專訪｜洪嘉豪面對負評望能踏實進步：平凡都可闖出一片天(附訪問片)

洪嘉豪，三個字，平凡不平凡？出道5年， 不少院友(嘉豪fans)期待已久的首個紅館演唱會將於今晚(13日)開鑼，演唱會命名為《洪嘉豪Kaho Live 2024》，背後理念是平凡如你我他，都可以闖出一片天。踏上紅館無疑是歌手生涯的重要里程碑，Kaho絕不敢怠慢，他坦言，網上有不少評論指他的名字、外貌、聲線、歌曲都很普通，甚至背負唱歌難聽的評論，故此一直很重視每次表演、逐漸拓闊歌路，不求一步登天，只望踏實進步，望能如新碟名字《Inner | Child》，保持一顆充滿好奇的童心，繼續嘗試嶄新的挑戰，展現不同面向的洪嘉豪。

被迫騷肌？ 洪嘉豪回想準備出道時，公司不斷問他可會考慮改藝名，因為「嘉豪」這名字太普通，但他堅持以真姓名出道，「係咪叫嘉豪就注定是平凡，不配有主角光環？其實你要走一條怎樣的路，不是由你的名字或樣子去定奪，即使出生幾平凡，都可以闖出一片天。」如今即將踩上屬於自己的紅館舞台，嘉豪沒選擇紅館特色的四面台，而是開三面台，「我覺得自己未必可應付四面台，上次做軒仔演唱會嘉賓，真係唔知應該望哪邊；另外，我上次睇張天賦演唱會，當他走去對面台時，我真係好悶，有時找不到他，我覺得三面台沒那麼容易失去焦點。」至於今次開騷有何突破，他無奈表示，「今次似乎要被迫騷肌……其實我真的冇興趣騷，但大家都覺得有需要……」騷肌仍有待商榷，但早已試過跳舞的嘉豪承諾必會再展舞姿。

超額完成 從青澀小子、文青到真我流露的院長，晃眼5年，嘉豪憶述，「記得剛出道時，公司問我有甚麼目標，我答希望5年內可以在麥花臣開個人騷，其實已算超額完成。」洪嘉豪強調踏上紅館不代表已達到甚麼成就，但作為90後歌手，紅館仍是重要的里程碑。問到心情如何時，他稍作沉思才答道，「一定係開心，不過這年代不少歌手好快就開紅館騷，例如MC(張天賦)出道第二年就踩上紅館，自然會妄自菲薄，大家會有比較……但我係一步一步行過不同階段，由2021年的麥花臣、九展到西九，我覺得都算好健康，對得起自己。」

開拓不同曲風 問嘉豪是否更享受穩步而上？他笑言沒試過一步登天，難作比較，只覺得目前的步伐也適合自己。出道奪得多個新人獎，經歷過事業低潮再踏上紅館，是否要感謝低潮期。否則可能變得囂張？他秒速回應，「以前捱過，會更加珍惜每個機會，但不需要重遇這些低潮，反而我多謝同事、朋友和fans助我跨過，讓我突破一些關口。」嘉豪從沒有讓自己沉醉於主角光環裡，他不諱言，「其實一直都背負著洪嘉豪唱歌難聽或麻麻地的評語，好想每一次都比上次好，希望那些覺得我好一般的人，如果有機會聽我最新的歌，或給我多一次機會，可能真的能挽回一點對我的感覺。聽很多人話我的作品曲風很相似，我也承認，所以接下來會嘗試多些不同類型的歌。」