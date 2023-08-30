專訪｜洪嘉豪搣甩婆媽要變Man 自爆與Do姐遊德國有遺憾(有訪問片)

5年前一臉羞澀的洪嘉豪(Kaho)，在創作歌手路上起步前行，奪得「叱咤樂壇生力軍」金獎後陷入事業低潮，放下憂鬱文青形象現身「小薯茄」，展現真我的綜藝面向，反為他帶來契機，以開朗又帶點無聊的儍小子姿態，主持ViuTV遊戲節目《MM730-困獸鬥》成功入屋，去年11月於西九舉行兩場大型演唱會，他不諱言，下一站希望踩上紅館舞台。今年初登上大銀幕參演《超神經械劫案下》後，Kaho更被Do姐(鄭裕玲)選中做「旅遊男神」，結伴同遊德國拍攝旅遊節目《去邊啊Do姐》。早前，Kaho推出以水為題的實體EP《Cleanse》，由《污糟兒》到《洗面》映照出道5年的心態轉變。

正經又搞笑 新歌《洗面》由陳詠謙填詞，是EP的最後一首歌，查實早於去年初已錄音，最驚訝是竟與其後才推出的專輯《Learning Curve》，兩大主題Experience和Experiment，不謀而合。Kaho最喜歡「寧願一生多點歷練/憑披荊斬棘的實驗」兩句歌詞，他坦言這不是考唱功的歌，最大挑戰是感情投放，「不只是唱功有幾厲害，而是怎樣去投放感情，而《Learning Curve》讓人看到一步步走的Kaho，就能說服大家，讓人感受到我寧願有多些歷練。」無論是成功或失敗的經驗，若能好好檢討整理，總累積終身受用的個人歷練。 作為唱作人，從憂鬱文青到綜藝擔當，透過反覆試驗創出屬於Kaho路線，「大家都覺得我搞笑多過做正經歌手，其實正經搞笑可兼備。」事實證明真性情的Kaho最為外界受落，更獲邀與Do姐拍旅遊節目《去邊啊Do姐》。談到拍攝的難忘體驗，雖說要留待節目下周一(4日)首播，但Kaho亦忍不住自爆，「其實我不喜歡搭長途機，點解我會揀老遠的德國，因為我想去一個出名的景點，點知喺出發前一個星期，臨時取消。若說有甚麼遺憾，就是我本來想去，但結果有落差！」至於這是甚麼地方？Kaho大賣關子，只透露跟他喜歡的活動有關。

駕車的修行 結果不似預期，是人生常態；忘記過去，努力面前，又談何容易？Kaho坦言，「縱使這兩年大家見我開心樂觀了，但其實很多事都要自己去消化，例如早前我在頒獎禮失準，都要自己去消化和克服。每日都有人覺得你做得不好，但你不能全部接收，要去過濾。」過濾需要時間，要讓新一天不被舊事纏擾，Kaho分享獨門「自駕修煉」法，「我鍾意自己駕車，由於我住所偏遠，那程車可讓我refresh，連歌也不聽，享受寧靜，間中聽收音機或開聲練歌，總之是真正的me time。」香港經常塞車，人車爭路，如何能心靜不忟憎？他回應道，「就算塞車也可訓練耐性，不要急；例如有人推你，就當讓路給趕時間的人，突然一天會發現自己脾氣好轉了。」

信自己 保持棱角 《洗面》也帶有洗心革面之意，Kaho出道至今，可在洗掉甚麼壞習慣？他沉思一會答道，「我搣甩婆媽的自己，以前很多事情我會答唔知道，但現在決定了就會多相信自己，其實那種婆媽和不肯定，有時對身邊人或自己都是壞習慣。」他坦言曾經被「藝人」身份框住，很介意一套衫著幾次，現在則已沒大所謂，「獲得新人獎後，有一年多時間很迷失，陷入低潮期，很努力卻又得不到回報，然後開始猜想大家喜歡甚麼，漸漸失去自己的棱角。其實有時藝術創作，無論是音樂或一套戲，有瑕疵才是好看的地方，現在對我相信的事情，我會堅持。」不過，他補充並非我行我素，拒接納意見，就如他喜歡日本樂團東京事變，一直期待推出類似曲風的作品，但他仍會等待適當時機才行動。