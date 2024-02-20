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娛樂
2024-02-20 12:56:28

專訪｜盧廣仲自爆香港開騷飲醉酒 欣賞林家謙想請做嘉賓(有片)

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盧廣仲於下月來港開騷見大家！

盧廣仲將於316日在紅館舉行《盧廣仲勵志的演唱會香港站》，這亦是他相隔13年之後，再次踏上紅館舞台。他坦言紅館很有魔力，能夠再上這個舞台，他表示很期待︰「我記得13年前的演唱會有18銅人的dacner，我自己都覺得好好笑。我們公司辦演唱會都會加入一些我們覺得好玩的橋度。這樣才可以讓氣氛很快樂。」

問到會否唱廣東歌，他表示要先賣關子，他透露最近常聽的有林家謙及Gareth.T.的歌曲，覺得都蠻好聽的，也是他喜歡的音樂類型，不排除會邀請林家謙當嘉賓。

入行16年，盧廣仲笑謂變得怕冷，現時很著重養生。

心情轉變唱腔大不同

盧廣仲轉眼已入行16年，他笑言自己矮了，連褲子都變長了。無他，當時十多歲初出茅廬的小伙子，如今已是「中年好聲音」，體力各方面跟當年相比始終有一段距離︰「現在怕濕氣，穿短褲很易中風寒，哈哈。以前我冬天都穿短褲，有點神經病。現在發現有時冬天真的很冷，寒風吹來身體就不好。年紀大比較養生，要把膝蓋遮住。」提到這十多年來創作上的變化，他坦言經歷多年，自己也成長了很多，「你現在回去聽我的第一張專輯，跟你在聽我這幾年的歌曲其實有很大的不同，唱腔和製作，聽起來的感覺都蠻大不一樣。」

自己心態因應經歷而轉變，但對音樂的熱誠從沒改變。

他感恩的是至今仍在第一間公司工作，仍是從事音樂事業，對普通的打工仔來說，已經是很難得。他說︰「有時候我身邊的朋友都會對工作感到倦怠然後對這個公司很不耐煩他們就想換個工作大部分人是這樣我覺得自己算是少數可以在同一間公司，做同樣一個事情然後維持到現在。我覺得這也是我的福氣，歌迷聽我的歌都15年，也是一個福氣，所以我非常珍惜今次再回紅館開演唱會，對我來講是意義非常深厚的事。」

入行16年了！而且從未轉過公司，難得！

難忘香港開騷喝醉

最意想不到的是，他自爆有次來港開個唱，有感首場唱得不太好，在第二場開始前跟老闆去吃豐富的午餐為自己打氣，但餐廳當時推出酒類無限飲的套餐，由最初打算喝一點點，變全部人都喝醉，「我老闆已經喝醉了，然後我就回去準備要上台的時候，我跟同事說不行了，我要先去吐一下，然後吐完之後我就上台。那場演唱會就是兩個多小時，中間我要下來換衣服，同事他們就說我的臉整個都是白的，因為我已經在另外一種狀態了。」

他笑言每次在踏上舞台沒有甚麼事似的，當天的氣氛也很好，然而有苦自己知，他直言今次不會再喝酒︰「這是我人生第一次上台前吐，就是在香港我不鼓勵大家在工作前喝酒！」

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