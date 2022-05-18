專訪｜楊紫瓊暴走15個宇宙最難頂「香腸手指」 慶幸有Jamie壯膽拍住上

由楊紫瓊(Michelle Yeoh)主演的電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)，結合科幻、動作、喜劇、溫情等元素，巧合地與Marvel重頭戲《奇異博士2：失控的多元宇宙》(Dr. Strange ：In the Multiverse of Madness)大玩多元宇宙，卻絕非陪跑之作。楊紫瓊化身中年大媽的破格演出，為觀眾送上驚喜，同時又不失共鳴感動位。 早前，Michelle與珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)接受本報越洋視象專訪，曾參與不少港產武打片的楊紫瓊不忘跟香港觀眾打招呼，興奮送上飛吻，「香港的朋友，大家好，好掛住你們！」Michelle在戲中暴走至少15個宇宙，其中最難忘是與Jamie齊齊變身為擁有「香腸手指」的外星人，她自爆甚至想過要求編導刪戲！

Jamie ：因為楊紫瓊才答應參演 楊紫瓊與《月光光心慌慌》系列的Jamie在《奇》片初次合作，兩人惺惺相惜，Jamie率先表示，「我答應參演這電影純粹是因為Michelle，她是很有才華的演員，就像磁石吸引著我跟她合作。」Michelle興奮回應，「當我知道Jamie答應參演，在家裡雀躍地大叫！」Jamie形容Michelle是連繫整個團隊和所有角色的中心人物，不少演員都因她答應參演，其中一位是闊別大銀幕20年的關繼威(Ke)，他曾以童星身份與夏里遜福拍《奪寶奇兵之魔域奇兵》，上一次拍電影已是2002年的港產片《無限復活》。Jamie透露，「因為Michelle的電影在亞洲也很受歡迎，令他覺得這種亞洲面孔也可再給自己拍電影的機會。」Michelle謙說，「Ke肯參演是我們的福氣，還有演我女兒的Stephanie，前途無可限量。這是很完美的演員陣容，每位演員都完全投入做到最好，彼此令大家更強大。」

曾想刪走「香腸手指」世界 此片由《救你命3000》的Daniels(Daniel Kwan、Daniel Scheinert)執導及編劇，玩盡多個宇宙，既有惡搞經典動畫，也不乏向港產片致敬之處。對演員來說，實是演技的挑戰，Jamie則笑言自己只須穿梭兩個宇宙，加上有Michelle拍住上，難度不大，「她要跳躍15個宇宙！」在這些宇宙裡，Michelle化身國際影星、武打高手、粵劇名伶、廚師等，對於身經百戰的她而言，最大挑戰是與Jamie跳進一個深愛對方的宇宙，化身擁有「香腸手指」的外星人，「當我讀劇本看到那個香腸手指的世界，本能上立即耍手擰頭，實在是無法理解，心想一定要跟編導傾傾刪走這一段，後來當真正跟Jamie拍攝，我們互相對望，『來吧！』她為我壯膽豁出去。」