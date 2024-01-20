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娛樂
2024-01-20 12:52:51

專訪｜《沖繩任你點》KC、亨仔、Tsoul、希晉、Kim玩互爆 與河北彩花近距離互動個心卜卜跳(有片)

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亨仔、Tsoul、KC、Kim和希晉(右至左)一起出埠拍節目《沖繩任你點》。(陳錦鴻攝)

亨仔、Tsoul、KC、Kim和希晉(右至左)一起出埠拍節目《沖繩任你點》。(陳錦鴻攝)

《全民造星V》亞軍黃家灝(KC)、季軍陳鎮亨(亨仔)Tsoul(田曜誠)、卓金樂(Kim)和王希晉，早前齊齊飛往日本拍攝旅遊綜藝節目《沖繩任你點》。五個男生組團出埠拍節目，首次共宿兼且朝夕相對，必然會發現彼此不為人知的陋習，他們接受本報訪問時既自爆又互爆，連帶唔夠底褲都爆埋出來。希晉更成為團欺對象，不時被亨仔和Tsoul窒，更被爆是失魂之王。

亨仔、Tsoul、KC、Kim和希晉一起出埠拍節目《沖繩任你點》，五人受訪時互窒又互爆。(陳錦鴻攝) 亨仔、Tsoul、KC、Kim和希晉一起出埠拍節目《沖繩任你點》。(陳錦鴻攝) 亨仔、Tsoul、KC、Kim和希晉一起出埠拍節目《沖繩任你點》，五人受訪時爆笑互窒。(陳錦鴻攝) 亨仔、Tsoul、KC、Kim和希晉一起出埠拍節目《沖繩任你點》，五人受訪時爆笑互窒。(陳錦鴻攝) 亨仔、Tsoul、KC、Kim和希晉一起出埠拍節目《沖繩任你點》，五人受訪時爆笑互窒。(陳錦鴻攝)

今次拍攝雖然不像師兄MIRROR和ERROR般，挑戰食蟲食屎，但要在萬聖節扮屎扮廁紙在街頭跳《前傳》，扮蒙羅麗莎名畫的Tsoul興奮四圍嚇人，扮匙的希晉卻自覺好羞恥，因為怕醜的他要穿緊身衣跳舞，另一邊廂扮屎的亨仔和Kim卻回想孖住扮屎和廁紙的搞笑情況，場面度混亂，要KC開腔叫停，安心聽希晉分享。問到希晉被團欺是否相處的日常，他可曾試過真嬲？他笑言，「我自問自己都忍得，沒有所謂都習慣了，大家都開心……平時亨仔窒得最多囉。」亨仔和Tsoul解釋是要搞氣氛，亨仔指大家都是希晉的暖男，「因為他經常唔見嘢，好大頭蝦，個腦function唔到，又唔見電話、銀包、護照，我們經常幫他搵。」希晉則澄清只是懷疑遺失，最後仍能找回。

亨仔、Tsoul、KC、Kim和希晉一起出埠拍節目《沖繩任你點》，五人受訪時爆笑互窒。(陳錦鴻攝) 亨仔、Tsoul、KC、Kim和希晉一起出埠拍節目《沖繩任你點》，五人受訪時爆笑互窒。(陳錦鴻攝) 亨仔、Tsoul、KC、Kim和希晉一起出埠拍節目《沖繩任你點》，五人受訪時爆笑互窒。(陳錦鴻攝) 亨仔、Tsoul、KC、Kim和希晉一起出埠拍節目《沖繩任你點》，五人受訪時爆笑互窒。(陳錦鴻攝) 亨仔、Tsoul、KC、Kim和希晉一起出埠拍節目《沖繩任你點》，五人受訪時爆笑互窒。(陳錦鴻攝) 亨仔、Tsoul、KC、Kim和希晉一起出埠拍節目《沖繩任你點》，五人受訪時爆笑互窒。(陳錦鴻攝) 亨仔、Tsoul、KC、Kim和希晉一起出埠拍節目《沖繩任你點》，五人受訪時爆笑互窒。(陳錦鴻攝) 亨仔、Tsoul、KC、Kim和希晉一起出埠拍節目《沖繩任你點》，五人受訪時爆笑互窒。(陳錦鴻攝) 河北彩花歌聲驚豔AV迷 《沖繩任你點》五子獲女神Follow成就解鎖 《沖繩任你點》五子獲河北彩花Follow。 河北彩花向Tsoul送上水杯紀念品，有網民留言問「點解唔係飛機杯？」 日本知名AV女優河北彩花驚喜現身ViuTV節目《沖繩任你點》 河北彩花與五位首次主持節目的新晉藝人分享經驗之談 河北彩花與五位首次主持節目的新晉藝人分享經驗之談。 五位主持各自給河北彩花贈送香港手信。 亨仔以結他伴奏，助河北彩花表演唱歌。 亨仔以結他伴奏，助河北彩花表演唱歌。 KC與河北彩花互動之後的反應興奮。 害羞的希晉：「我唔敢望佢(河北彩花)啊，早知望多幾眼！」

到沖繩遊玩，當然要玩水上活動，不過Kim和希晉自認怕一族，而KC更因日日同陽光玩遊戲而弄至皮膚敏感，甚至無法化妝，要「裸妝」示人。除了吃喝玩樂，他們都有認真感受當地文化的時候，例如學樂器、busking和學空手道，Kim坦言打到好沮喪，因為他既無法打爛木柀，打到雙手又紅大損，還要繼續用拳頭撐著爬行，「你無得唔爬，因為師博在後面用棍打你！」Tsoul補充說，「而且鏡頭拍著你，唔衰得，一定要爬。」

說到做深刻必然是近距離與日本女優河北彩花互動，五子回想當時心卜卜跳到不知所措、面紅耳赤的情境，仍歷歷在目。五人被製作組欺騙，以為在酒店玩定向遊戲，怎知走入房間見到河北彩花的真身，KC形容，「成件事好離地，難以想像，起初唔敢望佢，但內心動盪，也會偷望！」Tsoul表示，「好震撼，腦海一片空白，我們每個人同佢都有近距離互動，個心卜卜跳，令人回味。」亨仔笑言以經理人寶姐在場，「其實我唔認得佢，我少睇……由於要當時要完成飲水的任務，起初周圍望搵杯水，後來發現有個好靚的女仔，好驚。」Kim就以為自己入錯房，「我即刻關門走，但佢哋叫我再入去，飲完杯水就走。」希晉就嚇到噴水，「同佢眼對眼望，面都紅哂，因為真似好近距離。」

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亨仔、Tsoul、KC、Kim和希晉一起出埠拍節目《沖繩任你點》，五人受訪時爆笑互窒。(陳錦鴻攝) KC黃家灝。(羅錦鴻攝) 陳鎮亨(亨仔)。(羅錦鴻攝) 王希晉。(羅錦鴻攝) 卓金樂(Kim)。(羅錦鴻攝) 田曜誠（Tsoul）。(羅錦鴻攝)
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