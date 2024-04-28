專訪｜洪助昇不再是A0 大談感情世界直認是付出型伴侶

洪助昇(Adien)憑《全民造星II》入行，高大外型、俊俏外表加上文質彬彬，難以想像Adien直至入行之後才不是A0。初次見Aiden，予人感覺像童話故事的王子走出來，而他的感情觀亦是非常簡單，拍拖時認真投入，找一個可以長遠發展的另一伴，連他亦笑言因為這樣的想法，被很多人說︰「抵你媾唔到女！」但換轉女孩子，不就是要找一個對感情認真，可以一齊Happy ever after的人嗎？

沒有公平只有值得與否 今次，Adien透過歌曲《你不是我的岸》訴說自己早前的一段經歷，一名條件不俗的女子主動認識他，當Aiden向她表白之後，原來對方並不是想跟他拍拖，而是同時結識不同男士，再看跟誰拍拖比較合適。能夠令Aiden去表白，相信中間也有一段時間互有好感。 雖然他未有說太多，但曖昧這回事，相信大家都經歷過，情感或多或少投放了，但最後的結果很多時出現差異，難過是少不免。 Aiden說︰「我覺得在愛情裡面，其實很多時候就是這樣，我不覺得對方有傷害我，而是無論講一對情侶，大家相處的時候，可能其中一方付出多一點，另外一邊只是不斷想接收，但付出並不等如一定可以收回同等的東西，有時候感情是沒有辦法去計較。沒有所謂的公不公平，而是自己覺得值不值得。」

沉船要自己救自己 你情我願，如他所言對方怎樣對待你，其實是自己允許，「你自己願意去付出這種情感的時候，你不可以怪別人覺得別人傷害你，人生有很多的過客，你會認識很多的不同的對象。有時候沉船是要自己救自己，就是你看穿了一些東西，就應該要自己作一個選擇，到底是否要離開還是繼續，而不要覺得自己是受害者。」或許就是因為Aiden這樣的理性，所以清楚看到愛情世界內的一些法則。 他直認是個付出型的伴侶，只要對方開心便可，他說︰「我身邊的朋友拍拖很多時吵架，計較很多東西，到底誰付出多。我覺得其實只要你找到，你真的很喜歡的那個人，不需要去計較太多。」他坦言感情是雙方，就算最後是分開，他並不覺得自己比不上其他人，而是因為對方不是自己想要的人。