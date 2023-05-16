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娛樂
2023-05-16 09:00:00

專訪｜肥仔@ERROR大爆與Candy親密關係 盼與郭富城合作跳唱

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ERROR成員梁業(肥仔, fatboy)自單飛出道作Lady Killa》後，終推出全新個人跳唱派台歌《Phat N Fresh》，並找來COLLARCandy(王家晴)Win Win(楊安妮)擔任女主角，肥仔強調並非自肥，更自爆與人見人愛的Candy有關係特殊又親密。相隔超過兩年再推出跳唱歌，身為姜濤、Edan(呂爵安)跳舞師傅的肥仔，卻自言舞技退步，若與MIRROR12子比併，只排第三，希望有機會往外地短期進修，皆因要不斷自我鞭策，才能更貼近心目中的舞王郭富城(Aaron)，他認真表示，真的很想與Aaron合作，「希望他承認我是一位跳唱歌手。」

肥仔繼《Lady Killa》後，相隔逾兩年再度推出跳唱快歌。(林俊源攝) 肥仔表示今年會主力推跳歌。(林俊源攝) 肥仔盼推出跳唱快歌，為樂迷帶來正能量。(林俊源攝) 肥仔表示，新歌《Phat N Fresh》文案要歸功於經理人濟哥。

Candy瞬間變fatboy

新歌名叫Phat N Fresh》，此「Phat」不同彼「FAT」，Phat的意思是很型很酷，談到新歌主題，就如文案所寫，希望改變大眾對肥胖的偏見，「用新鮮角度睇睇/再舞動這每一寸脂肪！」精警的文案，歸功於經理人濟哥，肥仔笑言對方在他亂噏的情況，仍能寫得切合主題，足證明今次沒有因「貧窮限制工作態度」。至於最得肥仔歡心的一句歌詞，就是「由圓型的一派/霸住亞熱帶」，配合肥仔的親身示範，幽默又有畫面。

MV請了Win WinCandy做女主角，肥仔表明Win Win代表型，Candy代表Fresh，絕不能對調。對於被指自肥，肥仔直指是謬誤，首先，Win Win絕非佢杯茶，Candy則是她的外甥女，「某天她突然叫我做舅父，當時我也莫名其妙，她問我有否聽過外甥多似舅嗎？我立即黑人問號，原來是那張Gif圖，她現在也叫我做舅父。」問到下次找誰做MV女主角？肥仔不假思索答道，「樂天女孩，知我咩料！」如何得戚，皆因台灣樂天女孩來港出席活動，隊長籃籃公開表明是肥仔粉絲，且看兩人有否合作機會。

肥仔新歌《Phat N Fresh》MV找來Win Win和Candy擔任主角。 肥仔指Win Win是型的代表。 肥仔被指找Candy拍MV是自肥。 樂天女孩隊長籃籃早前來港，談到對港星的印象，曾表示喜歡ERROR的肥仔為人夠直接。 有網民指肥仔與Candy撞樣，製作瞬間變樣GIF圖。 有網民指肥仔與Candy撞樣，製作瞬間變樣GIF圖。

肥仔的沮喪

從2021年單飛出歌至今，肥仔推出第4首個人單曲，過去曾憑成績Dear Mama》和《塚。愛》獲得叱咤冠軍，成績理想，不過，他坦言歌曲傳唱度不高，MV點擊率亦不似預期，頗感失落，「很開心獲得冠軍, 但傳唱到不夠, 只能更加努力，直至一天大家覺得無話可說，必定要；不可以怪人，只能怪自己不夠好，直至有天大家話肥仔的歌一定要聽，我已經很滿足。」我發覺自己唱慢歌真的沒太高流量做人很現實好擔心如果沒有流量公司發覺沒有人聽我的歌我就弊家伙算吧還是錄製快吧。」他表示新歌原定於去年尾推出，但當時是冬天，跟充滿活力的Phat N Fresh》格格不入，最後才延至今年才推出。他接著：「我常聽到有些評論令我有點氣餒，就是讚肥仔的《塚愛》好好聽，但我比較想看肥仔跳舞，經常聽到這些評語，令我懷疑是否自己唱歌很難聽，今年希望唱多些快歌, 令人覺得很有能量很好玩。」

