽媽Nora，「她本身是記者，當面對社會大眾的問題，她會一針見血，尋根究底，以前是office的話事人，大家都要配合她，但家裡小朋友的邏輯思考，跟職場背道而馳，一切要由零開始。」她形容新劇是探討做父母要面臨的抉擇，相信Nora所面對的矛盾，很多全職或雙職媽媽都深有共鳴，尤其是夫妻在教育子女上的分歧，是感情的考驗與挑戰，「其實沒有絕對的錯與對，最緊要大家取得共識。」

梁詠琪完成拍攝時，不捨得劇中的女兒。(受訪者提供) 梁詠琪獲劇中的女兒送上親筆畫作，並貼上拍攝花絮照。(受訪者提供) 梁詠琪讚劇中的女兒聰明又有天份。 梁詠琪在《反起跑線聯盟》演Nora，由任職記者的女強人轉做全職媽媽，由零開始經常碰釘。

學習換位思考

Gigi表示，最深刻是教女兒做功課，最終吵鬧收場的一場戲，「對千千萬萬的媽媽來講，這是最勞氣的事，那場戲的氣氛很繃緊，其實即使如何勞氣也能捱過，但這時當爸爸返屋企，叫你不要迫得囡囡太辛苦，囡囡就找到出口，知唔知媽媽那刻的感覺是甚麼？即是前功盡廢，有種被否定的感覺！」似曾相識的情節，相信是不少家長的共同經驗，Gigi坦言，「我試過跟女兒做功課很勞氣，勞氣到大家都喊。我們家庭習慣是每次爭吵過後，待心平氣和便要道歉，所以我會講對唔住。」隨著經驗累積，Gigi學會換位思考，「當你是一個六、七歲的小朋友，一條加減數真人係好難，所以要按她的步伐和能力，每滴眼淚白費。」

梁詠琪與強尼首次合作，兩人演夫婦甚有默契。 劇中的梁詠琪為照顧女兒，毅然辭工做全職媽媽。 Gigi在《反起跑線聯盟》與7位小朋友演對手戲，她笑言比想像中順利，非常愉快。

囡囡唱《蒙著嘴》好聽

疫情持續逾兩年，朝令夕改的政策，教人無所適從，各行業也受影響。Gigi主演的賀歲片《闔家辣》因戲院關閉，上映無期，夫妻檔經營的童裝店，生意大受影響，「難得一部大家期待的賀歲片，無法上映當然失望，童裝生意當然也受影響，我們現時仍守著不減薪裁員，希望跟員工一起渡過難關，惟有咬緊牙關捱過。」學童停課在家學習，令不少家長大感頭痛，Gigi直言最花心思是避免女兒終日對著手機或電腦，並搜羅適齡的桌上遊戲或活動，最關鍵是陪玩，「當她覺得很悶，不可純粹叫她自己玩玩具，而是要提議她玩甚麼，跟她一齊玩，直至她專注享受當中樂趣，才可走開，我最大領悟是陪伴小朋友，不只是一齊留在家，而是引導她做身心有益的活動。」當然還要經常留意她有甚麼新興趣或玩意，「有天她在我面前唱《蒙著嘴說愛你》，我問她點解識唱，她說同學仔教。」不過，Gigi信心十足表示，「當然她的偶像是我，有時會叫我拿演唱會的片段給她看！」能夠成為女兒的偶像，當然是值得自豪的事。

文：Grace

梁詠琪爆女兒在家哼唱姜濤的《蒙著嘴說愛你》。 Gigi主演的賀歲片《闔家辣》因戲院關閉未能上映，她坦言感失望。 Gigi與丈夫經營的童裝店生意因疫情大受影響，暫仍堅持不減薪不裁員，與員工共度時艱。
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