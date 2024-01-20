專訪｜《沖繩任你點》KC、亨仔、Tsoul、希晉、Kim玩互爆 與河北彩花近距離互動個心卜卜跳(有片)

《全民造星V》亞軍黃家灝(KC)、季軍陳鎮亨(亨仔)與Tsoul(田曜誠)、卓金樂(Kim)和王希晉，早前齊齊飛往日本拍攝旅遊綜藝節目《沖繩任你點》。五個男生組團出埠拍節目，首次共宿兼且朝夕相對，必然會發現彼此不為人知的陋習，他們接受本報訪問時既自爆又互爆，連帶唔夠底褲都爆埋出來。希晉更成為團欺對象，不時被亨仔和Tsoul窒，更被爆是失魂之王。

今次拍攝雖然不像師兄MIRROR和ERROR般，挑戰食蟲食屎，但要在萬聖節扮屎扮廁紙在街頭跳《前傳》，扮蒙羅麗莎名畫的Tsoul興奮四圍嚇人，扮匙的希晉卻自覺好羞恥，因為怕醜的他要穿緊身衣跳舞，另一邊廂扮屎的亨仔和Kim卻回想孖住扮屎和廁紙的搞笑情況，場面度混亂，要KC開腔叫停，安心聽希晉分享。問到希晉被團欺是否相處的日常，他可曾試過真嬲？他笑言，「我自問自己都忍得，沒有所謂都習慣了，大家都開心……平時亨仔窒得最多囉。」亨仔和Tsoul解釋是要搞氣氛，亨仔指大家都是希晉的暖男，「因為他經常唔見嘢，好大頭蝦，個腦function唔到，又唔見電話、銀包、護照，我們經常幫他搵。」希晉則澄清只是懷疑遺失，最後仍能找回。

到沖繩遊玩，當然要玩水上活動，不過Kim和希晉自認怕一族，而KC更因日日同陽光玩遊戲而弄至皮膚敏感，甚至無法化妝，要「裸妝」示人。除了吃喝玩樂，他們都有認真感受當地文化的時候，例如學樂器、busking和學空手道，Kim坦言打到好沮喪，因為他既無法打爛木柀，打到雙手又紅大損，還要繼續用拳頭撐著爬行，「你無得唔爬，因為師博在後面用棍打你！」Tsoul補充說，「而且鏡頭拍著你，唔衰得，一定要爬。」