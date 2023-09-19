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娛樂
2023-09-19 00:36:53

專訪｜炎明熹自爆童年陰影 開學鼓起勇氣識朋友有進步(多相+訪問片)

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出道兩年的炎明熹將於10月舉行首次個人演唱會。(陳奕釗攝)

出道兩年的炎明熹將於10月舉行首次個人演唱會。(陳奕釗攝)

出道兩年的炎明熹(Gigi)，即將在10月7、8日於九展Star Hall，迎來首次個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，正積極備戰的她，同時展開大學生涯。她坦言要兼顧事業與學業並不容易，而最難倒她的是認識新朋友。她自爆因童年陰影，對陌生人抱有極高戒備心，加上性格慢熱，上課第一天曾思前想後近10分鐘，才敢踏出一步認識新朋友，可說是一大突破。

炎明熹今年9月正式展開大學生涯。(陳奕釗攝) 炎明熹對大學生活感滿意。(陳奕釗攝) 炎明熹自揭童年恐怖經歷，留下陰影。(陳奕釗攝) 炎明熹在大學開學藐天，鼓起勇氣主動認識新朋友，大有進步。(陳奕釗攝) 炎明熹首次舉行個唱，反應熱烈，現已加開至兩場。

挑戰13分鐘跳唱環節

2021年《星夢傳奇》奪冠入行的Gigi，短短兩年已擁有自己的個唱舞台，她自覺非常幸運，「完全沒想過會成為歌手，本身想跟媽媽一樣當個護士。不知不覺間，亦不知道為甚麼當上了歌手，真是很特別、很神奇的一次經歷。」問到為何不選紅館？她直言，「公司同事問過我去唔去紅館，紅館是大家都悉熟的舞台，我覺得可以再吸取多點經驗才去，而且九展都是大舞台。」

她預告個唱前會再推出兩首新歌，包括MV剛上架的普通話作品《回甘》，但個人作品數量遠遠不能應付整場show，仍須選唱別人的歌，屆時她將化身為dancing girl，奉上長逾13分鐘跳唱環節，她笑言「一係唔跳，一跳就咁chur」。為了以最佳狀態示人，Gigi已開始操肌排舞，幸好大學生活較彈性，方便她自行調配時間，她自爆被教練指內臟脂肪比例較高，需加強肌肉量，「因為長期食無定時，要麼不吃，一吃就吃很多！」談到大學生活，她相當滿意，「與同學相處暫時很愉快，尤甚是不知誰是Gigi的情況下，大家都很照顧我，好開心和幸運。」

炎明熹積極籌備個唱，預告將有長達13分鐘的跳舞環節。(陳奕釗攝) 炎明熹預告在個唱舉行前，將再推出兩首新歌。(陳奕釗攝) 炎明熹積極為個唱操肌練舞。(陳奕釗攝) 炎明熹預告個唱將會有驚喜環節。(陳奕釗攝) 炎明熹預告個唱將會有驚喜環節。(陳奕釗攝) 炎明熹已脫離中學生涯，正式成為大學生。

童年陰影對陌生人有戒心

Gigi自言對陌生人的戒心很強，皆因童年陰影所致，「我小時候行過天橋回家時，曾遇一位情緒有點問題的男士，似是要返特殊學校的人，他見到我就突然出拳，我估佢係想同我玩，但唔識點表達，但這事令我留下陰影，常常幻想搭𨋢開門時，遇到一個持刀的陌生人，應該點算？可能我危機意識太高，有時會好保護自己，所以都想拋開一切顧慮，盡量認識新朋友。」

Gigi絕非順口開河，真的在開學上課日主動認識了一位新朋友，「我第一個到班房，那位同學緊貼著我，大家都站著，我相信她性格較內向，我們站著約5至10分鐘，不知點算好，最後也有主動打招呼，然後大都互相介紹，我諗她不太認得我，我已覺得開學頗順利，大家都好照顧我。」

犧牲與同學相處時間

問炎明熹可感到兼顧事業，犧牲與朋友相處玩樂的時間，「我中四參加《星夢》以來，已失去不少跟同學相處的時間，但他們很體諒明白我，唔覺得少咗朋友。」年僅18歲的Gigi思想成熟，「做所有事情一定有犧牲，總有東西要捨棄，現在18歲，或者到28歲、38歲、48歲等等，每個時期都有可以打拼的東西。，而且做每件事都有所犧牲和捨棄，同時也有得著，也是公平故此，她仍堅持兼顧學業與事業，認為有助訓練抗戰力，「如果我的存在能令大家開心，也算有點作用。」或許有不少人都擔心付出沒回報，她就堅信有時毋須太計較，「唔好只抱著得回報的心態才行動，有些收穫可能係意想不到。」

 

文：Grace ：陳奕釗  

化妝：Stephen Lau @StephenMakeup

髮型：Ping @AgnesLai

造型：lbynatalie

服裝：fromclothingof_official

場地：Green House @gaiagroup.hk

炎明熹(Gigi)圖輯

炎明熹兼顧學業與演藝工作，視為一種自我訓練。(陳奕釗攝) 炎明熹為演藝夢想犧牲與同學玩樂的時間。(陳奕釗攝) 炎明熹感激獲同學體諒和照顧。(陳奕釗攝) 炎明熹形容大學生活很歡樂。(陳奕釗攝) 炎明熹在大學上課第一天主動認識朋友，自覺大有進步。(陳奕釗攝) 炎明熹在大學上課第一天主動認識朋友，自覺大有進步。(陳奕釗攝) 炎明熹認為做每件事都有所犧牲和得著，不用太計較得失。(陳奕釗攝) 炎明熹認為做每件事都有所犧牲和得著，不用太計較得失。(陳奕釗攝) 炎明熹認為做每件事都有所犧牲和得著，不用太計較得失。(陳奕釗攝) 炎明熹兼顧學業與演藝工作，視為一種自我訓練。(陳奕釗攝)
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