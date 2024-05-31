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娛樂
2024-05-31 20:00:00

專訪｜移民·老人·命運 葛民輝：愛把垃圾留在自己的根(有片)

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葛民輝憑短片《垃圾》獲美國洛杉磯獨立短片獎「最佳男配角銀獎」。(林靄怡攝)

葛民輝憑短片《垃圾》獲美國洛杉磯獨立短片獎「最佳男配角銀獎」。(林靄怡攝)

葛民輝與馮素波去年參演麥婉欣執導的「關注虐老」短片《垃圾》，屢創佳績，在美國洛杉磯獨立短片獎中橫掃多個獎項，阿葛更獲頒最佳男配角銀獎。他在片中扮演波姐的街坊，一位巴士司機，兒子舉家移民，只能靠視像見面。獨留在香港的司機，見到波姐的慘況，於是伸出援手。片中的人物設定，故事內容正正是香港現今的情況，移民潮湧現，老人家成仔女眼中的包袱，能一齊往海外同住當然值得高興，但留下來的，又要如何度過晚年呢？ 

葛民輝自言沒想過移民。(林靄怡攝) 葛民輝認為隨著視通話普及，即使遠在他邦仍能見面。(林靄怡攝) 葛民輝接受旅居多於移民，認為垃圾始終會放在自己的根。(林靄怡攝)

移民係好矛盾

阿葛沒有想過移民，除了仍有很多工作需要在港處理，在他而言，移民是一個有趣的命題。他說︰「好矛盾，你從來無喺呢個國家貢獻過，無緣無故去享受人哋國家福利，有啲矛。如果係投資移民，你對嗰度有幾熟？香港都未投資成功。移民係好有趣！不過我會諗，如果我唔係要一個國籍，我只係飛嚟飛去就得，我好贊成旅居！」他舉例說以往去探新界的親戚，感覺很遠；只是現在大家昔日去的新界地方，變成三藩市、加拿大等地。再者，視像通話愈來愈流行，互相見面的時間更多了，在家、在公司也可以隨時視像見面，關係好像比以往更親密。

香港人的命運

他坦言如果仍能撐得住，當然會留在香港歎奶茶食菠蘿油，而不是在別的地方吃「港式」的食品，看香港的新聞。不過，香港人的命運彷彿都是要離鄉別井，阿葛說︰「我哋上一代嚟香港，我阿爸都係，打仗咬住樹皮浸喺個海度嚟香港，佢出生地都唔係香港，只不過係大家落腳點喺香港。」他亦提出一個很有趣的論點，他指大家總會把不想要的東西放在自己的根，「好似你嫁咗出去咁，你都係有嘢留喺娘家度，唔會搬去自己屋企，根係用嚟擺垃圾。」

葛民輝認為長輩面對子女移民，應抱持開放態度。(林靄怡攝) 葛民輝認為香港的長者如Condom，隨子女長大後，就被安排入住老人院。(林靄怡攝) 葛民輝認為「家有一老，如有一寶」的觀念已不再。(林靄怡攝)

不要左右子女決定

阿葛認為如果有小朋友，學校的教育不是大家想要的，當然可以考慮移民。他認為家中的長輩面對子女移民，應持開放態度，盡量支持及配合，「佢哋一定係諗好咗，佢想你支持佢，佢哋要點行，你支持到、支援到就盡量配合；唔好支配，千祈唔好！」他稱現時很多倫常慘劇，就算是家人，大家也要做下戲，互相配合，就可以過到好多問題。

老人家成condom

老有所依，如今老人的依靠不再是子女，而是工人、老人院，阿葛坦言因為時代變遷，以往家中長者負責照顧小朋友及幫手處理家務，但現時改為工人姐姐擔當這個角色，繼而令大家的思想有轉變，不會再覺得「家有一老，如有一寶」，反而覺得對方很礙眼，再沒有昔日家庭的感覺。他苦笑稱現時老人家成為condom，是一個過渡期的道具。他指老人家入住老人院當然是大欷歔，但留下來，跟家人住亦不好受。

葛民輝自謬開善堂，專拍沒budget的作品。(林靄怡攝) 葛民輝自言普通話屬「鄭伊健水準」，較喜歡拍攝本土作品，同聲同氣。(林靄怡攝) 葛民輝接受am730訪問。

自詡開善堂

阿葛笑謂接拍此片時，麥婉欣跟他表示「無budget」，卻會經常約食飯，慶功幾次。他自言從2000年起，因為幫谷德昭拍膊頭，之後只要沒有預算的拍攝便會找他，笑言自己猶如一間善堂，更不忘呼籲有預算的製作可以考慮找他拍攝。當然，一有預算的製作，很多時需要北上工作，阿葛表示自己不抗拒，但因為他的普通話屬「鄭伊健水準」，難跟北方人溝通，令他有點卻步。他稱在香港拍攝，可以兼顧其他工作，但最重要的原因是大家說著同一種語言。

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