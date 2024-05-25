專訪｜演員修養改變性格態度 梁雍婷：為演戲點犧牲都得

入行10年的梁雍婷(Rachel)今年憑《白日之下》先後奪得亞洲電影大獎和香港電影金像獎最佳女配角。2018年憑出道電影《藍天白雲》獲新演員提名的她，捱過一段冇戲拍的日子，為了繼續追夢，曾做過無數兼職以維持生計，如今煞出頭來，努力終於被看見，Rachel卻認為，「你努力這麼久都不成功，是因為未夠努力，我的心態是再努力一點。」曾經愛挑戰權威，中學時反叛到被校長停學，但升讀浸大電影學系大學修讀表演課程，從恩師廖啟智身上學習演員修養，「演戲改變了我的性格，改變我看世界的態度。」

演員要有自知之明 梁雍婷20歲還未畢業已拍了首齣電影《藍天白雲》，晃眼10年，明天(26日)將迎來31歲生日，跨過女人三十關口，獲得兩個最佳女配角獎，無疑是演藝事業的里程碑，她卻自爆曾因踏入三字頭感恐懼，「看到一些比自己更青春有活力和漂亮的演員，我不是跟別人比較，而是演員要有自知之明，不能夠31歲仍演18歲，要留給更年輕的演員，否則就沒有新進演員。」 陳敏兒贈言 卸下獎項榮譽 在金像獎頒獎台上，Rachel哽咽感激恩師廖啟智和浸大電影學院的老師，除了課堂上的教導，畢業後智叔曾邀請她回校跟師弟妹分享，給她車馬費及心意卡，卡上的八字真言：「繼續努力，好好生活」成為了氣餒時的鼓勵。頒獎禮翌日，智叔太太陳敏兒在社交平台發文，「妳的獲獎和對廖老師的感謝，對我們都是一份溫暖的安慰，謝謝你。」敏兒私下再給Rachel一堂課，指智叔花很多時間教學生怎樣投入角色，但唯一後悔是沒有教學生怎樣抽離角色，這提醒她別要沉醉於獎項的榮譽，「獲獎是一個旅程的完結，然後需要卸下這些榮譽，演員必須以最輕裝姿態，迎接新一項工作。」

盼能憑實力低調 《白日之下》不但為梁雍婷帶來獎項，更帶她到康城影展和意大利烏甸尼遠東電影節，Rachel表示最感動是外國觀眾的掌聲，驚訝於香港電影的不同類型和面貌，「其實我們這一代人的港產片，依然有很多外國觀眾，熱衷想看更多作品。」捧獎令知名度大增，她卻表示，「我完全不享受成為焦點，覺得很不自在。」演藝圈爭取曝光是常識，演員不是要被看見嗎？「所以我必須比別人花更長時間，努力進修，希望以技藝演好一場戲。」憑實力獲關注，是Rachel作為演員的心願。 從「壞過凱婷」的 變「自律 雍婷 」 從兒時追看電視劇、中學立志要做演員，到進修課程成為演員，Rachel對演戲的理解，從單純模仿進化到演員的個人修養，她形容，「當知道演員的標準這麼高，原來要很努力才達到，就開始慢慢改變自己的性格，改變看世界的態度。」不說不知，原來Rachel曾是「壞過凱婷」的反叛女生，「以前讀中學，返學百幾日，我遲到98次！(討厭上學？) 我覺得點解要準時返學？」她自言是問題少女，喜歡挑戰權威，據理力爭，「其實我讀國際學校，但學校好保守，要求學生循規蹈矩，記得有次要在聖誕party表演跳舞，我選跳鋼管舞，結果被校長罰停學，因他覺得是淫褻舞蹈，然後我跟他說：因為你以淫褻眼光看，其實只是一種表演藝術。」後來，她更被老師恐嚇不能升讀大學，但她仍堅持要走自己的路，雖然投考演藝學院兩度失敗，卻考入了浸大電影學院，老師教授的演員修養，令自稱「壞過凱婷」的Rachel變「自律雍婷」。