肥仔表示計劃往外地短期進修跳舞。(林俊源攝) 肥仔大爆Dee哥跳唱很容易喘氣。(資料圖片) 肥仔笑言已放棄說服ERROR隊友一齊出跳唱歌。 肥仔笑言，跳舞方面，任193自由發揮是最理想的方法。(資料圖片) 肥仔受保錡感染，積極以不同方式求進。(資料圖片)

Dee哥「小氣」 ERROR未有跳唱歌

以衝出香港踏上MAMA 舞台為目標的肥仔，沒有忘記心底夢，他表示打算往外國進修短期課程，提升舞技。若與MIRROR成員比較，被問到排名如何？他笑指這是「陷阱」問題，稍作思考才答道，「Anson Lo，然後Stanley謙虛一點，我排第三！」至於ERROR兄弟的舞技又如何？說了5年仍沒跳唱歌曲，他慨嘆，「年紀大，別要辛苦自己，放棄了說服他們。」繼而半說笑表示，「因為Dee小氣，不夠氣跳唱，說真的他跳兩個拍，就跟我說喘氣，唱不到，叫我代他唱3哥是我們的形體大師我們跟他的相處方式，就是任由他跳自己的舞步不跟我們跳，他自己覺得正確就可以。」而近日愛上練跑的保錡，肥仔自言他影響，督促他不可怠慢，「有他跑在前面，我就想跟著跑, 可能我跑完，Dee哥和三哥跟著一齊跑心態決定境界。」

肥仔認真表示，希望能與郭富城在跳唱上合作。(林俊源) 郭富城可說是肥仔的啟蒙老師。 肥仔自評舞技不及Anson Lo。(資料圖片) 肥仔自言舞技在Stanley之下，排第三。(資料圖片) 肥仔在《Para Para Sakura》大熱年間，開始對跳舞感興趣。

郭富城是中學師兄

肥仔早於去年ERROR開騷時，已提過想跟舞王郭富城合作，他認真表示，「其實我直的想跟郭富城合作，之前講漏一點，其實Aaron是我中學師兄沒辦法，要靠關係……其實想合作跳唱，不管是新歌或重唱他的舊作，希望可接他的棒。」在肥仔心目中，Aaron是跳舞的啟蒙者師，「這是我第一隻學的跳舞歌，當年熱播《Para Para Sakura》時，我媽真的讓我看日本人跳Para Para的片段，然後我就對著模仿, 對我很大影響希望他承認我是一位跳唱歌手。」故此，若可任他選擇合作歌曲，Para Para Sakura必然是首選

文：Grace 攝：林俊源

化妝：Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre
髮型：Harris Lai @CHIC Private I salon
服裝：Billionaire Boys Club, BOTH 
造型： PIPA Creative
場地：minicorner_party

肥仔今年主力推出跳唱快歌，盼能為樂迷帶來歡樂與正能量。(林俊源攝) 肥仔今年主力推出跳唱快歌，盼能為樂迷帶來歡樂與正能量。(林俊源攝) 肥仔今年主力推出跳唱快歌，盼能為樂迷帶來歡樂與正能量。(林俊源攝) 肥仔今年主力推出跳唱快歌，盼能為樂迷帶來歡樂與正能量。(林俊源攝) 肥仔今年主力推出跳唱快歌，盼能為樂迷帶來歡樂與正能量。(林俊源攝) 肥仔今年主力推出跳唱快歌，盼能為樂迷帶來歡樂與正能量。(林俊源攝) 肥仔今年主力推出跳唱快歌，盼能為樂迷帶來歡樂與正能量。(林俊源攝) 肥仔今年主力推出跳唱快歌，盼能為樂迷帶來歡樂與正能量。(林俊源攝) 肥仔今年主力推出跳唱快歌，盼能為樂迷帶來歡樂與正能量。(林俊源攝) 肥仔今年主力推出跳唱快歌，盼能為樂迷帶來歡樂與正能量。(林俊源攝)
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