專訪｜泳兒40人生更精彩 盼與另一半愛到無盡

泳兒去年音樂成績大豐收，奪得「叱咤樂壇女歌手」銀獎兼獲港台頒發「十優」歌手。事業得意，與髮型師男友Ziv拍拖11年，感情又穩定，身邊的人都不停催她結婚，而她早前上載婚戒照，加上一句「我願意」，人人都以為他們的愛情修成正果，原來都只是預告新歌《同歸於盡》。泳兒受訪時，問到何時結婚，她表示暫未有打算，男友也未有求婚，但她坦言構思這首歌，是希望用作求婚之用，莫非她想憑歌寄意，向男友作出暗示？ 愛到無盡一生一世也不夠 泳兒坦言若另一半跟她說︰「是否願意跟我一齊同歸於盡？」會是一件很浪漫的事。結婚本是開心之事，為何要用上這個帶死亡意味的字？泳兒認為若果人生找到一個可以跟對方愛到無盡，愛到直至大家死去，甚至不止一生一世，而是三生三世，是很值得慶賀的事。「人人都會去到一個生命嘅盡頭，唔係淨係自己包括身邊嘅人啦，寵物，總會有一天會離開你嘅一日。如果喺愛情路上遇到一個想同佢一生一世或者三生三世，當你幻想有一日佢會離開你嘅時候，你都會好害怕箇中寂寞。」 何解要愛到三生三世？泳兒表示因為大家都很愛，愛到希望來世都可以再續前緣，而這種愛是要經得起考驗。「我覺得大家有一定嘅經歷，可能經歷咗一啲難關，先至會知道呢個人係咪可以同你一生一世，有時開心嘅時候可以好而過，但係當你有難關或者佢有難關嘅時候，嗰個人願唔願意喺你低谷嘅時候仍然同你喺埋一齊。我覺得呢一個係一個考驗。」

人愈大愈寂寞？ 雖然泳兒沒有明言是否已找到這個人，但她的男友陪伴她渡過人生低潮，包括失聲、母親中風，到現在泳兒找到自己的出路，男友依舊默默在身邊，這個人已是泳兒生命中不可缺少的人。她自言人生已經走了一半，死亡及離開這個課題面對得特別多，因此自己今年的音樂計劃都是圍繞「生死」。她說︰「尤其是過去呢幾年，發現好多嘢都唔係一定嘅，你打開social media可能見到有啲post講邊個離開咗，人又好，寵身又好，大家以為都好年青，但人愈大，有啲嘢係愈來愈近。我唔驚自己生命去到盡頭，而係好驚一啲你愛嘅人、好親近嘅人離開咗你，你點樣去接受，其實係好難接受。」 她直言自己很害怕寂寞，亦很害怕身邊的人離開，「就算做幾多心理準備都好，去到嗰一刻一定係好傷心，所以要諗依家有嘅日子，自己可以有咩做到，大家都係倒數緊，每一個人都係一日一日咁倒數。我會諗自己能力範圍內可以同對方做啲咩，見多啲你想見嘅人，陪伴多啲。」

歌單尚欠一首 作為一個歌手，尤其是泳兒已經出道18年，上紅館當然是她最想做的事，她說︰「其實呢個都係我嘅check list入面，公司都知呢個係我好想達到嘅里程碑，但係咪今年？又未必，我覺得自己仲需要一啲，或者我嘅歌單仲爭一啲嘢。」她認為自己的歌單尚欠一首歌，而這首歌是當大家遇到某一個話題時，任何年齡層都會想起它，到這首歌出現，那個時候便是她上紅館的時候。聽上去很空泛，但泳兒不想為開而開，而是希望能透過演唱會說一個完整的故事。 40而立 近年泳兒一改歌曲風架，脫胎換骨的她大獲好評，連她也笑言人到40歲才開竅。「40歲對好多女仔嚟講好恐怖，對我來講依家先係一個最人生最自在最精彩嘅時刻。唔好以為去到年紀大啦，一定有好多嘢做唔。當接受咗嘅時候，自己係唔可以因為呢個數字而去框住自己，反而係呢一個歲數，無論係男定女，呢個時候先至會成熟，先至知道自己要啲乜嘢。」