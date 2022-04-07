專訪｜梁靖琪為囝囝追第二胎 再婚深有領悟：別想著要改變對方

入行18年的梁靖琪(Toby)憑在《家族榮耀》演馬昭慈(Chelsea)一角演技備受讚賞。成功入屋的Toby笑言，逛街市買餸時，連街坊都叫她做Chelsea，不過最具份量的，始終是還父親兼此劇監製梁家樹輕描淡寫的一句讚許。她坦言跟角色相似，除了一直想得到父親認同，同時也曾受感情重創，遇上一段為她帶來幸福的姊弟戀，細仔亦將於本月內出生，三年抱兩的Toby表示，為長子Roman生第二胎，希望將來兩夫妻百年歸老，兩兄弟有個一齊做決定的同伴。

放下星二代包袱

2004年Toby以組合「女生宿舍」之名出道，作為前無綫高層梁家樹的女兒，Toby的演出機會不少，卻不時被父親狠批演技幼嫩，「佢踩我多過讚我，例如彈我講對白的聲調唔好聽，但也可讓我反省，慢慢找方法改善。」然而，背負「梁家樹個女」的包袱，壓力沉重壓力，加上沒遇到讓人留下印象的角色，Toby曾試過轉行，「每位星二代亦難免有無形壓力，除咗旁觀者評論，自己也擔心影響父母名聲，曾疑惑自己真係唔適合呢行，轉做wedding planning、教小朋友運動、做生意。」人隨閱歷成長，近年Toby漸學懂接受現實，「他是我父親，這是無法改變的現實，希望靠自己努力，可令人慢慢對我改觀。」機會留給有準備的人，熱愛演戲的Toby自我裝備，「很多人話呢幾年唔見我拍戲，其實我在爸爸公司做幕後，鍾意呢行就要不斷去學去試，follow your dreams！」

獲梁家樹暗裡說讚

近年Toby憑《無間道》、《蝕日風暴》漸獲認同，在《家族榮耀》的爆喊戲，不但觀眾激讚有層次，更獲父親暗裡說讚，「是導演跟我說，阿爸讚你喎，原來他睇剪片時在其他導演面前說：『做得幾好喎！』」雖不是當面點讚，已證明努力沒白費，「雖然我都有上堂學演戲，但原來還有很多學問，做過幕後真係會更深入探訪角色啲，因為不只諗自己角色，也要諗整體如何配合，令角色更立體，這些都幫到我去演繹。」她強調仍熱衷於演戲，但亦不排除兼做幕後，她透露，「其實有跟導演度橋傾劇本，自問中文不好，未必會編劇，但有興趣做導演或監製。」