專訪｜肥仔@ERROR大爆與Candy親密關係 盼與郭富城合作跳唱

ERROR成員梁業(肥仔, fatboy)自單飛出道作《Lady Killa》後，終推出全新個人跳唱派台歌《Phat N Fresh》，並找來COLLAR的Candy(王家晴)和Win Win(楊安妮)擔任女主角，肥仔強調並非自肥，更自爆與人見人愛的Candy有關係特殊又親密。相隔超過兩年再推出跳唱歌，身為姜濤、Edan(呂爵安)跳舞師傅的肥仔，卻自言舞技退步，若與MIRROR12子比併，只排第三，希望有機會往外地短期進修，皆因要不斷自我鞭策，才能更貼近心目中的舞王郭富城(Aaron)，他認真表示，真的很想與Aaron合作，「希望他承認我是一位跳唱歌手。」

Candy 瞬間變 fatboy 新歌名叫《Phat N Fresh》，此「Phat」不同彼「FAT」，Phat的意思是很型很酷，談到新歌主題，就如文案所寫，希望改變大眾對肥胖的偏見，「用新鮮角度睇睇/再舞動這每一寸脂肪！」精警的文案，歸功於經理人濟哥，肥仔笑言對方在他亂噏的情況，仍能寫得切合主題，足證明今次沒有因「貧窮限制工作態度」。至於最得肥仔歡心的一句歌詞，就是「由圓型的一派/霸住亞熱帶」，配合肥仔的親身示範，幽默又有畫面。 MV請了Win Win和Candy做女主角，肥仔表明Win Win代表型，Candy代表Fresh，絕不能對調。對於被指自肥，肥仔直指是謬誤，首先，Win Win絕非佢杯茶，Candy則是她的外甥女，「某天她突然叫我做舅父，當時我也莫名其妙，她問我有否聽過外甥多似舅嗎？我立即黑人問號，原來是那張Gif圖，她現在也叫我做舅父。」問到下次找誰做MV女主角？肥仔不假思索答道，「樂天女孩，知我咩料！」如何得戚，皆因台灣樂天女孩來港出席活動，隊長籃籃公開表明是肥仔粉絲，且看兩人有否合作機會。

肥仔的沮喪 從2021年單飛出歌至今，肥仔推出第4首個人單曲，過去曾憑成績《Dear Mama》和《塚。愛》獲得叱咤冠軍，成績理想，不過，他坦言歌曲傳唱度不高，MV點擊率亦不似預期，頗感失落，「很開心獲得冠軍, 但傳唱到不夠, 只能更加努力，直至一天大家覺得無話可說，必定要；不可以怪人，只能怪自己不夠好，直至有天大家話肥仔的歌一定要聽，我已經很滿足。」我發覺自己唱慢歌，真的沒太高流量，做人很現實，好擔心如果沒有流量，公司發覺沒有人聽我的歌，我就弊家伙！算吧，還是錄製快吧。」他表示新歌原定於去年尾推出，但當時是冬天，跟充滿活力的《Phat N Fresh》格格不入，最後才延至今年才推出。他接著：「我常聽到有些評論，令我有點氣餒，就是讚肥仔的《塚愛》好好聽，但我比較想看肥仔跳舞，經常聽到這些評語，令我懷疑是否自己唱歌很難聽，今年希望唱多些快歌, 令人覺得很有能量很好玩。」

Dee哥「小氣」 ERROR未有跳唱歌 以衝出香港踏上MAMA 舞台為目標的肥仔，沒有忘記心底夢，他表示打算往外國進修短期課程，提升舞技。若與MIRROR成員比較，被問到排名如何？他笑指這是「陷阱」問題，稍作思考才答道，「Anson Lo，然後Stanley，謙虛一點，我排第三！」至於ERROR兄弟的舞技又如何？說了5年仍沒跳唱歌曲，他慨嘆，「年紀大，別要辛苦自己，放棄了說服他們。」繼而半說笑表示，「因為Dee很『小氣』，不夠氣跳唱，說真的，他跳兩個八拍，就跟我說喘氣，唱不到，叫我代他唱；3哥是我們的形體大師，我們跟他的相處方式，就是任由他跳自己的舞步，不跟我們跳，他自己覺得正確就可以。」而近日愛上練跑的保錡，肥仔自言他影響，督促他不可怠慢，「有他跑在前面，我就想跟著跑, 可能我跑完，Dee哥和三哥跟著一齊跑，心態決定境界。」