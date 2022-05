專訪｜楊紫瓊暴走15個宇宙最難頂「香腸手指」 慶幸有Jamie壯膽拍住上

由楊紫瓊(Michelle Yeoh)主演的電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),結合科幻、動作、喜劇、溫情等元素,巧合地與Marvel重頭戲《奇異博士2:失控的多元宇宙》(Dr. Strange :In the Multiverse of Madness)大玩多元宇宙,卻絕非陪跑之作。楊紫瓊化身中年大媽的破格演出,為觀眾送上驚喜,同時又不失共鳴感動位。

早前,Michelle與珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)接受本報越洋視象專訪,曾參與不少港產武打片的楊紫瓊不忘跟香港觀眾打招呼,興奮送上飛吻,「香港的朋友,大家好,好掛住你們!」Michelle在戲中暴走至少15個宇宙,其中最難忘是與Jamie齊齊變身為擁有「香腸手指」的外星人,她自爆甚至想過要求編導刪戲!