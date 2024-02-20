盧廣仲將於3月16日在紅館舉行《盧廣仲勵志的演唱會香港站》，這亦是他相隔13年之後，再次踏上紅館舞台。他坦言紅館很有魔力，能夠再上這個舞台，他表示很期待︰「我記得13年前的演唱會有18銅人的dacner，我自己都覺得好好笑。我們公司辦演唱會都會加入一些我們覺得好玩的橋度。這樣才可以讓氣氛很快樂。」 問到會否唱廣東歌，他表示要先賣關子，他透露最近常聽的有林家謙及Gareth.T.的歌曲，覺得都蠻好聽的，也是他喜歡的音樂類型，不排除會邀請林家謙當嘉賓。

心情轉變唱腔大不同 盧廣仲轉眼已入行16年，他笑言自己矮了，連褲子都變長了。無他，當時十多歲初出茅廬的小伙子，如今已是「中年好聲音」，體力各方面跟當年相比始終有一段距離︰「現在怕濕氣，穿短褲很易中風寒，哈哈。以前我冬天都穿短褲，有點神經病。現在發現有時冬天真的很冷，寒風吹來身體就不好。年紀大比較養生，要把膝蓋遮住。」提到這十多年來創作上的變化，他坦言經歷多年，自己也成長了很多，「你現在回去聽我的第一張專輯，跟你在聽我這幾年的歌曲其實有很大的不同，唱腔和製作，聽起來的感覺都蠻大不一樣。」

他感恩的是至今仍在第一間公司工作，仍是從事音樂事業，對普通的打工仔來說，已經是很難得。他說︰「有時候我身邊的朋友都會對工作感到倦怠，然後對這個公司很不耐煩，他們就想換個工作，大部分人是這樣，我覺得自己算是少數可以在同一間公司，做同樣一個事情，然後維持到現在。我覺得這也是我的福氣，歌迷聽我的歌都15年，也是一個福氣，所以我非常珍惜今次再回紅館開演唱會，對我來講是意義非常深厚的事。」