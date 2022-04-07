專訪｜梁靖琪為囝囝追第二胎 再婚深有領悟：別想著要改變對方

入行18年的梁靖琪(Toby)憑在《家族榮耀》演馬昭慈(Chelsea)一角演技備受讚賞。成功入屋的Toby笑言，逛街市買餸時，連街坊都叫她做Chelsea，不過最具份量的，始終是還父親兼此劇監製梁家樹輕描淡寫的一句讚許。她坦言跟角色相似，除了一直想得到父親認同，同時也曾受感情重創，遇上一段為她帶來幸福的姊弟戀，細仔亦將於本月內出生，三年抱兩的Toby表示，為長子Roman生第二胎，希望將來兩夫妻百年歸老，兩兄弟有個一齊做決定的同伴。
放下星二代包袱
2004年Toby以組合「女生宿舍」之名出道，作為前無綫高層梁家樹的女兒，Toby的演出機會不少，卻不時被父親狠批演技幼嫩，「佢踩我多過讚我，例如彈我講對白的聲調唔好聽，但也可讓我反省，慢慢找方法改善。」然而，背負「梁家樹個女」的包袱，壓力沉重壓力，加上沒遇到讓人留下印象的角色，Toby曾試過轉行，「每位星二代亦難免有無形壓力，除咗旁觀者評論，自己也擔心影響父母名聲，曾疑惑自己真係唔適合呢行，轉做wedding planning、教小朋友運動、做生意。」人隨閱歷成長，近年Toby漸學懂接受現實，「他是我父親，這是無法改變的現實，希望靠自己努力，可令人慢慢對我改觀。」機會留給有準備的人，熱愛演戲的Toby自我裝備，「很多人話呢幾年唔見我拍戲，其實我在爸爸公司做幕後，鍾意呢行就要不斷去學去試，follow your dreams！」
獲梁家樹暗裡說讚
近年Toby憑《無間道》、《蝕日風暴》漸獲認同，在《家族榮耀》的爆喊戲，不但觀眾激讚有層次，更獲父親暗裡說讚，「是導演跟我說，阿爸讚你喎，原來他睇剪片時在其他導演面前說：『做得幾好喎！』」雖不是當面點讚，已證明努力沒白費，「雖然我都有上堂學演戲，但原來還有很多學問，做過幕後真係會更深入探訪角色啲，因為不只諗自己角色，也要諗整體如何配合，令角色更立體，這些都幫到我去演繹。」她強調仍熱衷於演戲，但亦不排除兼做幕後，她透露，「其實有跟導演度橋傾劇本，自問中文不好，未必會編劇，但有興趣做導演或監製。」
為家人放低執著
演藝事業漸見起色，挺著巨肚做訪問的Toby本月將升任兩子之母，問她家庭事業的排位時，毫不猶豫以家庭排首位，暫時兩歲兒子Roman尚未入學，才趁機兼顧拍戲。在外國留學的Toby自言不是怪獸家長，「讀書冇得逼，我現在答你唔會逼，到時真係唔知⋯⋯但唔想破壞大家感情，做父母只望能為孩子提供適當的選擇，讓他做個好人已足夠。」談起湊仔經，Toby不忘分享sweet爆的母子情趣，「我未知自己有第二胎時，有次自己踩拖鞋跌倒，他在房裡哭著要出來抱我，還有我懷孕初期嘔得好厲害，他見老公拍我背，就會學爹地呵我。」不過，她坦言Roman不時醋意大發，不太歡迎快將出世的弟弟，「始終小朋友仍未懂分享玩具，其實第二胎是計劃之內，希望兩兄弟有個年紀相近的同伴一齊成長，將來我與老公有咩事，要佢一個人做決定好慘，有個細佬可以有商有量，分擔壓力。」39歲的她直言兩個夠數，不會刻意再追第三胎。
Toby與年輕8年的丈夫施雋賢(Jon)婚後三年抱兩，不時放閃非常恩愛。曾經歷不足兩年的短暫婚姻，再婚的Toby形容是適合時機遇上對的人，她甜笑著說：「感恩有個愛錫自己又支持我的事業發展的老公。」經一事長一智，Toby深有領悟，「婚姻關係需要經營，要慢慢學習彼此相處，別想要改變對方，首先要改變自己，以前比較執著，有咗小朋友令我反省，強迫別人跟你一套，真係好難頂，或者是現在甘心樂意去轉變。」