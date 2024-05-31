專訪｜移民·老人·命運 葛民輝：愛把垃圾留在自己的根(有片)

葛民輝與馮素波去年參演麥婉欣執導的「關注虐老」短片《垃圾》，屢創佳績，在美國洛杉磯獨立短片獎中橫掃多個獎項，阿葛更獲頒最佳男配角銀獎。他在片中扮演波姐的街坊，一位巴士司機，兒子舉家移民，只能靠視像見面。獨留在香港的司機，見到波姐的慘況，於是伸出援手。片中的人物設定，故事內容正正是香港現今的情況，移民潮湧現，老人家成仔女眼中的包袱，能一齊往海外同住當然值得高興，但留下來的，又要如何度過晚年呢？

移民係好矛盾

阿葛沒有想過移民，除了仍有很多工作需要在港處理，在他而言，移民是一個有趣的命題。他說︰「好矛盾，你從來無喺呢個國家貢獻過，無緣無故去享受人哋國家福利，有啲矛。如果係投資移民，你對嗰度有幾熟？香港都未投資成功。移民係好有趣！不過我會諗，如果我唔係要一個國籍，我只係飛嚟飛去就得，我好贊成旅居！」他舉例說以往去探新界的親戚，感覺很遠；只是現在大家昔日去的新界地方，變成三藩市、加拿大等地。再者，視像通話愈來愈流行，互相見面的時間更多了，在家、在公司也可以隨時視像見面，關係好像比以往更親密。

香港人的命運

他坦言如果仍能撐得住，當然會留在香港歎奶茶食菠蘿油，而不是在別的地方吃「港式」的食品，看香港的新聞。不過，香港人的命運彷彿都是要離鄉別井，阿葛說︰「我哋上一代嚟香港，我阿爸都係，打仗咬住樹皮浸喺個海度嚟香港，佢出生地都唔係香港，只不過係大家落腳點喺香港。」他亦提出一個很有趣的論點，他指大家總會把不想要的東西放在自己的根，「好似你嫁咗出去咁，你都係有嘢留喺娘家度，唔會搬去自己屋企，根係用嚟擺垃圾。」