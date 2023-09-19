專訪｜炎明熹自爆童年陰影 開學鼓起勇氣識朋友有進步(多相+訪問片)

出道兩年的炎明熹(Gigi)，即將在10月7、8日於九展Star Hall，迎來首次個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，正積極備戰的她，同時展開大學生涯。她坦言要兼顧事業與學業並不容易，而最難倒她的是認識新朋友。她自爆因童年陰影，對陌生人抱有極高戒備心，加上性格慢熱，上課第一天曾思前想後近10分鐘，才敢踏出一步認識新朋友，可說是一大突破。

挑戰13分鐘 跳唱環節 2021年《星夢傳奇》奪冠入行的Gigi，短短兩年已擁有自己的個唱舞台，她自覺非常幸運，「完全沒想過會成為歌手，本身想跟媽媽一樣當個護士。不知不覺間，亦不知道為甚麼當上了歌手，真是很特別、很神奇的一次經歷。」問到為何不選紅館？她直言，「公司同事問過我去唔去紅館，紅館是大家都悉熟的舞台，我覺得可以再吸取多點經驗才去，而且九展都是大舞台。」 她預告個唱前會再推出兩首新歌，包括MV剛上架的普通話作品《回甘》，但個人作品數量遠遠不能應付整場show，仍須選唱別人的歌，屆時她將化身為dancing girl，奉上長逾13分鐘跳唱環節，她笑言「一係唔跳，一跳就咁chur」。為了以最佳狀態示人，Gigi已開始操肌排舞，幸好大學生活較彈性，方便她自行調配時間，她自爆被教練指內臟脂肪比例較高，需加強肌肉量，「因為長期食無定時，要麼不吃，一吃就吃很多！」談到大學生活，她相當滿意，「與同學相處暫時很愉快，尤甚是不知誰是Gigi的情況下，大家都很照顧我，好開心和幸運。」

童年陰影對陌生人有戒心 Gigi自言對陌生人的戒心很強，皆因童年陰影所致，「我小時候行過天橋回家時，曾遇一位情緒有點問題的男士，似是要返特殊學校的人，他見到我就突然出拳，我估佢係想同我玩，但唔識點表達，但這事令我留下陰影，常常幻想搭𨋢開門時，遇到一個持刀的陌生人，應該點算？可能我危機意識太高，有時會好保護自己，所以都想拋開一切顧慮，盡量認識新朋友。」 Gigi絕非順口開河，真的在開學上課日主動認識了一位新朋友，「我第一個到班房，那位同學緊貼著我，大家都站著，我相信她性格較內向，我們站著約5至10分鐘，不知點算好，最後也有主動打招呼，然後大都互相介紹，我諗她不太認得我，我已覺得開學頗順利，大家都好照顧我。」

犧牲與同學相處時間 問炎明熹可感到兼顧事業，犧牲與朋友相處玩樂的時間，「我中四參加《星夢》以來，已失去不少跟同學相處的時間，但他們很體諒明白我，唔覺得少咗朋友。」年僅18歲的Gigi思想成熟，「做所有事情一定有犧牲，總有東西要捨棄，現在18歲，或者到28歲、38歲、48歲等等，每個時期都有可以打拼的東西。，而且做每件事都有所犧牲和捨棄，同時也有得著，也是公平」故此，她仍堅持兼顧學業與事業，認為有助訓練抗戰力，「如果我的存在能令大家開心，也算有點作用。」或許有不少人都擔心付出沒回報，她就堅信有時毋須太計較，「唔好只抱著得回報的心態才行動，有些收穫可能係意想不到。」 文：Grace 攝：陳奕釗 化妝：Stephen Lau @StephenMakeup 髮型：Ping @AgnesLai 造型：lbynatalie 服裝：fromclothingof_official 場地：Green House @gaiagroup.hk